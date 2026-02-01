ETV Bharat / technology

Budget 2026: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च, चिप मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा फोकस

ISM 2.0 के जरिए सरकार ने सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और देसी चिप डिजाइन पर फोकस बढ़ाया ( Image Credit: Sansad TV/Screenshot )

हैदराबाद: भारत की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 यानी आज इस साल का बजट पेश कर रही है. इस दौरान उन्होंने भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 की शुरुआत की घोषणा की, जिसे देश के लिए अगला टेक्नोलॉजी ग्रोथ इंजन माना जा रहा है. यह मिशन पहले स्टेप में मिली सफलता को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है.

ISM के पहले स्टेप का फोकस भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट्स खड़ी करने पर था, जिसका साल 2025 में अच्छा-खासा असर देखने को मिला था. अब ISM 2.0 के तहत सरकार इसका दायरा और बड़ा करने जा रही है.