Budget 2026: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च, चिप मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा फोकस
निर्मला सीतारमण ने बजट-2026 में ISM 2.0 शुरू किया और ECMS फंडिंग बढ़ाई, जिससे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन बढ़ेगा और आयात निर्भरता कम होगी.
Published : February 1, 2026 at 11:49 AM IST
हैदराबाद: भारत की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 यानी आज इस साल का बजट पेश कर रही है. इस दौरान उन्होंने भारत के सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 की शुरुआत की घोषणा की, जिसे देश के लिए अगला टेक्नोलॉजी ग्रोथ इंजन माना जा रहा है. यह मिशन पहले स्टेप में मिली सफलता को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है.
ISM के पहले स्टेप का फोकस भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट्स खड़ी करने पर था, जिसका साल 2025 में अच्छा-खासा असर देखने को मिला था. अब ISM 2.0 के तहत सरकार इसका दायरा और बड़ा करने जा रही है.
नए फेज में सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, जरूरी मटीरियल की मैन्युफैक्चरिंग और पूरी तरह भारतीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आधारित फुल-स्टैक चिप डिजाइन को बढ़ावा दिया जाएगा. इसका मकसद सिर्फ फैक्ट्री लगाना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी पर भारत की खुद की पकड़ मजबूत करना है.
