Budget 2026 की सबसे बड़ी उम्मीदें: EV, स्पेस, AI और ग्रीन एनर्जी पर रहेगा जोर

पिछला बजट दिखाता है कि 2026 में स्पेस, AI, ग्रीन एनर्जी, EV और सेमीकंडक्टर सेक्टर सरकार की प्राथमिकता रहेंगे.

Today, Nirmala Sitharaman will present the country's budget for the ninth time.
आज 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण (ETV Bharat Graphics Team)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 9:57 AM IST

5 Min Read
हैदराबाद: 1 फरवरी 2026, यानी आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार देश का आम बजट पेश करने जा रही है. यह अपने-आप एक खास रिकॉर्ड है. ऐसे समय में जब दुनिया भर में भू-राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन की दिक्कतें और आर्थिक अनिश्चितता एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, ऐसे में सरकार का फोकस देश की ग्रोथ को मजबूत बनाए रखने पर है. पिछले बजट में देश को कई बड़े सुधार और निवेश के ऐलान देखने को मिले थे, जो इस बार के बजट को लेकर उम्मीदों की एक झलक दिखाते हैं.

पिछले साल के बजट की सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स को लेकर थी, जिसने देश के लगभर हरेक वर्ग को आकर्षित किया था. पिछले साल भारत सरकार ने आम बजट के दौरान 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया था, जिससे सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास वाले नागरिकों को मिली है. इसके साथ ही सरकार ने एग्रीकल्चर, MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए. अब उम्मीद है कि बजट 2026 में इन्हीं सेक्टर्स को और मजबूती दी जाएगी. आइए हम आपको एक बार उन सेक्टर्स पर नज़र डालते हैं, जिनपर इस साल देश की वित्त मंत्री ज्यादा फोकस कर सकती हैं.

स्पेस सेक्टर पर सरकार का बड़ा भरोसा

पिछले बजट में स्पेस सेक्टर को काफी तवज्जों मिली थी. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को 13,415 करोड़ रुपये का बजट दिया गया, जो पहले से काफी ज्यादा था. इसमें से बड़ा हिस्सा रिसर्च और कैपिटल आउटले के लिए था, जिसका असर भी देखने को मिला है. साल 2025 में ISRO ने 230 से ज्यादा बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. इसमें श्रीहरिकोटा से 100वां मिशन, SPADEX मिशन, ISRO-NASA का NISAR मिशन और गगनयान प्रोग्राम से जुड़ी अहम तैयारियां शामिल रहीं. ऐसे में उम्मीद है कि बजट 2026 में स्पेस स्टार्टअप्स और डीप स्पेस मिशनों को और सपोर्ट मिलेगा.

EV और मोबाइल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

पिछले साल पेश हुए बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्टफोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया गया था. सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाले कई कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी घटा दी. इसके साथ ही नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का ऐलान भी हुआ था, जिसका मकसद 'मेक इन इंडिया' को नई रफ्तार देना है. पिछले साल के बजट में सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम इस बात की ओर पक्का इशारा करता है कि बजट 2026 में भी सरकार EV, क्लीन टेक और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर बड़े ऐलान कर सकती है.

Ashwini Vaishnaw presenting first made-in-India chips to PM Modi in September 2025
अश्विनी वैष्णव सितंबर 2025 में पीएम मोदी को भारत में बनी पहली चिप्स पेश करते हुए. (X/Ashwini Vaishnaw)

न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी का रोडमैप

यूनियन बजट 2025 में 20,000 करोड़ रुपये के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का ऐलान किया गया था. इसका लक्ष्य 2033 तक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तैयार करना और 2047 तक 100 गीगावॉट न्यूक्लियर क्षमता हासिल करना है. इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री देने की तैयारी भी शुरू हुई थी. रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दिसंबर 2025 तक देश ने 50% से ज्यादा नॉन-फॉसिल पावर का लक्ष्य पार कर लिया. इसके अलावा सिर्फ एक साल में करीब 39 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी जोड़ी गई. ऐसे में बजट 2026 में ग्रीन एनर्जी और स्टोरेज सिस्टम पर और बड़े ऐलान हो सकते हैं.

टेक्नोलॉजी, AI और सेमीकंडक्टर पर जोर

पिछले बजट में टेक्नोलॉजी सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिला था. IIT और IISc में रिसर्च के लिए 10,000 फेलोशिप्स का ऐलान किया गया. PLI स्कीम के लिए भारी बजट रखा गया, जिससे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को फायदा हुआ. सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत ने 2025 में अपने पहले 'मेड इन इंडिया' चिप्स पेश किए. वहीं IndiaAI मिशन के लिए फंडिंग कई गुना बढ़ाई गई. देश में अपने लार्ज़ लैंग्वेज मॉडल (LLM) और सस्ती AI टेक्नोलॉजी विकसित करने की दिशा में तेजी आई है. शिक्षा के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा भी इसी सोच का हिस्सा है.

बजट 2026 से क्या उम्मीद

पिछले बजट के फैसले साफ बताते हैं कि सरकार का फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है. स्पेस, ग्रीन एनर्जी, AI, सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग ऐसे सेक्टर हैं, जो आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी को नई ऊंचाई दे सकते हैं. बजट 2026 में इन्हीं क्षेत्रों पर और मजबूत नीतियां और निवेश देखने को मिल सकता है.

