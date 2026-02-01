ETV Bharat / technology

Union Budget 2026: EV बैटरी, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट बढ़ाई

बजट 2026-27 में भारत के क्लीन एनर्जी सेक्टर को मज़बूत करने के लिए लिथियम-आयन बैटरी, सोलर ग्लास पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है.

Sitharaman extends nuclear power duty exemptions until 2035
सीतारमण ने परमाणु ऊर्जा शुल्क छूट को 2035 तक बढ़ाया (फोटो - ANI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 3:40 PM IST

हैदराबाद: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया. उन्होंने लगातार नौंवीं बार आम बजट पेश किया है. इस बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बड़ी उम्मीदें जताई जा रही थीं, लेकिन इसे लेकर वित्त मंत्री ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की. हालांकि उन्होंने लीथियम-आयन सेल पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कटौती करने में मदद मिलेगी.

लिथियम-आयन सेल के कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी की छूट
सीतारमण ने बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया.

यह छूट पिछले बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और मोबाइल फोन के लिए ज़रूरी लिथियम-आयन बैटरी के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की उम्मीद में घोषित की गई थी. सरकार ने EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 और कैपिटल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 और कैपिटल गुड्स जोड़े थे.

सोलर ग्लास पर भी कस्टम ड्यूटी में छूट
इस साल, वित्त मंत्री ने सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने की भी घोषणा की. सोलर ग्लास एक खास, कम आयरन वाला, टेम्पर्ड ग्लास होता है, जिसमें एंटी-रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसे सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है. इसका इस्तेमाल या तो फोटोवोल्टेइक (PV) पैनल के लिए सूरज की रोशनी के ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा करने या इमारतों में सोलर कंट्रोल देने के लिए किया जाता है.

अपने भाषण में, सीतारमण ने पिछले बजट से 20,000 करोड़ रुपये के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में कोई बदलाव की घोषणा नहीं की, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी सामानों के इंपोर्ट पर मौजूदा बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को साल 2035 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया. इसके अलावा, यह छूट सभी न्यूक्लियर प्लांट्स पर लागू होगी, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो.

भारत के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का मकसद देश की न्यूक्लियर एनर्जी क्षमताओं को बढ़ाना है. इसमें 2033 तक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) का विकास और 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन में काफी बढ़ोतरी शामिल है, जिसका लक्ष्य 100 GW की क्षमता हासिल करना है. पिछले साल, सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को अनुमति देने की अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया था, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स के विकास में तेज़ी लाई जा सके और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो सके.

अपने बजट 2026 के भाषण में, सीतारमण ने भारत में ज़रूरी खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट देने का भी प्रस्ताव दिया. इसी तरह, उन्होंने बायोगैस-ब्लेंडेड CNG पर देय सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की गणना करते समय बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव दिया.

