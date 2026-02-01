ETV Bharat / technology

Union Budget 2026: EV बैटरी, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट बढ़ाई

हैदराबाद: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया. उन्होंने लगातार नौंवीं बार आम बजट पेश किया है. इस बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बड़ी उम्मीदें जताई जा रही थीं, लेकिन इसे लेकर वित्त मंत्री ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की. हालांकि उन्होंने लीथियम-आयन सेल पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कटौती करने में मदद मिलेगी.

लिथियम-आयन सेल के कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी की छूट

सीतारमण ने बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया.

यह छूट पिछले बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और मोबाइल फोन के लिए ज़रूरी लिथियम-आयन बैटरी के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की उम्मीद में घोषित की गई थी. सरकार ने EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 और कैपिटल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 और कैपिटल गुड्स जोड़े थे.

सोलर ग्लास पर भी कस्टम ड्यूटी में छूट

इस साल, वित्त मंत्री ने सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने की भी घोषणा की. सोलर ग्लास एक खास, कम आयरन वाला, टेम्पर्ड ग्लास होता है, जिसमें एंटी-रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसे सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है. इसका इस्तेमाल या तो फोटोवोल्टेइक (PV) पैनल के लिए सूरज की रोशनी के ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा करने या इमारतों में सोलर कंट्रोल देने के लिए किया जाता है.