Budget 2026: क्लाउड सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों को मिला गिफ्ट, IT Services के लिए अब होगी एक कैटेगरी
बजट 2026 में डेटा सेंटर, क्लाउड सेवाओं और आईटी सेक्टर को टैक्स राहत देकर निवेश और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का ऐलान किया गया है.
Published : February 1, 2026 at 3:58 PM IST
हैदराबाद: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नौवीं बार देश का आम बजट पेश किया. इस बार यानी 2026-27 के बजट में केंद्र सरकार ने भारत को ग्लोबल डिजिटल और क्लाउड हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. आज़ाद भारतीय इतिहास में पहली बार रविवार को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि भारत में डेटा सेंटर के ज़रिये दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को साल 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू होंगी.
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, "क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने और डेटा सेंटर सेक्टर में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है. मैं प्रस्ताव रखती हूं कि भारत में डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग कर ग्लोबली क्लाउड सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाए."
हालांकि, इस टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए कंपनियों को भारतीय ग्राहकों को सेवाएं किसी भारतीय रिसेलर एंटिटी के ज़रिये देनी होंगी. वित्त मंत्री ने साफ किया कि यह शर्त घरेलू कंपनियों को मजबूत करने और लोकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मकसद से रखी गई है. वित्त मंत्री ने साफ किया कि शर्त घरेलू कंपनियों को मजबूत करने और लोकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के मकसद से रखी गई है.
भारत के डेटा सेंटर्स से ग्लोबल क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे। इससे भारत में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट आएगा। pic.twitter.com/usmtU0RTRx— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 1, 2026
इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ का ऐलान
डेटा सेंटर और क्लाउड सेक्टर के अलावा बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े कई अहम ऐलान भी किए गए. सीतारमण ने बताया कि मौजूदा नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा. इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसके साथ ही देश में एक नया NIMHANS-2 (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज) स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है.
इस बजट में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी आगे बढ़ने का ऐलान किया है. इसके लिए वित्त मंत्री ने कहा कि ओडिशा, कर्नाटक और केरल में अहम कछुआ नेस्टिंग साइट्स और टर्टल ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे, जिससे इको-टूरिज़्म और संरक्षण दोनों को बढ़ावा मिलेगा. आइटी सेक्टर के लिए भी सरकार ने एक बड़ा अच्छा बदलाव करने का ऐलान किया है.
सीतारमण ने कहा, "भारत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी-इनेबल्ड सर्विसेज़, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट आरएंडडी में ग्लोबल लीडर है. इन सभी को अब एक ही कैटेगरी 'Information Technology Services' के तहत रखा जाएगा."
इसके साथ ही आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर नियमों को भी आसान बनाया गया है. इसके बारे में उन्होंने बताया, "सभी आईटी सेवाओं पर अब 15.5% का एक समान सेफ हार्बर मार्जिन लागू होगा. इसकी सीमा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये की जा रही है." उन्होंने यह भी कहा कि अब सेफ हार्बर अप्रूवल पूरी तरह ऑटोमेटेड और नियम-आधारित सिस्टम से होगा, जिससे टैक्स अधिकारियों को इसकी जांच ज़रूरत नहीं करनी पड़गी. कुल मिलाकर, इस बार यानी बजट 2026-27 में भारत सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, आईटी सेक्टर और सामाजिक क्षेत्रों को एक साथ मजबूती देने की कोशिश की है.