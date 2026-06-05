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AI को लेकर UN की चेतावनी! 2030 तक दुनिया की आबादी की जरूरत से ज्यादा पीने के पानी का करेगा इस्तेमाल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

नई दिल्ली: आम धारणा के उलट, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साल 2030 तक बिजली की खपत को दोगुना करके दुनिया के बिजली इस्तेमाल का लगभग 3 प्रतिशत कर सकता है और यूनाइटेड किंगडम के बराबर ग्रीनहाउस गैस एमिशन पैदा कर सकता है. यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि AI दुनिया की आबादी की सालाना पीने के पानी की ज़रूरत से ज़्यादा पानी कूलिंग करने में खर्च कर सकता है. इसमें बताया गया है कि AI के इस्तेमाल से 'जेवन्स पैराडॉक्स' होगा, जिसका मतलब है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार से किसी रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उस रिसोर्स का कुल कंजम्पशन कम होने के बजाय सिर्फ़ बढ़ेगा. इकोनॉमिस्ट विलियम स्टेनली जेवन्स ने 19वीं सदी के इंग्लैंड में कोयले के इस्तेमाल पर यह असर देखा था, जब एफिशिएंसी बढ़ने से लागत कम हुई, जिससे कोयले का इस्तेमाल बढ़ा और कुल मिलाकर मांग बढ़ी. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह, जैसे-जैसे AI मॉडल सस्ते और ज़्यादा आकर्षक होते जाएंगे, नए इस्तेमाल के मामले और ज़्यादा इस्तेमाल सामने आएंगे, जिससे एफिशिएंसी में बढ़ोतरी से होने वाली कोई भी बचत खत्म हो जाएगी.