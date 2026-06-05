AI को लेकर UN की चेतावनी! 2030 तक दुनिया की आबादी की जरूरत से ज्यादा पीने के पानी का करेगा इस्तेमाल
UN की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 2030 तक AI बिजली की खपत को दोगुना कर देंगे, साथ ही पानी की खपत भी बढ़ेगी.
Published : June 5, 2026 at 5:16 PM IST
नई दिल्ली: आम धारणा के उलट, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साल 2030 तक बिजली की खपत को दोगुना करके दुनिया के बिजली इस्तेमाल का लगभग 3 प्रतिशत कर सकता है और यूनाइटेड किंगडम के बराबर ग्रीनहाउस गैस एमिशन पैदा कर सकता है.
यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि AI दुनिया की आबादी की सालाना पीने के पानी की ज़रूरत से ज़्यादा पानी कूलिंग करने में खर्च कर सकता है.
इसमें बताया गया है कि AI के इस्तेमाल से 'जेवन्स पैराडॉक्स' होगा, जिसका मतलब है कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी में सुधार से किसी रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उस रिसोर्स का कुल कंजम्पशन कम होने के बजाय सिर्फ़ बढ़ेगा.
इकोनॉमिस्ट विलियम स्टेनली जेवन्स ने 19वीं सदी के इंग्लैंड में कोयले के इस्तेमाल पर यह असर देखा था, जब एफिशिएंसी बढ़ने से लागत कम हुई, जिससे कोयले का इस्तेमाल बढ़ा और कुल मिलाकर मांग बढ़ी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह, जैसे-जैसे AI मॉडल सस्ते और ज़्यादा आकर्षक होते जाएंगे, नए इस्तेमाल के मामले और ज़्यादा इस्तेमाल सामने आएंगे, जिससे एफिशिएंसी में बढ़ोतरी से होने वाली कोई भी बचत खत्म हो जाएगी.
इस जाल से बचने के लिए, रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी, डिज़ाइन के हिसाब से एफिशिएंसी, इक्विटी और जस्टिस, लाइफसाइकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल कोऑपरेशन और सस्टेनेबल इस्तेमाल के गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर आधारित ज़िम्मेदार AI इस्तेमाल के लिए एक रोडमैप बनाया गया है.
पिछले साल डेटा सेंटर्स ने सऊदी अरब जितनी बिजली इस्तेमाल की और अगर 2030 तक बिजली का इस्तेमाल दोगुना हो जाएगा, तो उससे जुड़े कार्बन फुटप्रिंट की मांग को पूरा करने के लिए दस सालों में 6.7 बिलियन पेड़ लगाने होंगे.
इसमें अनुमान लगाया गया है कि डेटा सेंटर्स को इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए लगभग 9.3 ट्रिलियन लीटर पानी और मेक्सिको सिटी के साइज़ से लगभग दस गुना ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी.
रिपोर्ट में उभरते डिजिटल और एनवायरनमेंटल डिवाइड के बारे में भी चेतावनी दी गई है क्योंकि सिर्फ़ 32 देश AI-स्पेसिफिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट करते हैं, जिसमें से 90 प्रतिशत कैपेसिटी US और चीन में है.
जो देश AI सर्विसेज़ का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मिनरल निकालने और ई-वेस्ट की वजह से पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा बोझ उठाना पड़ेगा. इसने मॉडल और टास्क लेवल, दोनों पर रेगुलर पर्यावरण की जानकारी देने की अपील की और कहा कि ज़िम्मेदार AI के लिए मिनरल सोर्सिंग से लेकर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित डिस्पोज़ल तक, पूरी वैल्यू-चेन गवर्नेंस की ज़रूरत होती है.