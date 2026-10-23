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भारत में लॉन्च हुई नई Ultraviolette X47 Venom इलेक्ट्रिक बाइक, मिलेगी 343 किमी की रेंज, जानें कीमत

नई Ultraviolette X47 Venom इलेक्ट्रिक बाइक हुई लॉन्च ( फोटो - Instagram/ultraviolette_automotive )

हैदराबाद: परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ultraviolette ने भारत में अपनी Ultraviolette X-47 Venom को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को 2.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. हालांकि यह कीमत पहले 5,000 ग्राहकों के लिए ही रखी गई है. इस बाइक की बुकिंग 22 अक्टूबर को शाम 4 बजे शुरू की जाएगी, और इसकी डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू हो सकती है.

बता दें कि नई Ultraviolette X-47 Venom, कंपनी के नए VX-100 100V प्लेटफॉर्म पर बनी पहली मोटरसाइकिल है, जो भविष्य के उत्पादों को भी सपोर्ट करेगी.

Ultraviolette X-47 Venom की प्राइस लिस्ट वेरिएंट कीमत बैटरी पैक दावा की गई रेंज (IDC) X47 Venom 2,65,000 रुपये (इंट्रोडक्टरी) 7.5 kWh 227 किमी X47 Venom+ 3,15,000 रुपये 7.5 kWh 227 किमी X47 Recon 3,75,000 रुपये 11 kWh 343 किमी X47 Venom Recon+ 3,99,900 रुपये 11 kWh 343 किमी नई Ultraviolette X47 Venom इलेक्ट्रिक बाइक का कॉस्मिक ब्लैक कलर (फोटो - Instagram/ultraviolette_automotive) Ultraviolette X-47 Venom की बैटरी और परफॉर्मेंस

नई X-47 Venom में कंपनी ने SRB-11 बैटरी पैक इस्तेमाल किया है, जिसके चलते इसमें 11 kWh की बैटरी मिलती है, और इस बाइक की IDC प्रमाड़ित रेंज 343 km है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 30 kW (लगभग 40 bhp) की पावर और 550 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 155 km/h है और यह 0 से 100 km/h की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ सकती है. बाइक का वजन 180 kg रखा गया है, जो पिछली जनरेशन के मुकाबले 20 kg तक हल्की है. खास बात यह है कि इसका बैटरी पैक 15 प्रतिशत हल्का रखा गया है, और इसमें 25 प्रतिशत अधिक एनर्जी डेंसिटी होने का भी दावा किया गया है. इस मोटरसाइकिल में रेडियल अरेंजमेंट की जगह एक्सियल कूलिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कूलिंग परफॉरमेंस दोगुनी हो जाती है. नई Ultraviolette X47 Venom इलेक्ट्रिक बाइक का टर्बो रेड कलर ऑप्शन (फोटो - Instagram/ultraviolette_automotive) इसकी बैटरी 12 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी ने इस बाइक में बैलिस्टिक मोड दिया है, जो तब तक काम करता है, जब तक बैटरी 10 प्रतिशत तक न आ जाए, वहीं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसमें शुरू से ही काम करता है, न कि केवल 90 प्रतिशत से कम चार्ज लेवल होने पर.