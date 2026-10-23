भारत में लॉन्च हुई नई Ultraviolette X47 Venom इलेक्ट्रिक बाइक, मिलेगी 343 किमी की रेंज, जानें कीमत
Ultraviolette ने भारत में अपनी Ultraviolette X-47 Venom को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 2.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : October 23, 2026 at 10:25 AM IST
हैदराबाद: परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ultraviolette ने भारत में अपनी Ultraviolette X-47 Venom को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस बाइक को 2.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. हालांकि यह कीमत पहले 5,000 ग्राहकों के लिए ही रखी गई है. इस बाइक की बुकिंग 22 अक्टूबर को शाम 4 बजे शुरू की जाएगी, और इसकी डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू हो सकती है.
बता दें कि नई Ultraviolette X-47 Venom, कंपनी के नए VX-100 100V प्लेटफॉर्म पर बनी पहली मोटरसाइकिल है, जो भविष्य के उत्पादों को भी सपोर्ट करेगी.
Ultraviolette X-47 Venom की प्राइस लिस्ट
|वेरिएंट
|कीमत
|बैटरी पैक
|दावा की गई रेंज (IDC)
|X47 Venom
|2,65,000 रुपये (इंट्रोडक्टरी)
|7.5 kWh
|227 किमी
|X47 Venom+
|3,15,000 रुपये
|7.5 kWh
|227 किमी
|X47 Recon
|3,75,000 रुपये
|11 kWh
|343 किमी
|X47 Venom Recon+
|3,99,900 रुपये
|11 kWh
|343 किमी
Ultraviolette X-47 Venom की बैटरी और परफॉर्मेंस
नई X-47 Venom में कंपनी ने SRB-11 बैटरी पैक इस्तेमाल किया है, जिसके चलते इसमें 11 kWh की बैटरी मिलती है, और इस बाइक की IDC प्रमाड़ित रेंज 343 km है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 30 kW (लगभग 40 bhp) की पावर और 550 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है.
कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 155 km/h है और यह 0 से 100 km/h की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ सकती है. बाइक का वजन 180 kg रखा गया है, जो पिछली जनरेशन के मुकाबले 20 kg तक हल्की है.
खास बात यह है कि इसका बैटरी पैक 15 प्रतिशत हल्का रखा गया है, और इसमें 25 प्रतिशत अधिक एनर्जी डेंसिटी होने का भी दावा किया गया है. इस मोटरसाइकिल में रेडियल अरेंजमेंट की जगह एक्सियल कूलिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कूलिंग परफॉरमेंस दोगुनी हो जाती है.
इसकी बैटरी 12 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी ने इस बाइक में बैलिस्टिक मोड दिया है, जो तब तक काम करता है, जब तक बैटरी 10 प्रतिशत तक न आ जाए, वहीं रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसमें शुरू से ही काम करता है, न कि केवल 90 प्रतिशत से कम चार्ज लेवल होने पर.
Ultraviolette X-47 Venom की मोटर और सेफ्टी
एविएशन प्रणाली से प्रेरित इसकी 'लाइट फ्यूरी' मोटर 9,000 rpm तक की स्पीड से घूमने में सक्षम है, और इसमें सॉफ्ट मैग्नेटिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का कहना है कि इसमें रेयर-अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल 50 प्रतिशत कम हो गया है और मोटर का वजन 25-30 प्रतिशत तक घट गया है. हालांकि पावर आउटपुट पहले जितना ही है या उसमें सुधार हुआ है.
इसका मोटर कंट्रोलर मौजूदा जनरेशन वाले यूनिट के मुकाबले आकार में आधा और वजन में 40 प्रतिशत हल्का है. इसमें अगर कोई गंभीर खराबी आती है, तो इसका एक पाइरो-फ्यूज़ कुछ ही माइक्रोसेकंड में बैटरी सर्किट को अलग कर देता है. यह बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और सेल-लेवल फ्यूज़ के साथ मिलकर काम करता है. इसके बैटरी एनक्लोज़र में धूल और पानी घुसने से बचाने के लिए IP67 की रेटिंग दी गई है.
Ultraviolette X-47 Venom में रडार और उससे जुड़े फ़ीचर
Ultraviolette X-47 Venom में 77 GHz का रियर रडार लगाया गया है, जो 200 मीटर तक की दूरी को मॉनिटर कर सकता है. यह ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन बदलने में मदद, ओवरटेक अलर्ट और रियर कोलिजन वॉर्निंग जैसे फीचर्स लेकर आता है. इसके साथ ही, पीछे से किसी खतरे का पता चलने पर यह हैज़र्ड लाइट्स को चालू कर देता है.
मोटरसाइकिल के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन, मैपल्स (Mappls) नेविगेशन, रियर-कैमरा पार्क असिस्ट, क्रूज़ कंट्रोल, सॉफ़्टवेयर अपडेट और मूवमेंट, गिरने, टोइंग (गाड़ी खींचने) या दुर्घटना होने पर मिलने वाले VIOLETTE AI अलर्ट मिलते हैं.
कलर ऑप्शन्स की बात करें तो यह मोटरसाइकिल आफ्टरबर्नर येलो, टर्बो रेड, कॉस्मिक ब्लैक और स्टेलर व्हाइट कलर में बेचा जाएगा. कंपनी दोबारा इस्तेमाल की जा सकने वाली B-MAX सेफ्टी वेस्ट (सुरक्षा जैकेट) की भी घोषणा की है.
कंपनी का दावा है कि यह 86 प्रतिशत तक झटके (फोर्स) को कम कर सकती है और इसे पांच बार तक दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें 8,00,000 km तक का एक्सटेंडेबल वारंटी कवरेज देने का वादा किया गया है.