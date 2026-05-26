ETV Bharat / technology

Ultraviolette X-47 का नया बेस वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत 2.49 लाख रुपये, जानें कितनी है रेंज

Ultraviolette X-47 का नया बेस वेरिएंट लॉन्च ( फोटो - Ultraviolette )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ultraviolette ने भारतीय बाजार में अपनी X-47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लाइनअप में विस्तार करते हुए इसका एक नया बेस वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने X-47 नाम के इस नए वर्जन की कीमत 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है, जो इसे X-47 ओरिजिनल से 15,000 रुपये ज़्यादा सस्ता बनाता है. यह पहले बेस वेरिएंट था और अभी इसकी कीमत 2.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. Ultraviolette X-47 में क्या है अंतर

इस मोटरसाइकिल के नए बेस वेरिएंट और X-47 के बाकी हायर-स्पेक वर्जन के बीच सबसे बड़ा अंतर Ultraviolette की हाइपरसेंस रडार टेक्नोलॉजी का न होना है. नई X-47 के लॉन्च के दौरान पेश किए गए, इस सिस्टम में रडार-बेस्ड राइडर-असिस्टेंस फीचर्स का एक सेट शामिल है. इनमें ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन, रियर कोलिजन अलर्ट, लेन चेंज असिस्ट और ओवरटेक वॉर्निंग शामिल हैं.