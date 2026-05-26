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Ultraviolette X-47 का नया बेस वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत 2.49 लाख रुपये, जानें कितनी है रेंज

Ultraviolette ने अपनी X-47 का एक नया बेस वेरिएंट लॉन्च किया है. इस वेरिएंट की कीमत 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Ultraviolette X-47 new base variant launched
Ultraviolette X-47 का नया बेस वेरिएंट लॉन्च (फोटो - Ultraviolette)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 1:52 PM IST

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हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ultraviolette ने भारतीय बाजार में अपनी X-47 क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लाइनअप में विस्तार करते हुए इसका एक नया बेस वेरिएंट लॉन्च किया है. कंपनी ने X-47 नाम के इस नए वर्जन की कीमत 2.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है, जो इसे X-47 ओरिजिनल से 15,000 रुपये ज़्यादा सस्ता बनाता है. यह पहले बेस वेरिएंट था और अभी इसकी कीमत 2.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Ultraviolette X-47 में क्या है अंतर
इस मोटरसाइकिल के नए बेस वेरिएंट और X-47 के बाकी हायर-स्पेक वर्जन के बीच सबसे बड़ा अंतर Ultraviolette की हाइपरसेंस रडार टेक्नोलॉजी का न होना है. नई X-47 के लॉन्च के दौरान पेश किए गए, इस सिस्टम में रडार-बेस्ड राइडर-असिस्टेंस फीचर्स का एक सेट शामिल है. इनमें ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन, रियर कोलिजन अलर्ट, लेन चेंज असिस्ट और ओवरटेक वॉर्निंग शामिल हैं.

Ultraviolette X-47 new base variant
Ultraviolette X-47 का नया बेस वेरिएंट लॉन्च (फोटो - Ultraviolette)

बाइक में मिलने वाले रडार-बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स किट को छोड़कर, Ultraviolette उन खरीदारों को X-47 दे पाएगा, जो रडार सिस्टम की मुश्किल और ज़्यादा कीमत के बिना इसकी परफॉर्मेंस और स्टाइलिंग के लिए चाहते हैं. इस बीच, बाकी सभी फीचर्स जो रडार सिस्टम से जुड़े नहीं हैं, वे बेस X-47 पर मिलते रहेंगे.

Ultraviolette X-47 new base variant
Ultraviolette X-47 का नया बेस वेरिएंट लॉन्च (फोटो - Ultraviolette)

Ultraviolette X-47 के कितने वेरिएंट्स
नए बेस ट्रिम के आने के साथ ही, X-47 रेंज में अब कुल छह वेरिएंट शामिल हो गए हैं. ज़्यादा सस्ती स्टिकर कीमत के बावजूद, मोटरसाइकिल मैकेनिकली बाकी लाइनअप जैसी ही है. बाइक के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें वही 27kW इलेक्ट्रिक मोटर इस्तेमाल की गई है, जो 7.1 kWh बैटरी पैक से जोड़ी गई है. इसकी टॉप स्पीड 145kmph बताई गई है, और यह 0-60kmph की स्पीड 2.8 सेकंड में पकड़ सकती है और IDC रेंज 211km है.

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