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Ultraviolette ने कर्नाटक सरकार के साथ MoU पर किए हस्ताक्षर, राज्य में बनाएगी नया प्लांट

Ultraviolette X47 Crossover ( फोटो - Ultraviolette )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ultraviolette Automotive ने अपने विकास के अगले चरण को कर्नाटक राज्य से जोड़ दिया है. इसके लिए कंपनी ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं और साथ ही पांच साल की विस्तार योजना की घोषणा भी की है. इस समझौते को बेंगलुरु में आयोजित 'इन्वेस्ट कर्नाटक कॉन्क्लेव' के दौरान उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल की उपस्थिति में औपचारिक रूप दिया गया. इस समझौते के तहत, EV निर्माता कंपनी अपनी मौजूदा युनिट का विस्तार करेगी और सरकार की 'उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन' (PLI) योजना के तहत एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी. खास बात यह है कि हाल ही में साइन किया गया यह डॉक्यूमेंट Ultraviolette के प्लान किए गए निवेश को सीधे कर्नाटक की औद्योगिक और EV नीतियों से जोड़ता है. इस समझौते को लेकर कंपनी का कहना है कि यह कदम राज्य के प्रति उसकी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि वह लगातार बढ़ते इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है. कंपनी की मौजूदा स्थिति और आगे की योजना

Ultraviolette, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, फ़िलहाल भारतीय बाजार में F77 और X-47 Crossover जैसी परफ़ॉर्मेंस-फ़ोकस्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की बिक्री कर रही है. कंपनी के पूरे भारत में 40 से ज़्यादा एक्सपीरियंस सेंटर मौजूद हैं, और साल 2026 के आखिर तक यह अपनी पहुंच 100 शहरों तक बढ़ाने की योजना बना रही है.