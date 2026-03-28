ETV Bharat / technology

Ultraviolette ने कर्नाटक सरकार के साथ MoU पर किए हस्ताक्षर, राज्य में बनाएगी नया प्लांट

Ultraviolette Automotive ने कर्नाटक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

Ultraviolette X47 Crossover
Ultraviolette X47 Crossover (फोटो - Ultraviolette)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 10:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ultraviolette Automotive ने अपने विकास के अगले चरण को कर्नाटक राज्य से जोड़ दिया है. इसके लिए कंपनी ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं और साथ ही पांच साल की विस्तार योजना की घोषणा भी की है.

इस समझौते को बेंगलुरु में आयोजित 'इन्वेस्ट कर्नाटक कॉन्क्लेव' के दौरान उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल की उपस्थिति में औपचारिक रूप दिया गया. इस समझौते के तहत, EV निर्माता कंपनी अपनी मौजूदा युनिट का विस्तार करेगी और सरकार की 'उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन' (PLI) योजना के तहत एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी.

खास बात यह है कि हाल ही में साइन किया गया यह डॉक्यूमेंट Ultraviolette के प्लान किए गए निवेश को सीधे कर्नाटक की औद्योगिक और EV नीतियों से जोड़ता है. इस समझौते को लेकर कंपनी का कहना है कि यह कदम राज्य के प्रति उसकी लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, क्योंकि वह लगातार बढ़ते इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

कंपनी की मौजूदा स्थिति और आगे की योजना
Ultraviolette, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, फ़िलहाल भारतीय बाजार में F77 और X-47 Crossover जैसी परफ़ॉर्मेंस-फ़ोकस्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की बिक्री कर रही है. कंपनी के पूरे भारत में 40 से ज़्यादा एक्सपीरियंस सेंटर मौजूद हैं, और साल 2026 के आखिर तक यह अपनी पहुंच 100 शहरों तक बढ़ाने की योजना बना रही है.

इसके अलावा, कंपनी ने 12 यूरोपीय बाज़ारों में भी कदम रखा है और अब एशिया और लैटिन अमेरिका में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इस फ़ैसले के बारे में बताते हुए, Ultraviolette के CEO और को-फ़ाउंडर, नारायण सुब्रमण्यम ने कहा कि, "कर्नाटक, Ultraviolette के 'दुनिया के लिए भारत में निर्माण' (Making in India for the World) के विज़न का केंद्र रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि, "निर्माण के इस प्रस्तावित विस्तार से, राज्य के भविष्य-उन्मुखी EV इकोसिस्टम, प्रतिभा और नीतिगत सहयोग में हमारा भरोसा झलकता है. बुनियादी ढांचे की तैयारी, सक्रिय शासन और लंबे समय तक मिलने वाले प्रोत्साहनों की स्पष्टता का मेल, Ultraviolette के विकास के अगले चरण के लिए एक मज़बूत नींव तैयार करता है."

कंपनी की लीडरशिप ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि उसके डेवलपमेंट का काम राज्य से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है. Ultraviolette के CTO और को-फ़ाउंडर, नीरज राजमोहन ने कहा कि, "शुरू से ही, कर्नाटक Ultraviolette की R&D यात्रा का घर रहा है. यह राज्य गहरी इंजीनियरिंग प्रतिभा, मज़बूत सप्लायर नेटवर्क और प्रमुख औद्योगिक और मैन्युफ़ैक्चरिंग हब से नज़दीकी का एक अनोखा मेल पेश करता है."

उन्होंने आगे कहा कि, "जो बात इसे हमारे लिए खास तौर पर अहम बनाती है, वह यह है कि हमने यहीं पर विश्व-स्तरीय प्रोडक्ट बनाए हैं; जिससे यह साबित होता है कि सही प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और इकोसिस्टम के साथ, इनोवेशन यहीं कर्नाटक में ही किया जा सकता है."

TAGGED:

ULTRAVIOLETTE
ULTRAVIOLETTE BIKES IN INDIA
ULTRAVIOLETTE AUTOMOTIVE
ULTRAVIOLETTE MOTORCYCLE IN INDIA
ULTRAVIOLETTE SIGNS MOU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.