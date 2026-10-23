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FY27 तक भारत में 100 स्टोर खोलने की योजना बना रही Ultraviolette, लॉन्च हो सकते हैं चार नए उत्पाद

Ultrviolette X-47 Venom ( फोटो - Ultrviolette )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Ultraviolette Automotive ने जानकारी दी है कि कंपनी मार्च 2027 तक पूरे भारत में अपने रिटेल नेटवर्क को दोगुना करके 100 स्टोर तक पहुंचाने की योजना बना रही है. इसके अलावा, यह इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी अगले साल के अंत तक अपनी मासिक बिक्री को बढ़ाकर 10,000 यूनिट तक बढ़ाने की योजना बना रही है.

कंपनी के को-फाउंडर और CEO नारायण सुब्रमण्यम ने कहा कि, "ये योजनाएं कंपनी की निकट भविष्य की विकास रणनीति का हिस्सा हैं." इसी कार्यक्रम में, सुब्रमण्यम ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि, "EV निर्माता कंपनी का लक्ष्य अपने रिटेल स्टोर्स की संख्या को मौजूदा लगभग 50 से बढ़ाकर, वित्त वर्ष 2027 के अंत तक 100 तक ले जाना है."

Ultrviolette X-47 Venom (फोटो - Ultrviolette) Ultraviolette को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही (जनवरी से मार्च के बीच) में बिक्री बढ़कर 1,000 यूनिट प्रति माह से अधिक हो जाएगी, और दिसंबर 2027 तक यह आंकड़ा 10,000 यूनिट प्रति माह तक पहुंच जाएगा. सुब्रमण्यम कहा कि, "2027 की पहली तिमाही (Q1) से, हमारा लक्ष्य काफी अच्छी बिक्री का होगा. बिक्री की मात्रा न केवल प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़ी है, बल्कि यह डिस्ट्रीब्यूशन पर भी निर्भर करती है. 2027 की पहली तिमाही तक, भारत में हमारे 100 लोकेशन्स होने चाहिए. अभी, हम लगभग 50 लोकेशन्स पर मौजूद हैं." कंपनी के CEO ने बताया कि कंपनी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की मांग टियर-1 और टियर-2 शहरों से आ रही है. Ultrviolette X-47 Venom (फोटो - Ultrviolette) कंपनी के पाइपलाइन में नए उत्पाद

अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही कंपनी अपने उत्पादों की रेंज का भी विस्तार करने की योजना बना रही है, जिसके तहत कंपनी ने रिटेल विस्तार की योजना बनाई है. Ultraviolette अगले साल चार मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. अगले साल कंपनी के EV लाइनअप में मौजूदा Ultraviolette F77 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, Ultraviolette X47 Venom, नई Ultraviolette Shockwave (एंट्री-लेवल स्ट्रीट-एंड-डर्ट मोटरसाइकिल) और नया Ultraviolette Tesseract इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल होंगे.