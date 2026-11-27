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Ultraviolette की नई होसुर फैसिलिटी में सालाना बनेंगे 2.5 लाख वाहन, CM विजय ने लिया जायजा

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस बाइक निर्माता कंपनी Ultraviolette Automotive ने तमिलनाडु के होसुर स्थित SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क में अपनी 'BIGGA' मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का काम शुरू कर दिया है. कंपनी ने इसमें 779 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है.

इस फैसिलिटी की सालाना उत्पादन क्षमता चरणों में बढ़कर 2,50,000 वाहनों तक पहुंच जाएगी. इस कार्यक्रम के दौरान, कंपनी ने अपनी Ultraviolette X-47 Venom मोटरसाइकिल के साथ इस फैसिलिटी को भी पेश किया.

बता दें कि यह शिलान्यास कार्यक्रम तमिलनाडु सरकार के 'वेट्री तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट एंड कन्वर्जन कॉन्क्लेव 2026' के दौरान आयोजित किया गया. इससे पहले, Ultraviolette Automotive और तमिलनाडु सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे. यह फेसेलिटी कर्नाटक के बेंगलुरु में कंपनी की मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ-साथ काम करेगी.

BIGGA फैक्ट्री की भूमिका Ultraviolette की नई BIGGA फैक्ट्री कंपनी के आने वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब का काम करेगी, जिनमें टेसेरैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर और शॉकवेव मोटरसाइकिल शामिल हैं. यह फेसेलिटी कंपनी की उन योजनाओं में भी मदद करने वाली है, जिनके तहत वह स्कूटरों के अलावा स्पोर्ट्स, क्रॉसओवर, क्रूजर और स्ट्रीट मोटरसाइकिल जैसे कई अलग-अलग मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपना विस्तार करना चाहती है.

तमिलनाडु के CM विजय ने देखी Ultraviolette X-47 Venom

बता दें कि X-47 Venom, कंपनी की सबसे नई मोटरसाइकिल है. इस मोटरसाइकिल को नवंबर 2026 में इटली के मिलान में आयोजित EICMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एग्जीबिशन में पेश किया गया था और अब इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा. होसुर में हुए एक इवेंट के दौरान राज्य के CM विजय ने इस बाइक को देखा, जिससे वहां मौजूद लोगों को कंपनी के भविष्य के प्रोडक्ट लाइन-अप की एक झलक मिली.

Ultraviolette X-47 Venom, कंपनी के कई मोटरसाइकिल सेगमेंट में विस्तार करने की योजना का हिस्सा है. कंपनी स्पोर्ट्स, क्रॉसओवर, क्रूज़र और स्ट्रीट कैटेगरी में अपने उत्पाद पेश करने की तैयारी कर रही है. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बाइक की मौजूदगी, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर क्षेत्र में एक प्रमुख प्लेयर बनने की अल्ट्रावायलेट की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है.

इस निवेश का क्या मतलब

कंपनी के BIGGA फैक्ट्री में 779 करोड़ रुपये का निवेश Ultraviolette की एक बड़ी प्रतिबद्धता है, जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कंपनी के भरोसे को दर्शाती है. इस फैसिलिटी की शुरुआती सालाना उत्पादन क्षमता 2,50,000 वाहनों की है, जिसे मांग के आधार पर बढ़ाकर 5,00,000 यूनिट तक किया जा सकता है.

इस विस्तार से राज्य में 2,000 नौकरियां पैदा हो सकती हैं, और अगले पांच सालों में रोजगार के अवसरों में और वृद्धि होने की संभावना है. कंपनी की होसुर फेसेलिटी सेंटर में 'इंडस्ट्री 4.0' मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम शामिल होंगे, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम (MES), कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स, विजन-आधारित निरीक्षण प्रणाली, डिजिटल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और स्वचालित उत्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं.