Ultraviolette F77 vs Royal Enfield Flying Flea C6: कौन सी बाइक आपके लिए रहेगी सही
Royal Enfield ने हाल ही में अपनी Flying Flea C6 को लॉन्च किया है. यहां हम इसकी तुलना Ultraviolette F77 से करने वाले हैं.
Published : April 13, 2026 at 2:05 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने हाल ही में अपनी Flying Flea C6 को लॉन्च किया है. इस मोटरसाइकिल का प्राइस ब्रांड Ultraviolette F77 के जैसा नहीं है, इसलिए इसकी सीधी तुलना नहीं है. कंपनी ने Flying Flea C6 को 2.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.
वहीं F77 सुपरस्ट्रीट और ज्यादा ट्रैक-केंद्रित F77 Mach 2 की कीमत 2.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. फिर भी, वे प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल क्षेत्र में काफी करीब बैठे हैं, यह दिखाने के लिए कि दो भारतीय कंपनियां एक ही बाजार में कितने अलग-अलग तरीकों से आ रहे हैं.
Ultraviolette F77 vs Royal Enfield Flying Flea C6: परफॉर्मेंस और रेंज
Royal Enfield हल्के, फुर्तीली राइ़डिंग फीचर्स और स्मार्ट, कनेक्टेड तकनीक के साथ Flying Flea को अपने पूर्ण-इलेक्ट्रिक ब्रांड के तौर पर पेश कर रही है. Flea C6 उस संक्षिप्त विवरण का बारीकी से पालन करता है, जिसमें 3.91 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 154 किमी IDC रेंज देता है. यह बाइक 115 किमी/घंटा की टॉप स्पीड पकड़ सकता है और सिर्फ 65 मिनट में 20-80 प्रतिशत चार्ज हो सकती है.
वहीं, Ultraviolette F77 की बात करें तो इसका लक्ष्य आरामदेह शहरी राइडिंग के बजाय परफॉर्मेंस खरीदारों पर है. कागज पर, F77 ज्यादा मजबूत मशीन है. अल्ट्रावायलेट के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो, F77 MACH 2 पर 30 किलोवाट की पावर प्रदान करती है, जो 40.2 bhp और 100 Nm का टॉर्क है. इसकी टॉप स्पीड 155 किमी/घंटा है.
इसकी WMTC रेंज 231 किमी के बराबर है, और कंपनी ने अपने F77 प्लेटफॉर्म पेजों पर 10.3 kWh की बैटरी का भी हवाला दिया है. यह Flying Flea C6 की खूबियों के विपरीत इसे तेज़ सवारी के लिए अधिक सक्षम बनाता है.
Ultraviolette F77 vs Royal Enfield Flying Flea C6: फीचर्स
Ultraviolette F77 की बात करें तो यह अपने व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज के लिए जानी जाती है. इसमें तीन राइडिंग मोड - ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक मिलते हैं, जो प्रत्येक थ्रॉटल प्रतिक्रिया, पावर डिलीवरी और पुनर्योजी ब्रेकिंग को बदलता है.
इस बाइक में चार-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, डुअल-चैनल ABS और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. बाइक में 5-इंच का TFT डिस्प्ले राइड डेटा को संभालता है, जबकि कनेक्टेड फीचर्स नेविगेशन, राइड एनालिटिक्स, रिमोट फ़ंक्शन और वाहन ट्रैकिंग सक्षम करते हैं.
Flying Flea C6 की बात करें तो इसमें ज्यादा संयमित लेकिन फिर भी आधुनिक दृष्टिकोण दिया गया है. इस बाइक में राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS के साथ-साथ नेविगेशन और बेसिक स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के लिए कनेक्टेड इंटरफेस शामिल किए गए हैं. हालांकि यह F77 जितना फीचर-सघन नहीं है, फिर भी यह यूजर्स को परेशान किए बिना आवश्यक सवार सहायता प्रदान करता है.
आपके लिए कौन सी बाइक सही
कीमत की चिंता करने वाले ग्राहकों के लिए, Flying Flea C6 निचला प्रवेश बिंदु है और ज्यादातर सिटी कम्यूटिंग के लिए है. उन राइडर्स के लिए जो मजबूत एक्सलरेशन, हाई स्पीड और लंबी दूरी के लिए अधिक खर्च करने को तैयार हैं, उनके लिए F77 सबसे संपूर्ण इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है. दोनों कीमत पर पूरी तरह से ओवरलैप नहीं होते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से प्रीमियम ईवी Mach के आसपास खर्च करने के दो अलग-अलग तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं.