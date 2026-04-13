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Ultraviolette F77 vs Royal Enfield Flying Flea C6: कौन सी बाइक आपके लिए रहेगी सही

Royal Enfield Flying Flea C6 vs Ultraviolette F77 ( फोटो - Royal Enfield और Ultraviolette )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने हाल ही में अपनी Flying Flea C6 को लॉन्च किया है. इस मोटरसाइकिल का प्राइस ब्रांड Ultraviolette F77 के जैसा नहीं है, इसलिए इसकी सीधी तुलना नहीं है. कंपनी ने Flying Flea C6 को 2.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. वहीं F77 सुपरस्ट्रीट और ज्यादा ट्रैक-केंद्रित F77 Mach 2 की कीमत 2.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. फिर भी, वे प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल क्षेत्र में काफी करीब बैठे हैं, यह दिखाने के लिए कि दो भारतीय कंपनियां एक ही बाजार में कितने अलग-अलग तरीकों से आ रहे हैं. Ultraviolette F77 vs Royal Enfield Flying Flea C6: परफॉर्मेंस और रेंज

Royal Enfield हल्के, फुर्तीली राइ़डिंग फीचर्स और स्मार्ट, कनेक्टेड तकनीक के साथ Flying Flea को अपने पूर्ण-इलेक्ट्रिक ब्रांड के तौर पर पेश कर रही है. Flea C6 उस संक्षिप्त विवरण का बारीकी से पालन करता है, जिसमें 3.91 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो 154 किमी IDC रेंज देता है. यह बाइक 115 किमी/घंटा की टॉप स्पीड पकड़ सकता है और सिर्फ 65 मिनट में 20-80 प्रतिशत चार्ज हो सकती है. वहीं, Ultraviolette F77 की बात करें तो इसका लक्ष्य आरामदेह शहरी राइडिंग के बजाय परफॉर्मेंस खरीदारों पर है. कागज पर, F77 ज्यादा मजबूत मशीन है. अल्ट्रावायलेट के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो, F77 MACH 2 पर 30 किलोवाट की पावर प्रदान करती है, जो 40.2 bhp और 100 Nm का टॉर्क है. इसकी टॉप स्पीड 155 किमी/घंटा है. इसकी WMTC रेंज 231 किमी के बराबर है, और कंपनी ने अपने F77 प्लेटफॉर्म पेजों पर 10.3 kWh की बैटरी का भी हवाला दिया है. यह Flying Flea C6 की खूबियों के विपरीत इसे तेज़ सवारी के लिए अधिक सक्षम बनाता है.