ETV Bharat / technology

Uber ने भारत में Teens और Seniors के लिए लॉन्च किए नए फीचर्स, जानें डिटेल्स

Uber ने Teen और Senior Citizens के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए, जिससे अब हर उम्र के लोगों के लिए राइड और भी सेफ और आसान बनेगी. ( Image Credit: IANS )

हैदराबाद: भारत की सबसे लोकप्रिय राइड सर्विस कंपनियों में से एक ऊबर (Uber) ने भारत में टीनएजर्स और सीनियर्स यानी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनकी मदद से वो राइड के दौरान भी अपने पैरेंट्स से कनेक्टेड रहेंगे. उबर ने भारत में जिस नए फीचर को लॉन्च किया है, उसकी मदद से 13 से 17 साल के बच्चे भी अपना खुद का उबर अकाउंट बना सकेंगे, जो उनके पैरेंट्स या गार्जियन के अकाउंट से लिंक रहेगा. कंपनी का कहना है कि, ये नया “Uber Teens & Family” अपडेट बच्चों को फ्रीडम देता है, लेकिन उसके साथ-साथ पैरेंट्स को भी पूरे कंट्रोल और ट्रैक करने की सुविधा देता है. कंपनी इस फीचर को Uber Family Hub के अंदर शामिल किया है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं. Uber Family Hub में क्या-क्या नया है?