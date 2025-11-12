ETV Bharat / technology

Uber ने भारत में Teens और Seniors के लिए लॉन्च किए नए फीचर्स, जानें डिटेल्स

Uber ने Teen और Senior यूज़र्स के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनसे फैमिली को सेफ, आसान और कनेक्टेड ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा.

Uber launched new features for teens and senior citizens, which will now make rides safer and easier for people of all ages.
Uber ने Teen और Senior Citizens के लिए नए फीचर्स लॉन्च किए, जिससे अब हर उम्र के लोगों के लिए राइड और भी सेफ और आसान बनेगी. (Image Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 8:56 PM IST

हैदराबाद: भारत की सबसे लोकप्रिय राइड सर्विस कंपनियों में से एक ऊबर (Uber) ने भारत में टीनएजर्स और सीनियर्स यानी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनकी मदद से वो राइड के दौरान भी अपने पैरेंट्स से कनेक्टेड रहेंगे. उबर ने भारत में जिस नए फीचर को लॉन्च किया है, उसकी मदद से 13 से 17 साल के बच्चे भी अपना खुद का उबर अकाउंट बना सकेंगे, जो उनके पैरेंट्स या गार्जियन के अकाउंट से लिंक रहेगा.

कंपनी का कहना है कि, ये नया “Uber Teens & Family” अपडेट बच्चों को फ्रीडम देता है, लेकिन उसके साथ-साथ पैरेंट्स को भी पूरे कंट्रोल और ट्रैक करने की सुविधा देता है. कंपनी इस फीचर को Uber Family Hub के अंदर शामिल किया है. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

Uber Family Hub में क्या-क्या नया है?

Uber ने अपने Family Hub फीचर को और पावरफुल बना दिया है. अब पैरेंट्स और टीन्स दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट रह सकते हैं. आइए हम आपको इस फीचर की डिटेल्स को एक आसान और छोटे टेबल के माध्यम से समझाते हैं:

फीचरडिटेल
Teen Self Signupबच्चे खुद ऐप पर अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन पैरेंट की अप्रूवल ज़रूरी होगी
Parent Controlपैरेंट्स हर ट्रिप को ट्रैक कर सकेंगे, कब, कहां और कौन-सी कार में जा रहे हैं
Uber One Benefitsअब फैमिली के सभी मेंबर्स को Uber One के कैशबैक और डिस्काउंट्स मिलेंगे
Separate Payments अब फैमिली प्रोफाइल में कॉमन कार्ड की ज़रूरत नहीं — हर कोई अपना कार्ड यूज़ कर सकता है

Senior Citizens के लिए भी नया “Senior Profile”

Uber ने सीनियर सिटीज़न्स के लिए भी एक स्पेशल मोड लॉन्च किया है. इसमें टेक्स्ट बड़ा और बटन कम होंगे ताकि बुजुर्ग यूज़र्स के लिए ऐप यूज़ करना आसान हो जाए. बुजुर्ग की देखभाल करने वाले उनके गार्जियन के पास उनके राइड का पूरा कंट्रोल होगा. वो अपने घर के बुजुर्ग की राइड को ट्रैक भी कर पाएंगे. वे उनके लिए ट्रिप बुक या लोकेशन सेव भी कर सकेंगे. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, Uber India & South Asia के डायरेक्टर शिव शैलेन्द्रन के मुताबिक, “हर फैमिली अलग होती है, और आज के टीन्स ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं. हमने कोशिश की है कि उन्हें अपनी राइड का कंट्रोल मिले लेकिन पैरेंट्स की सिक्योरिटी भी बनी रहे.” इन अपडेट्स के साथ, Uber ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि सेफ्टी और फैमिली-कनेक्टिविटी पर भी फोकस कर रहा है.

