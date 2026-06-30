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Uber India के नए सेफ्टी फीचर्स: अब हर राइड की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग, मिलेगी एम्बुलेंस सुविधा

उबर इंडिया ने एनक्रिप्टेड वीडियो रिकॉर्डिंग, एम्बुलेंस असिस्टेंस और कस्टम पिन जैसे नए सेफ्टी फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनका मकसद लोगों की सुरक्षा बढ़ाना है.

At the 'Uber Safe' event held in Delhi, Nitin Gadkari identified human negligence as the biggest issue regarding road safety.
दिल्ली में हुए उबर सुरक्षित आयोजन में नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा में इंसानी लापरवाही को सबसे बड़ी समस्या बताया. (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 6:40 PM IST

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हैदराबाद: भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय राइडिंग सर्विस कंपनियों में से एक ऊबर इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर राइडर्स और ड्राइवर्स दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विस में कई नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ने का ऐलान किया है.

कंपनी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित अपने सालाना सेफ्टी इवेंट 'ऊबर सुरक्षित' के दौरान एनक्रिप्टेड वीडियो रिकॉर्डिंग, एम्बुलेंस असिस्टेंस और इन-ऐप सेफ्टी अलर्ट जैसी सुविधाओं की जानकारी दी. भारत में ऊबर के इन नए फीचर्स का मतलब राइडर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए सफर को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाना है.

अब हर राइट में रिकॉर्ड होगा वीडियो

ऊबर ने पुराने 'रिकॉर्ड माय राइड' फीचर में अब तक सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया था, लेकिन अब कंपनी ने इस फीचर में वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी जोड़ दी है. अगर आप इस फीचर को एक बार ऑन कर देंगे तो यह हर ट्रिप में अपने-आप ही एक्टिव हो जाएगा. इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस पर ही एनक्रिप्ट होकर सेव होगी, जिसे सिर्फ किसी शिकायत की स्थिति में उबर ही डिक्रिप्ट कर पाएगा.

इसके अलावा कंपनी की 24 घंटे चलने वाली सेफ्टी लाइन में अब एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा भी जुड़ गई है. मेडिकल इमरजेंसी में राइडर सीधे ऐप से एम्बुलेंस मंगा सकेंगे और कंपनी का दावा है कि औसतन 15 मिनट के अंदर एंबुलेंस मौके पर पहुंच जाएगी. इसके लिए ऊबर ने मेडिकल लॉजिस्टिक्स कंपनी डायल 4242 के साथ पार्टनरशिप की है. इसके अलावा अब यूज़र्स अपनी पसंद का ट्रिप-वेरिफिकेशन पिन भी सेट और मैनेज कर पाएंगे.

सड़क सुरक्षा पर गडकरी की अपील

इस मौके पर भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे. उन्होंने 2001 में महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा पर हुए अपने एक गंभीर सड़क हादसे का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे एक खड़े ट्रक के टायर ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोककर उनकी जान बचाई थी.

गड़करी ने कहा कि भारत में सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी रुकावट लोगों का व्यवहार है, क्योंकि लोग गलत साइड गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आते. उन्होंने बताया कि सरकार ने देशभर में दुर्घटना-संभावित और भूस्खलन-संभावित इलाकों की पहचान करके, वहां करीब 50,000 करोड़ रुपये के सुधार कार्य शुरू किए हैं.

Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari during the inaugural session of Uber India's flagship safety conference,
नई दिल्ली में उबर इंडिया के मुख्य सुरक्षा सम्मेलन "उबर सुरक्षित: सेफ्टी नेवर स्टॉप्स" के उद्घाटन सत्र के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी. (Image Credit: IANS)

इस इवेंट में ऊबर इंडिया और साउथ एशिया के आउटगोइंग प्रेसिडेंट प्रभजीत सिंह भी मौजूद थे. प्रभजीत सिंह सितंबर 2026 से ओपनएआई में भारत के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर कभी-कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कारोबार के लिहाज से मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन यूज़र्स अब ऐप में पारदर्शिता और तुरंत मदद की उम्मीद करते हैं.

कंपनी ने ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग के दौरान फोन इस्तेमाल न करने और सीटबेल्ट पहनने की याद दिलाने वाले इन-ऐप रिमाइंडर भी शुरू किए हैं, जो पहले से मौजूद हेलमेट सेल्फी वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं.

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