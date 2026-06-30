Uber India के नए सेफ्टी फीचर्स: अब हर राइड की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग, मिलेगी एम्बुलेंस सुविधा
उबर इंडिया ने एनक्रिप्टेड वीडियो रिकॉर्डिंग, एम्बुलेंस असिस्टेंस और कस्टम पिन जैसे नए सेफ्टी फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनका मकसद लोगों की सुरक्षा बढ़ाना है.
Published : June 30, 2026 at 6:40 PM IST
हैदराबाद: भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय राइडिंग सर्विस कंपनियों में से एक ऊबर इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर राइडर्स और ड्राइवर्स दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी सर्विस में कई नए सेफ्टी फीचर्स को जोड़ने का ऐलान किया है.
कंपनी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित अपने सालाना सेफ्टी इवेंट 'ऊबर सुरक्षित' के दौरान एनक्रिप्टेड वीडियो रिकॉर्डिंग, एम्बुलेंस असिस्टेंस और इन-ऐप सेफ्टी अलर्ट जैसी सुविधाओं की जानकारी दी. भारत में ऊबर के इन नए फीचर्स का मतलब राइडर्स और ड्राइवर्स दोनों के लिए सफर को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाना है.
अब हर राइट में रिकॉर्ड होगा वीडियो
ऊबर ने पुराने 'रिकॉर्ड माय राइड' फीचर में अब तक सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया था, लेकिन अब कंपनी ने इस फीचर में वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी जोड़ दी है. अगर आप इस फीचर को एक बार ऑन कर देंगे तो यह हर ट्रिप में अपने-आप ही एक्टिव हो जाएगा. इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस पर ही एनक्रिप्ट होकर सेव होगी, जिसे सिर्फ किसी शिकायत की स्थिति में उबर ही डिक्रिप्ट कर पाएगा.
Hon’ble Minister @nitin_gadkari presided over Uber Surakshit, our annual safety day to spark dialogue and raise the bar on safety. He emphasised how public-private partnerships are the ultimate engine for transforming road safety. 🛡️🚀#SafetyNeverStops #UberIndia pic.twitter.com/hYsHKCrQcv— Uber India (@Uber_India) June 30, 2026
इसके अलावा कंपनी की 24 घंटे चलने वाली सेफ्टी लाइन में अब एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा भी जुड़ गई है. मेडिकल इमरजेंसी में राइडर सीधे ऐप से एम्बुलेंस मंगा सकेंगे और कंपनी का दावा है कि औसतन 15 मिनट के अंदर एंबुलेंस मौके पर पहुंच जाएगी. इसके लिए ऊबर ने मेडिकल लॉजिस्टिक्स कंपनी डायल 4242 के साथ पार्टनरशिप की है. इसके अलावा अब यूज़र्स अपनी पसंद का ट्रिप-वेरिफिकेशन पिन भी सेट और मैनेज कर पाएंगे.
सड़क सुरक्षा पर गडकरी की अपील
इस मौके पर भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे. उन्होंने 2001 में महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा पर हुए अपने एक गंभीर सड़क हादसे का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे एक खड़े ट्रक के टायर ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोककर उनकी जान बचाई थी.
गड़करी ने कहा कि भारत में सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी रुकावट लोगों का व्यवहार है, क्योंकि लोग गलत साइड गाड़ी चलाने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आते. उन्होंने बताया कि सरकार ने देशभर में दुर्घटना-संभावित और भूस्खलन-संभावित इलाकों की पहचान करके, वहां करीब 50,000 करोड़ रुपये के सुधार कार्य शुरू किए हैं.
इस इवेंट में ऊबर इंडिया और साउथ एशिया के आउटगोइंग प्रेसिडेंट प्रभजीत सिंह भी मौजूद थे. प्रभजीत सिंह सितंबर 2026 से ओपनएआई में भारत के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर कभी-कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कारोबार के लिहाज से मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन यूज़र्स अब ऐप में पारदर्शिता और तुरंत मदद की उम्मीद करते हैं.
कंपनी ने ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग के दौरान फोन इस्तेमाल न करने और सीटबेल्ट पहनने की याद दिलाने वाले इन-ऐप रिमाइंडर भी शुरू किए हैं, जो पहले से मौजूद हेलमेट सेल्फी वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं.