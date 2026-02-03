ETV Bharat / technology

Two-Wheeler Sales January 2026: Hero MotoCorp ने हासिल की 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी, TVS की बिक्री भी बढ़ी

जनवरी 2026 में दोपहिया वाहनों की बिक्री ( फोटो - Honda/Bajaj Auto/Royal Enfield/TVS Motor )

हैदराबाद: जनवरी 2026 भारतीय टू-व्हीलर निर्माता कंपनियों के लिए एक स्थिर महीना रहा, जिसमें व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने सभी सेगमेंट में साल-दर-साल अच्छी ग्रोथ हासिल की. Hero MotoCorp, TVS Motor Company और Suzuki Motorcycle India जैसी कंपनियों ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज़्यादा यूनिट्स की डिलीवरी हासिल की है, जिसका कारण घरेलू मांग में सुधार और एक्सपोर्ट में तेज़ी थी. जहां मोटरसाइकिलों की बिक्री बेहतर रही, वहीं स्कूटर और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अच्छी रही. 1. Hero MotoCorp की बिक्री

वॉल्यूम के आधार पर देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने जनवरी 2026 में कुल 5,57,871 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में 4,42,873 यूनिट्स की थी, और इस बिक्री के साथ 26 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है. मोटरसाइकिल बिक्री पर नजर डालें तो बीते माह कंपनी ने 4,95,889 यूनिट्स मोटरसाइकिलें बेचीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 4,00,293 मोटरसाइकिलें बेची थीं. वहीं, FY26 के लिए साल-दर-साल मोटरसाइकिल की बिक्री 4.81 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल के 4.62 मिलियन यूनिट्स से ज़्यादा है. Vida V2 Plus (फोटो - Hero MotoCorp) स्कूटर्स की बिक्री पर नजर डालें तो जनवरी 2026 में स्कूटर की बिक्री 61,982 यूनिट रही, जबकि जनवरी 2025 में यह बिक्री 42,580 यूनिट्स की थी, और FY26 में अब तक का वॉल्यूम 5,02,010 यूनिट रहा. Vida इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 13,000 VAHAN रजिस्ट्रेशन दर्ज किए हैं, जो महीने-दर-महीने 21 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाता है, जबकि ग्लोबल बिजनेस डिस्पैच साल-दर-साल 24 प्रतिशत बढ़कर 37,663 यूनिट हो गए. 2. TVS Motor Company की बिक्री

TVS Motor Company की बिक्री पर नजर डालें तो जनवरी 2026 में कंपनी ने कुल 5,11,766 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में 3,97,623 यूनिट्स की थी, जिसकी तुलना में बीते माह 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. कंपनी की कुल टू-व्हीलर बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 4,94,195 यूनिट्स तक पहुंच गई, इसके साथ ही घरेलू टू-व्हीलर वॉल्यूम में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यह 3,83,262 यूनिट्स तक पहुंच गई.