Two-Wheeler Sales January 2026: Hero MotoCorp ने हासिल की 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी, TVS की बिक्री भी बढ़ी

जनवरी 2026 में दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और लगभग सभी कंपनियों ने बिक्री में बढ़ोतरी हासिल की है.

Two-wheeler sales in January 2026
जनवरी 2026 में दोपहिया वाहनों की बिक्री (फोटो - Honda/Bajaj Auto/Royal Enfield/TVS Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 3, 2026 at 2:52 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: जनवरी 2026 भारतीय टू-व्हीलर निर्माता कंपनियों के लिए एक स्थिर महीना रहा, जिसमें व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने सभी सेगमेंट में साल-दर-साल अच्छी ग्रोथ हासिल की. Hero MotoCorp, TVS Motor Company और Suzuki Motorcycle India जैसी कंपनियों ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज़्यादा यूनिट्स की डिलीवरी हासिल की है, जिसका कारण घरेलू मांग में सुधार और एक्सपोर्ट में तेज़ी थी. जहां मोटरसाइकिलों की बिक्री बेहतर रही, वहीं स्कूटर और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अच्छी रही.

1. Hero MotoCorp की बिक्री
वॉल्यूम के आधार पर देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने जनवरी 2026 में कुल 5,57,871 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में 4,42,873 यूनिट्स की थी, और इस बिक्री के साथ 26 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है.

मोटरसाइकिल बिक्री पर नजर डालें तो बीते माह कंपनी ने 4,95,889 यूनिट्स मोटरसाइकिलें बेचीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 4,00,293 मोटरसाइकिलें बेची थीं. वहीं, FY26 के लिए साल-दर-साल मोटरसाइकिल की बिक्री 4.81 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई, जो पिछले साल के 4.62 मिलियन यूनिट्स से ज़्यादा है.

Vida V2 Plus
Vida V2 Plus (फोटो - Hero MotoCorp)

स्कूटर्स की बिक्री पर नजर डालें तो जनवरी 2026 में स्कूटर की बिक्री 61,982 यूनिट रही, जबकि जनवरी 2025 में यह बिक्री 42,580 यूनिट्स की थी, और FY26 में अब तक का वॉल्यूम 5,02,010 यूनिट रहा. Vida इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 13,000 VAHAN रजिस्ट्रेशन दर्ज किए हैं, जो महीने-दर-महीने 21 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाता है, जबकि ग्लोबल बिजनेस डिस्पैच साल-दर-साल 24 प्रतिशत बढ़कर 37,663 यूनिट हो गए.

2. TVS Motor Company की बिक्री
TVS Motor Company की बिक्री पर नजर डालें तो जनवरी 2026 में कंपनी ने कुल 5,11,766 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो जनवरी 2025 में 3,97,623 यूनिट्स की थी, जिसकी तुलना में बीते माह 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. कंपनी की कुल टू-व्हीलर बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 4,94,195 यूनिट्स तक पहुंच गई, इसके साथ ही घरेलू टू-व्हीलर वॉल्यूम में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यह 3,83,262 यूनिट्स तक पहुंच गई.

TVS Raider
TVS Raider (फोटो - TVS Motor Company)

मोटरसाइकिल की बिक्री की बात करें, तो इनकी बिक्री 26 प्रतिशत बढ़कर 2,19,188 यूनिट्स तक पहुंच गई, जबकि स्कूटर की बिक्री 30 प्रतिशत बढ़कर 2,22,926 यूनिट्स तक पहुंच गई. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जो इस महीने 50 प्रतिशत बढ़कर 37,756 यूनिट हो गई. इंटरनेशनल बिज़नेस में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 1,22,343 यूनिट हो गया, जिसमें टू-व्हीलर एक्सपोर्ट में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अहम योगदान रहा.

3. Royal Enfield की बिक्री
Royal Enfield Bullet
Royal Enfield Bullet (फोटो - Royal Enfield)

इंटरनेशनल बिजनेस में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 1,22,343 यूनिट हो गया, जिसमें टू-व्हीलर एक्सपोर्ट में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मुख्य योगदान रहा.

4. Bajaj Auto की बिक्री
Bajaj Auto की बिक्री की बात करें तो जनवरी 2026 में टू-व्हीलर बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें बिक्री पिछले साल की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़कर 4,06,295 यूनिट हो गया. जहां घरेलू बिक्री में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं एक्सपोर्ट में भी पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

Bajaj Pulsar 150
Bajaj Pulsar 150 (फोटो - Bajaj Auto)

अप्रैल-जनवरी की अवधि के लिए, कुल टू-व्हीलर की बिक्री 3.56 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल से 6 प्रतिशत ज़्यादा है. इसमें मुख्य रूप से एक्सपोर्ट में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी का योगदान रहा, जबकि घरेलू वॉल्यूम में मामूली गिरावट आई.

5. Honda Two-Wheeler India की बिक्री
Honda Two-Wheeler India की बिक्री पर नजर डालें तो, जनवरी 2026 में कंपनी ने कुल 5,74,411 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें घरेलू बिक्री में 5,19,579 यूनिट्स और एक्सपोर्ट में 54,832 यूनिट्स शामिल हैं.

Honda CB 350
Honda CB 350 (फोटो - Honda Motorcycle)

कंपनी ने जनवरी 2025 की तुलना में साल-दर-साल 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की. FY26 (अप्रैल-जनवरी) की अवधि के लिए, HMSI ने कुल 5.25 मिलियन यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें घरेलू स्तर पर बेची गई 4.72 मिलियन यूनिट्स और एक्सपोर्ट की गई 5,29,226 यूनिट्स शामिल हैं.

