साल 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 2 करोड़ यूनिट्स के हुई पार, GST 2.0 का असर

हैदराबाद: साल 2025 खत्म होने वाला है और इस साल दोपहिया वाहनों की बिक्री काफी बेहतर रही. जानकारी के अनुसार भारत में 2025 में टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन 2.02 करोड़ यूनिट तक पहुंच गए, जो सालाना लगभग 7 प्रतिशत की ग्रोथ है.

GST 2.0 के चलते बढ़ी मांग

Vahan पोर्टल से मिले आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से नवंबर के बीच 1.897 करोड़ यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि इसी दौरान फैक्ट्री से डिस्पैच 1.808 करोड़ यूनिट्स रहा. इसके बाद, 30 दिसंबर तक यह आंकड़ा 2.02 करोड़ यूनिट्स का था, और साल के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेटा आमतौर पर रिटेल खरीदारी से दो से तीन दिन पीछे रहता है.

भारत सरकार ने इसी साल GST 2.0 का रीस्ट्रक्चरिंग किया, जिसने 350cc तक की मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था, और 2025 के दूसरे छमाही में डिमांड बढ़ाने वाला एक मुख्य कारण साबित हुआ.