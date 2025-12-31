साल 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 2 करोड़ यूनिट्स के हुई पार, GST 2.0 का असर
इस साल दोपहिया वाहनों की बिक्री काफी बेहतर रही. 2025 में टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन 2.02 करोड़ यूनिट तक पहुंच गए.
Published : December 31, 2025 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: साल 2025 खत्म होने वाला है और इस साल दोपहिया वाहनों की बिक्री काफी बेहतर रही. जानकारी के अनुसार भारत में 2025 में टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन 2.02 करोड़ यूनिट तक पहुंच गए, जो सालाना लगभग 7 प्रतिशत की ग्रोथ है.
GST 2.0 के चलते बढ़ी मांग
Vahan पोर्टल से मिले आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से नवंबर के बीच 1.897 करोड़ यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि इसी दौरान फैक्ट्री से डिस्पैच 1.808 करोड़ यूनिट्स रहा. इसके बाद, 30 दिसंबर तक यह आंकड़ा 2.02 करोड़ यूनिट्स का था, और साल के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा और थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेटा आमतौर पर रिटेल खरीदारी से दो से तीन दिन पीछे रहता है.
भारत सरकार ने इसी साल GST 2.0 का रीस्ट्रक्चरिंग किया, जिसने 350cc तक की मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था, और 2025 के दूसरे छमाही में डिमांड बढ़ाने वाला एक मुख्य कारण साबित हुआ.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सामान्य से ज़्यादा मॉनसून और ग्रामीण इलाकों में मज़बूत डिमांड ने ग्रोथ को और सपोर्ट किया, जिससे फेस्टिव सीज़न में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री हुई.
स्कूटर सेगमेंट की बात करें तो इसने सेगमेंट की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई, जिसमें TVS Motor और Suzuki ने स्कूटर-हैवी पोर्टफोलियो के दम पर मज़बूत डबल-डिजिट ग्रोथ हासिल की. ये दोनों मैन्युफैक्चरर, बाइक बनाने वाली कंपनी Royal Enfield के साथ, जनवरी से नवंबर के बीच ग्रोथ दर्ज करने वाले एकमात्र OEM थे. Royal Enfield का सालाना वॉल्यूम भी 1 मिलियन यूनिट्स को पार करने की उम्मीद है.