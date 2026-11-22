आठ साल के सफर के बाद बुध के ऑर्बिट में पहुंचे दो अंतरिक्ष यान, एक साल तक करेंगे खोजबीन
बेपीकोलम्बो बुध तक पहुंचने वाला केवल तीसरा अंतरिक्ष यान है, और पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय में ऐसा करने वाला पहला यान है.
Published : November 22, 2026 at 5:15 PM IST
केप कैनवेरल: सौर मंडल के भीतरी हिस्से में आठ साल की यात्रा के बाद, शनिवार को दो अंतरिक्ष यान बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गए. इनका उद्देश्य हमारे सबसे छोटे ग्रह से जुड़े अनगिनत रहस्यों को सुलझाना है.
जुड़े हुए ये रोबोटिक खोजी यान — एक यूरोपीय और दूसरा जापानी है. ये दोनों अगले महीने एक-दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिससे वे अलग-अलग ऊंचाइयों से इस तपते हुए छोटे ग्रह का नक्शा बना सकें और उसका अध्ययन कर सकें. 2 अरब डॉलर यानी करीब 1.7 अरब यूरो के इस मिशन को सामूहिक रूप से 'BepiColombo' कहा जाता है.
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया के ज़रिए बेपीकोलम्बो के पहुंचने की घोषणा की. थ्रस्टर्स को कई बार चालू करके अंतरिक्ष यान की गति इतनी कम कर दी गई कि वह ग्रह के कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण बल की पकड़ में आ सके.
लेकिन जर्मनी में बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स — जो 9.4 करोड़ मील यानी करीब 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर थे — उनको यह पुष्टि करने में कई बेचैनी भरे घंटे लग गए कि बेपीकोलम्बो अपने ऑर्बिट में पहुंच गया है. टीमें लगातार आ रहे डेटा की बारीकी से जांच कर रही थीं. उस समय कोई और अतिरिक्त जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं थी.
बेपीकोलम्बो बुध ग्रह तक पहुंचने वाला केवल तीसरा अंतरिक्ष यान है – जो सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है और हमारे चंद्रमा से बस थोड़ा ही बड़ा है – और एक दशक से भी ज़्यादा समय में ऐसा करने वाला यह पहला यान है.
1970 के दशक के मध्य में, NASA का 'मैरिनर 10' तीन बार बुध ग्रह के पास से गुजरा था. इस टीम में दिवंगत इतालवी गणितज्ञ ग्यूसेपे 'बेपी' कोलंबो भी शामिल थे, जिनके नाम पर ही यह नया मिशन रखा गया है. NASA का 'मैसेंजर' अंतरिक्ष यान 2011 में बुध की कक्षा में पहुंचा और ईंधन खत्म हो जाने के बाद, 2015 में यह ग्रह से टकरा गया.
साल 2018 में लॉन्च किया गया BepiColombo, बुध ग्रह तक पहुंचने के लिए एक धीमे और घुमावदार रास्ते से होकर गया. इस दौरान, गुरुत्वाकर्षण की मदद लेने के लिए यह एक बार पृथ्वी, दो बार शुक्र और छह बार बुध ग्रह के पास से गुजरा.
इन चक्करों की वजह से इसके ओडोमीटर में 6 अरब मील यानी करीब 10 अरब किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी जुड़ गई. यात्रा के अंतिम चरण के लिए, सितंबर में यह अंतरिक्ष यान अपने मुख्य यान से अलग हो गया.
लीड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट गेरेंट जोन्स ने कहा कि वे और बाकी लोग वसंत ऋतु में आने वाले नए डेटा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस मिशन से 'एक ही समय में, एक ग्रह पर दो अंतरिक्ष यानों द्वारा लिए गए अभूतपूर्व मापों' की तुलना करना संभव हो सकेगा.
अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित होने के बाद, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का छोटा यान बुध ग्रह के घने आंतरिक हिस्से और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे. इसके साथ ही, वे इनके बीच की हर चीज़ का भी अध्ययन करेंगे, जिनमें टकराने से बने गड्ढे, ज्वालामुखी के मैदान, और 4.5 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ व चोटियां शामिल हैं.
बता दें कि बुध ग्रह पर तापमान 800°F (427°C) से भी ज्यादा हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग प्रणालियों पर दबाव पड़ता है. अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारी इस मिशन को कम से कम एक पृथ्वी वर्ष — यानी बुध के चार वर्षों के बराबर — तक जारी रखना चाहते हैं.
जोन्स ने एक ईमेल में कहा कि, "अंतरिक्ष यान और उसके उपकरणों को जितना संभव हो सके ठंडा रखना ज़रूरी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है."
पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब होने के बावजूद, बुध सौर मंडल के उन ग्रहों में से एक है, जिनके बारे में सबसे कम खोजबीन की गई है. केवल बाहरी ग्रहों, यूरेनस और नेपच्यून तक ही इससे कम 'विज़िट' हुई हैं – 1980 के दशक में केवल एक 'Voyager-2' वहां तक पहुंचा था.