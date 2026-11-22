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आठ साल के सफर के बाद बुध के ऑर्बिट में पहुंचे दो अंतरिक्ष यान, एक साल तक करेंगे खोजबीन

फाइल फोटो - 8 जनवरी, 2025 को ली गई और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तस्वीर में, यूरोपीय-जापानी अंतरिक्ष यान 'BepiColombo' द्वारा लिए गए बुध ग्रह के उत्तरी ध्रुव के क्लोज़-अप दृश्य दिखाई दे रहे हैं. ( फोटो - AP )

केप कैनवेरल: सौर मंडल के भीतरी हिस्से में आठ साल की यात्रा के बाद, शनिवार को दो अंतरिक्ष यान बुध ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गए. इनका उद्देश्य हमारे सबसे छोटे ग्रह से जुड़े अनगिनत रहस्यों को सुलझाना है.

जुड़े हुए ये रोबोटिक खोजी यान — एक यूरोपीय और दूसरा जापानी है. ये दोनों अगले महीने एक-दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिससे वे अलग-अलग ऊंचाइयों से इस तपते हुए छोटे ग्रह का नक्शा बना सकें और उसका अध्ययन कर सकें. 2 अरब डॉलर यानी करीब 1.7 अरब यूरो के इस मिशन को सामूहिक रूप से 'BepiColombo' कहा जाता है.

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया के ज़रिए बेपीकोलम्बो के पहुंचने की घोषणा की. थ्रस्टर्स को कई बार चालू करके अंतरिक्ष यान की गति इतनी कम कर दी गई कि वह ग्रह के कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण बल की पकड़ में आ सके. लेकिन जर्मनी में बैठे फ्लाइट कंट्रोलर्स — जो 9.4 करोड़ मील यानी करीब 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर थे — उनको यह पुष्टि करने में कई बेचैनी भरे घंटे लग गए कि बेपीकोलम्बो अपने ऑर्बिट में पहुंच गया है. टीमें लगातार आ रहे डेटा की बारीकी से जांच कर रही थीं. उस समय कोई और अतिरिक्त जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं थी. बेपीकोलम्बो बुध ग्रह तक पहुंचने वाला केवल तीसरा अंतरिक्ष यान है – जो सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है और हमारे चंद्रमा से बस थोड़ा ही बड़ा है – और एक दशक से भी ज़्यादा समय में ऐसा करने वाला यह पहला यान है. 1970 के दशक के मध्य में, NASA का 'मैरिनर 10' तीन बार बुध ग्रह के पास से गुजरा था. इस टीम में दिवंगत इतालवी गणितज्ञ ग्यूसेपे 'बेपी' कोलंबो भी शामिल थे, जिनके नाम पर ही यह नया मिशन रखा गया है. NASA का 'मैसेंजर' अंतरिक्ष यान 2011 में बुध की कक्षा में पहुंचा और ईंधन खत्म हो जाने के बाद, 2015 में यह ग्रह से टकरा गया. साल 2018 में लॉन्च किया गया BepiColombo, बुध ग्रह तक पहुंचने के लिए एक धीमे और घुमावदार रास्ते से होकर गया. इस दौरान, गुरुत्वाकर्षण की मदद लेने के लिए यह एक बार पृथ्वी, दो बार शुक्र और छह बार बुध ग्रह के पास से गुजरा.