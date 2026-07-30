इस हफ़्ते होंगे दो मीटियोर शावर, आसमान में नजारा होगा बहुत ही शानदार
इस हफ़्ते 'सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स' और 'अल्फा कैप्रिकॉनिड्स' उल्कापिंडों की बारिश अपने चरम पर होगी. इसका मजा अंधेरे आसमान में लिया जा सकता है.
Published : July 30, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: इस हफ़्ते आसमान देखने वालों के लिए एक खास मौका है, क्योंकि दो मीटियोर शावर - 'सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स' और 'अल्फा कैप्रिकॉनिड्स' - एक साथ अपने चरम पर पहुंचने वाली हैं और रात के आसमान को रोशन करेंगी. हालांकि, इन खगोलीय घटनाओं को देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चांद लगभग पूरा खिला हुआ रहेगा है और इसकी रोशनी कई हल्की उल्काओं को छिपा सकती है. इसका मतलब यह है कि इस नज़ारे का पूरा मज़ा लेने के लिए देखने वालों को सब्र रखना होगा और किसी अंधेरी जगह को खोजना होगा.
कब और कहां दिखेंगे मीटियोर शावर
उम्मीद जताई जा रही है कि 30 और 31 जुलाई को आधी रात और भोर के बीच ये दोनों उल्का-वर्षा (meteor showers) अपने चरम पर होंगी. सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स और अल्फा कैप्रिकॉनिड्स के चरम पर होने से उत्तरी गोलार्ध में उल्का-वर्षा के मौसम की अनौपचारिक शुरुआत होती है.
हालांकि, तेज़ चांदनी की वजह से कमज़ोर रोशनी वाले उल्काओं को देखना मुश्किल होगा, लेकिन खगोलविदों का कहना है कि सबसे अंधेरी जगहों से कई शानदार 'टूटते तारे' देखे जा सकते हैं, जिनमें कभी-कभी दिखने वाले 'फायरबॉल' भी शामिल हैं.
ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ़्रीका, चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे देशों में रहने वाले लोग 'सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स' का नज़ारा सबसे अच्छी तरह देख पाएंगे. इनके अलावा, भारत, श्रीलंका, मध्य पूर्व और दक्षिणी यूरोप जैसे देशों में भी आसमान देखने के शौकीन लोग इस मीटियोर शावर को देख पाएंगे.
अल्फा कैप्रिकॉनिड्स भारत, अमेरिका (US), कनाडा, यूरोप, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अन्य हिस्सों से रात में साफ और अंधेरे आसमान में दिखाई देंगे.
ये मीटियोर शावर अनोखी क्यों हैं?
आदर्श और अंधेरी स्थितियों में, सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स से आम तौर पर हर घंटे लगभग 20 से 25 उल्काएं दिखाई देती हैं. यह मीटियोर शावर तब होती है, जब पृथ्वी धूमकेतु 96P/मैकहोल्ज़ द्वारा छोड़ी गई धूल भरी राह से गुज़रती है. इससे पैदा होने वाली उल्काएं तेज़ और हल्की होती हैं, इसलिए चांद की रोशनी में इनके छिप जाने का खतरा ज़्यादा रहता है.
वहीं दूसरी ओर, अल्फा कैप्रिकॉनिड्स से बहुत कम उल्कापिंड गिरते हैं - लगभग पांच प्रति घंटा - लेकिन इनमें धीमी रफ्तार से चलने वाले, चमकीले 'फायरबॉल' होते हैं, जो आस-पास के तारों से भी ज़्यादा चमक सकते हैं और आसमान में चमकती हुई लकीरें छोड़ सकते हैं.
ये उल्कापिंड धूमकेतु 169P/NEAT से निकले मलबे से आते हैं. चूंकि ये दोनों मीटियोर शावर एक-दूसरे के साथ होती हैं, इसलिए भाग्यशाली दर्शक कभी-कभी तेज़, हल्की लकीरों के साथ-साथ शानदार फायरबॉल भी देख सकते हैं. हालांकि, इस साल लगभग पूरा चांद होने के कारण ज़्यादातर सिर्फ़ सबसे चमकीले उल्कापिंड ही दिखाई देंगे.
बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरिएंस के लिए टिप्स
खगोलविद सलाह देते हैं कि मीटियोर को अच्छी तरह देखने के लिए आधी रात के बाद और भोर होने से पहले का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि तब तक उल्काओं के रेडिएंट पॉइंट (जहां से वे निकलते हुए दिखते हैं) आसमान में ऊंचे उठ जाते हैं और चांद नीचे चला जाता है, जिससे उसकी चमक कम हो जाती है.
रॉयल ऑब्ज़र्वेटरी ग्रीनविच, आसमान देखने वालों को सलाह देती है कि वे शहर की रोशनी से जितना हो सके दूर रहें. वे ग्रामीण इलाकों, नेशनल पार्कों या 'डार्क स्काई' के लिए तय जगहों पर जा सकते हैं, जैसे कि नॉर्थम्बरलैंड नेशनल पार्क, यॉर्कशायर डेल्स, एक्समूर, साउथ डाउन्स, स्कॉटलैंड में गैलोवे फ़ॉरेस्ट पार्क, या वेल्स में एरीरी (स्नोडोनिया).
टेलीस्कोप और दूरबीन जैसे मैग्निफ़ाइंग डिवाइस इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इनसे देखने वाले का फ़ील्ड ऑफ़ व्यू बेवजह सीमित हो जाता है. इसके बजाय, देखने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इजीचेयर पर लेट जाएं, अपनी आंखों को 20 से 30 मिनट तक अंधेरे में एडजस्ट होने दें, और सिर्फ़ कुंभ (Aquarius) या मकर (Capricornus) तारामंडल पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आसमान के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को देखें, क्योंकि उल्कापिंड सिर के ऊपर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं.
साल 2026 में होने वाली मीटियोर शावर
हालांकि इस हफ़्ते होने वाली मीटियोर शावर में तेज़ चांदनी की वजह से रुकावट आ सकती है, लेकिन तारे देखने के शौकीन अगस्त में होने वाली 'पर्सिड मीटियोर शावर' का इंतज़ार कर सकते हैं, उम्मीद है कि साफ़ आसमान में यह नज़ारा और भी शानदार होगा.
अमेरिकन मीटियोर सोसाइटी के अनुसार, 2026 में मीटियोर शावर के चरम पर होने की मुख्य तारीखें इस प्रकार हैं:
|मीटियोर शावर
|तारीखें
|पेर्सीड्स
|12 - 13 अगस्त
|ओरायनिड्स
|21 - 22 अक्टूबर
|सदर्न टॉरिड्स
|4 - 5 नवंबर
|नॉर्दर्न टॉरिड्स
|11 - 12 नवंबर
|लेओनिड्स
|16 - 17 नवंबर
|जेमिनिड्स
|13 -14 दिसंबर
|अर्सिड्स
|21 -22 दिसंबर