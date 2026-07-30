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इस हफ़्ते होंगे दो मीटियोर शावर, आसमान में नजारा होगा बहुत ही शानदार

हैदराबाद: इस हफ़्ते आसमान देखने वालों के लिए एक खास मौका है, क्योंकि दो मीटियोर शावर - 'सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स' और 'अल्फा कैप्रिकॉनिड्स' - एक साथ अपने चरम पर पहुंचने वाली हैं और रात के आसमान को रोशन करेंगी. हालांकि, इन खगोलीय घटनाओं को देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चांद लगभग पूरा खिला हुआ रहेगा है और इसकी रोशनी कई हल्की उल्काओं को छिपा सकती है. इसका मतलब यह है कि इस नज़ारे का पूरा मज़ा लेने के लिए देखने वालों को सब्र रखना होगा और किसी अंधेरी जगह को खोजना होगा.

कब और कहां दिखेंगे मीटियोर शावर

उम्मीद जताई जा रही है कि 30 और 31 जुलाई को आधी रात और भोर के बीच ये दोनों उल्का-वर्षा (meteor showers) अपने चरम पर होंगी. सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स और अल्फा कैप्रिकॉनिड्स के चरम पर होने से उत्तरी गोलार्ध में उल्का-वर्षा के मौसम की अनौपचारिक शुरुआत होती है.

हालांकि, तेज़ चांदनी की वजह से कमज़ोर रोशनी वाले उल्काओं को देखना मुश्किल होगा, लेकिन खगोलविदों का कहना है कि सबसे अंधेरी जगहों से कई शानदार 'टूटते तारे' देखे जा सकते हैं, जिनमें कभी-कभी दिखने वाले 'फायरबॉल' भी शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ़्रीका, चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे देशों में रहने वाले लोग 'सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स' का नज़ारा सबसे अच्छी तरह देख पाएंगे. इनके अलावा, भारत, श्रीलंका, मध्य पूर्व और दक्षिणी यूरोप जैसे देशों में भी आसमान देखने के शौकीन लोग इस मीटियोर शावर को देख पाएंगे.

अल्फा कैप्रिकॉनिड्स भारत, अमेरिका (US), कनाडा, यूरोप, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अन्य हिस्सों से रात में साफ और अंधेरे आसमान में दिखाई देंगे.

ये मीटियोर शावर अनोखी क्यों हैं?

आदर्श और अंधेरी स्थितियों में, सदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स से आम तौर पर हर घंटे लगभग 20 से 25 उल्काएं दिखाई देती हैं. यह मीटियोर शावर तब होती है, जब पृथ्वी धूमकेतु 96P/मैकहोल्ज़ द्वारा छोड़ी गई धूल भरी राह से गुज़रती है. इससे पैदा होने वाली उल्काएं तेज़ और हल्की होती हैं, इसलिए चांद की रोशनी में इनके छिप जाने का खतरा ज़्यादा रहता है.

वहीं दूसरी ओर, अल्फा कैप्रिकॉनिड्स से बहुत कम उल्कापिंड गिरते हैं - लगभग पांच प्रति घंटा - लेकिन इनमें धीमी रफ्तार से चलने वाले, चमकीले 'फायरबॉल' होते हैं, जो आस-पास के तारों से भी ज़्यादा चमक सकते हैं और आसमान में चमकती हुई लकीरें छोड़ सकते हैं.