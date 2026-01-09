ETV Bharat / technology

Twin Radio Galaxies: ब्लैक होल मर्जर और ब्रह्मांड के भविष्य की अनोखी झलक

ये एक कलाकार की बनाई हुई तस्वीर है, जिसमें दो गैलेक्सी आपस में मिल रही हैं और उनके बीच में दो एक्टिव ब्लैक होल हैं. दोनों ब्लैक होल के चारों तरफ गर्म गैस की एक चमकदार चक्राकार डिस्क (एक्रीशन डिस्क) बनी हुई है. ( NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI) )

बेंगलुरु: हमारा ब्रह्मांड अरबों गैलेक्सियां मौजूद हैं और उन्हीं में से एक गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और उस सोलर सिस्टम में हमारा ग्रह पृथ्वी मौजूद है. ब्रह्मांड में मौजूद अरबों गैलेक्सियों की एक खास बात है कि यह समय के साथ आपस में टकराती हैं और मिलती हैं. गैलेक्सियों की इन्हीं टकराव की वजह से ब्रह्मांड की बनावट और विकास तय होता है. ब्रह्मांड में मौजूद लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक बेहद ताकतवर ब्लैक होल होता है, जिसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है. इसका वजन हमारे सूरज से लाखों या करोड़ों गुना ज्यादा हो सकता है. ऐसे में जब कोई ब्लैक होल आसपास की गैस और धूल को अपनी ओर खींचता है, तो उसके चारों तरफ एक घूमती हुई एक चकती बनती है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है. इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ पदार्थ ब्लैक होल में गिरने की बजाय दो सीधी धाराओं के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है. इन्हें जेट्स कहा जाता है. ये जेट्स इतनी ताकतवर होते हैं कि लाखों प्रकाश वर्ष (Light Years) तक फैल सकते हैं और रेडियो तरंगों में साफ दिखाई देते हैं. जब दो ब्लैक होल एक साथ एक्टिव हों जब दो गैलेक्सियां आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच मौजूद ब्लैक होल भी धीरे-धीरे पास आते हैं. कई बार दोनों ब्लैक होल एक साथ एक्टिव हो जाते हैं और दोनों से जेट्स निकलने लगते हैं. ऐसे बेहद दुर्लभ सिस्टम को Twin Radio Galaxies (TRGs) कहा जाता है. TRGs इसलिए खास हैं क्योंकि ये वैज्ञानिकों को कई खास चीजों को समझने का मौका देते हैं. जैसे कि: दो विशाल ब्लैक होल एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं

उनकी जेट्स गैलेक्सी के गैस और सितारों को कैसे बदल देती हैं

और आखिर में ब्लैक होल मर्जर से पहले क्या-क्या होता है भारत से हुई एक ऐतिहासिक खोज अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ तीन Twin Radio Galaxies ही खोजी गई हैं. साल 2022 में भारत के अपग्रेडेड जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (uGMRT) की मदद से एक नई Twin Radio Galaxy खोजी गई, जिसका नाम TRG J104454+354055 है. इस सिस्टम में मौजूद दोनों ब्लैक होल करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं. दोनों से निकलने वाली जेट्स लगभग 3 लाख प्रकाश वर्ष तक फैली हुई हैं. इन जेट्स में सीधा रास्ता नहीं बल्कि घुमावदार और सर्पिल जैसी बनावट दिखती है. सिम्युलेटेड ट्विन रेडियो आकाशगंगाएँ (Santanu Mondal) यह खोज पूरी तरह प्लान्ड नहीं थी. वैज्ञानिक दरअसल X-शेप्ड रेडियो गैलेक्सीज़ का अध्ययन कर रहे थे. ये ऐसी गैलेक्सियां होती हैं जिनमें एक से ज्यादा जेट्स दिखाई देते हैं. इसी दौरान यह अनोखा सिस्टम सामने आया. इस गैलेक्सी को समझने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स (IIA) के वैज्ञानिकों ने 3D हाइड्रोडायनामिकल सिमुलेशन किए. इन सिमुलेशनों में यह देखा गया कि दोनों ब्लैक होल की जेट्स - एक-दूसरे के समानांतर चलती हैं

आपस में मिलती नहीं हैं

और समय के साथ हेलिकल यानी कुंडली जैसी बनावट बना लेती हैं