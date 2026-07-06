जून 2026 की बिक्री में TVS ने Hero और Honda को पछाड़ा, बेचे 5,65,417 यूनिट्स
जून 2026 की बिक्री में TVS Motor ने Hero MotoCorp और Honda Motorcycle को पछाड़ दिया है. TVS ने 5,65,417 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की.
Published : July 6, 2026 at 11:03 AM IST
हैदराबाद: जून 2026 में हुई दोपहिया वाहनों की बिक्री के आंकड़ें सामने आ चुके हैं. इन आंकड़ों की मानें तो TVS Motor Company ने जून 2026 में कुल टू-व्हीलर बिक्री में Hero MotoCorp और Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) दोनों को पीछे छोड़ दिया. कंपनी ने बीते माह के दौरान 5,65,417 यूनिट्स वाहनों की बिक्री दर्ज की. वहीं दूसरी ओर Hero MotoCorp ने 5,41,159 मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री की, जबकि Honda Motorcycle ने 5,28,281 यूनिट्स वाहन बेचे.
ये आंकड़े TVS Motor के लिए एक मज़बूत महीने को दर्शाते हैं. कंपनी ने तीनों मैन्युफैक्चरर्स में सबसे ज़्यादा 47 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हासिल की है, जबकि Honda Motorcycle की ग्रोथ 23 प्रतिशत रही. वहीं, Hero MotoCorp के डिस्पैच में थोड़ी गिरावट देखी गई. जून 2025 में कंपनी ने 5,53,963 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की थी.
घरेलू बाज़ार में हुई बिक्री की बात करें तो, Honda Motorcycle ने 4,68,956 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जो पिछले साल के मुकाबले 21 प्रतिशत ज़्यादा है. वहीं Hero MotoCorp ने 5,02,890 यूनिट्स के साथ पहले स्थान पर अपना दबदवा कायम रखा, हालांकि इसकी घरेलू बिक्री एक साल पहले दर्ज की गई 5,25,136 यूनिट्स से कम थी.
TVS Motor ने जून में भारत में 4,11,014 टू-व्हीलर्स की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले 46 प्रतिशत ज़्यादा है. TVS ने विदेशी बाज़ारों में भी अपनी मज़बूत बढ़त बनाए रखी. कंपनी ने जून में 1,54,403 दो-पहिया वाहन एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल के मुकाबले 48 प्रतिशत ज़्यादा है. Honda Motorcycle ने 59,325 यूनिट एक्सपोर्ट किए, जबकि Hero के विदेशी शिपमेंट 38,269 यूनिट रहे.
अगर अलग-अलग करके देखें, तो TVS Motor Company ने जून में 2,67,096 मोटरसाइकिलें और 2,47,950 स्कूटर बेचे, और दोनों ही सेगमेंट में डबल-डिजिट ग्रोथ देखी गई. वहीं, Hero MotoCorp की बिक्री का ज़्यादातर हिस्सा मोटरसाइकिल से ही आया. कंपनी ने 4,78,701 मोटरसाइकिलें बेचीं, जबकि स्कूटर की बिक्री केवल 62,458 यूनिट की रही.
इसके अलावा, Honda मोटरसाइकिल और स्कूटर के बीच सेगमेंट-वाइज़ मासिक बिक्री का ब्यौरा नहीं देती है, हालांकि घरेलू बिक्री में उसकी कम्यूटर Honda Activa रेंज का बड़ा हिस्सा रहता है. इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो TVS ने 48,537 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे, जो एक साल पहले बेचे गए 14,400 यूनिट्स से तीन गुना से भी ज़्यादा हैं. Hero की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी 'Vida' ने इस महीने 21,812 वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराए.