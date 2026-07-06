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जून 2026 की बिक्री में TVS ने Hero और Honda को पछाड़ा, बेचे 5,65,417 यूनिट्स

TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर ( फोटो - TVS Motor Company )

हैदराबाद: जून 2026 में हुई दोपहिया वाहनों की बिक्री के आंकड़ें सामने आ चुके हैं. इन आंकड़ों की मानें तो TVS Motor Company ने जून 2026 में कुल टू-व्हीलर बिक्री में Hero MotoCorp और Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) दोनों को पीछे छोड़ दिया. कंपनी ने बीते माह के दौरान 5,65,417 यूनिट्स वाहनों की बिक्री दर्ज की. वहीं दूसरी ओर Hero MotoCorp ने 5,41,159 मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री की, जबकि Honda Motorcycle ने 5,28,281 यूनिट्स वाहन बेचे. ये आंकड़े TVS Motor के लिए एक मज़बूत महीने को दर्शाते हैं. कंपनी ने तीनों मैन्युफैक्चरर्स में सबसे ज़्यादा 47 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हासिल की है, जबकि Honda Motorcycle की ग्रोथ 23 प्रतिशत रही. वहीं, Hero MotoCorp के डिस्पैच में थोड़ी गिरावट देखी गई. जून 2025 में कंपनी ने 5,53,963 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की थी. घरेलू बाज़ार में हुई बिक्री की बात करें तो, Honda Motorcycle ने 4,68,956 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जो पिछले साल के मुकाबले 21 प्रतिशत ज़्यादा है. वहीं Hero MotoCorp ने 5,02,890 यूनिट्स के साथ पहले स्थान पर अपना दबदवा कायम रखा, हालांकि इसकी घरेलू बिक्री एक साल पहले दर्ज की गई 5,25,136 यूनिट्स से कम थी.