TVS की आधिकारिक वेबसाइट से हटी Star City+, क्या भारत में इसकी बिक्री हुई बंद? जानें यहां
TVS Star City+, एक लोकप्रिय एंट्री-लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल कि बिक्री कंपनी ने बंद कर दी है. यह आधिकारिक वेबसाइट से हटा दी गई है.
Published : November 20, 2026 at 1:52 PM IST
हैदराबाद: ऐसा लगता है कि TVS Motors ने भारत में अपनी लोकप्रिय सिटी कम्यूटर मोटरसाइकिल, 'TVS Star City+' को बंद कर दिया है. यह टू-व्हीलर अब कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि TVS Motors ने आधिकारिक तौर पर इस बाइक को बंद करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन वेबसाइट से इसके हट जाने से संकेत मिलता है कि इसकी बिक्री बंद कर दी गई है.
इससे इस बाइक का भविष्य अनिश्चित हो गया है, क्योंकि अभी यह साफ नहीं है कि यह नए रूप में वापस आएगी या फिर इसकी जगह कोई बिल्कुल नया मॉडल लाया जाएगा. TVS Star Sity+ का न होना यह भी दर्शाता है कि भारतीय टू-व्हीलर निर्माता की ओर से 'Sport' और 'Radeon' दो एंट्री-लेवल कम्यूटर बाइक होंगी.
बिक्री बंद करने का कारण
TVS Star City+ के गायब होने को मोटरसाइकिल की सीमित मांग से जोड़ा जा सकता है. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि TVS Star City+ का उत्पादन या बिक्री रोक दी गई है या नहीं.
TVS Star City+ कब हुई थी लॉन्च
Star City+ को भारत में साल 2014 में लॉन्च किया गया था, जो एक दशक से अधिक समय तक कंपनी के पोर्टफोलियो में रहा. इसके बाद बाइक में एक महत्वपूर्ण अपडेट मार्च 2021 में किया गया, जब इस बाइक में रोटो पेटल फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया. इसके बाद, परिवर्तन काफी हद तक अपडेटेड उत्सर्जन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए आवश्यक इंजन संशोधनों तक ही सीमित थे.
मौजूदा बाजार रुझानों के अनुरूप उत्पाद अपडेट की कमी ने प्रतिस्पर्धी एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल सेगमेंट में नई पेशकशों के मुकाबले प्रासंगिक बने रहने की बाइक की क्षमता को प्रभावित किया हो सकता है. TVS Star City+ का गायब होना कंपनी के पोर्टफोलियो में लंबे समय से चल रहे मॉडल के अंत का संकेत हो सकता है.
TVS ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, इस कम्यूटर बाइक में 109.7cc, सिंगल-सिलेंडर, ET-Fi इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो 7,350rpm पर 8 bhp की पावर और 4,500rpm पर 8.7Nm का टॉर्क प्रदान करता है, इस इंजन को 4-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है.
बाइक की टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटा, ग्राउंड क्लीयरेंस 172 मिमी, 10-लीटर फ्यूल टैंक और वजन 115/116 किलोग्राम है. फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में एलईडी हेडलैंप और हेडलाइट काउल के पीछे एक यूएसबी पोर्ट मिलता है.
अभी तक नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि
ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल TVS Motor की आधिकारिक वेबसाइट से Star City+ का गायब होना इसके बंद होने की पुष्टि नहीं करता है. कंपनी की ओर से एक आधिकारिक बयान आवश्यक है. तब तक, पाठकों को इसे आधिकारिक पुष्टि के बजाय एक रिपोर्ट के रूप में लेना चाहिए.