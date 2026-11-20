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TVS की आधिकारिक वेबसाइट से हटी Star City+, क्या भारत में इसकी बिक्री हुई बंद? जानें यहां

TVS Star City+ की बिक्री हुई बंद ( फोटो - TVS Motor Company )

हैदराबाद: ऐसा लगता है कि TVS Motors ने भारत में अपनी लोकप्रिय सिटी कम्यूटर मोटरसाइकिल, 'TVS Star City+' को बंद कर दिया है. यह टू-व्हीलर अब कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि TVS Motors ने आधिकारिक तौर पर इस बाइक को बंद करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन वेबसाइट से इसके हट जाने से संकेत मिलता है कि इसकी बिक्री बंद कर दी गई है.

इससे इस बाइक का भविष्य अनिश्चित हो गया है, क्योंकि अभी यह साफ नहीं है कि यह नए रूप में वापस आएगी या फिर इसकी जगह कोई बिल्कुल नया मॉडल लाया जाएगा. TVS Star Sity+ का न होना यह भी दर्शाता है कि भारतीय टू-व्हीलर निर्माता की ओर से 'Sport' और 'Radeon' दो एंट्री-लेवल कम्यूटर बाइक होंगी.

बिक्री बंद करने का कारण

TVS Star City+ के गायब होने को मोटरसाइकिल की सीमित मांग से जोड़ा जा सकता है. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि TVS Star City+ का उत्पादन या बिक्री रोक दी गई है या नहीं. TVS Star City+ बाइक 'मोटरसाइकिल' सेक्शन में सूचीबद्ध नहीं है. (फोटो - TVS Motor Company) TVS Star City+ कब हुई थी लॉन्च

Star City+ को भारत में साल 2014 में लॉन्च किया गया था, जो एक दशक से अधिक समय तक कंपनी के पोर्टफोलियो में रहा. इसके बाद बाइक में एक महत्वपूर्ण अपडेट मार्च 2021 में किया गया, जब इस बाइक में रोटो पेटल फ्रंट डिस्क ब्रेक दिया गया. इसके बाद, परिवर्तन काफी हद तक अपडेटेड उत्सर्जन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए आवश्यक इंजन संशोधनों तक ही सीमित थे.