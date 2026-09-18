ETV Bharat / technology

त्योहारी सीजन के लिए TVS Ronin को मिले कौन से नए फीचर्स, क्या अभी भी है मिसिंग, जानें यहां

TVS Ronin का Base+ वेरिएंट ( फोटो - TVS Motor Company )

2026 के फ़ेस्टिव सीज़न के लिए, TVS ने इस मोटरसाइकिल में बड़े मैकेनिकल बदलाव करने के बजाय फ़ीचर्स को अपडेट किया है. यहां हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने क्या अपडेट्स किए हैं और इसमें क्या अपडेट्स बाकी रह गए हैं.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company की गाड़ियों की रेंज में TVS Ronin ने हमेशा एक अहम रोल निभाया है. यह कोई आम रेट्रो मोटरसाइकिल नहीं है. इसमें आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और खास स्टाइलिंग के साथ-साथ मॉडर्न फ़ीचर्स और 225.9cc का ऑयल-कूल्ड इंजन भी मिलता है.

सबसे बड़ा फ़ंक्शनल अपग्रेड टॉप-स्पेक Ronin में देखने को मिलता है, जिसमें अब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) दिया गया है.

इससे इलेक्ट्रॉनिक राइडर असिस्टेंस का एक और फीचर जोड़ा गया है, जो ख़ासकर तब बहुत काम आती है, जब सड़क पर पकड़ (ग्रिप) कमज़ोर हो.

4. टॉप वेरिएंट में प्रीमियम सीट

इसके टॉप वेरिएंट में प्रीमियम सीट भी दी गई है, जिसका उद्देश्य मोटरसाइकिल के कम्फर्ट और ओनरशिप के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाना है. इस वेरिएंट में टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है.

5. नए कलर ऑप्शन्स

अपडेटेड रेंज के सभी वेरिएंट्स में नए कलर ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं, जिससे TVS को त्योहारों के मौसम के लिए TVS Ronin को नया लुक देने का मौका मिला है.

नई TVS Ronin को कौन से फीचर्स नहीं मिले

1. एडजस्टेबल सस्पेंशन

यह टॉप-स्पेक TVS Ronin के लिए एक दिलचस्प अपग्रेड हो सकता था. इस मोटरसाइकिल में USD फोर्क मिलते हैं, लेकिन एडजस्टेबल सस्पेंशन से राइडर्स को राइडिंग की स्थितियों और लोड के हिसाब से सेटअप को एडजस्ट करने की सुविधा मिलता. हैरानी की बात यह है कि कंपनी ने इसी फेस्टिव अपडेट के तहत Apache RTR 200 4V में एडजस्टेबल USD सस्पेंशन जोड़े हैं.

2. TFT डिस्प्ले

देखा जाए तो कनेक्टेड क्लस्टर एक काम की चीज़ है, लेकिन अगर TVS Apache की तरह इसमें भी बढ़िया कलर TFT डिस्प्ले दिया जाता, तो TVS Ronin को और भी प्रीमियम फ़ील मिलता. इससे नेविगेशन, राइड की जानकारी और स्मार्टफ़ोन इंटीग्रेशन के लिए भी ज़्यादा गुंजाइश मिल सकती थी.

3. क्रूश कंट्रोल का फीचर

TVS Ronin एक आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और एक वर्सटाइल मोटरसाइकिल के तौर पर पहचान पाने वाली बाइक है. यदि इसमें क्रूज़ कंट्रोल का फीचर मिलता, तो यह उन राइडर्स के लिए और भी बेहतर होता, जो अक्सर हाईवे पर लंबी यात्राएं करते हैं. TVS पहले से ही अपनी Apache 310 सीरीज़ में क्रूज़ कंट्रोल का फीचर दे रही है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को इस मॉडल में भी शामिल करना एक अच्छा कदम होता.