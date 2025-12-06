ETV Bharat / technology

TVS Ronin Agonda हुई लॉन्च, Apache RTX 300 का 20th एनिवर्सरी एडिशन भी हुआ पेश

TVS Ronin Agonda हुई लॉन्च ( फोटो - TVS Motor Company )

हैदराबाद: मौजूदा समय में TVS MotoSoul का पांचवां एडिशन चल रहा है, और पहले ही दिन कंपनी ने अपनी TVS Ronin Agonda को लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने हाल ही लॉन्च हुई नई TVS Apache RTX 300 का 20th एनिवर्सरी एडिशन भी पेश किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि TVS Motor ने अभी सिर्फ़ TVS Ronin Agonda की कीमतों की घोषणा की है. इसे 1.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. वहीं स्पेशल एडिशन TVS RTX 300 की कीमतों की घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है. TVS Ronin Agonda के बारे में जानकारी

कंपनी की मानें तो Ronin Agonda एक लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट है, जो साउथ गोवा के अगोंडा बीच से प्रेरित है. इसमें व्हाइट पेंट स्कीम मिलती है, जिसे फ्यूल टैंक पर पांच-स्ट्राइप वाले ग्राफिक्स से पूरा किया गया है. इसके साथ ही डिज़ाइन में 'Agonda' भी लिखा गया है. हेडलाइट काउल को भी टैंक से मैच करने के लिए उसी शेड में फिनिश किया गया है. कीमत की बात करें तो, 1.31 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च हुई नई Ronin Agonda इसके बेस वेरिएंट से करीब 5,300 रुपये ज्यादा महंगा है. TVS Ronin के बेस वेरिएंट को 1.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है.