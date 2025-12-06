TVS Ronin Agonda हुई लॉन्च, Apache RTX 300 का 20th एनिवर्सरी एडिशन भी हुआ पेश
TVS Motor ने अपनी TVS Ronin के स्पेशल Agonda एडिशन के साथ TVS Apache RTX 300 का 20th एनिवर्सरी एडिशन भी पेश किया है.
Published : December 6, 2025 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: मौजूदा समय में TVS MotoSoul का पांचवां एडिशन चल रहा है, और पहले ही दिन कंपनी ने अपनी TVS Ronin Agonda को लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने हाल ही लॉन्च हुई नई TVS Apache RTX 300 का 20th एनिवर्सरी एडिशन भी पेश किया है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि TVS Motor ने अभी सिर्फ़ TVS Ronin Agonda की कीमतों की घोषणा की है. इसे 1.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. वहीं स्पेशल एडिशन TVS RTX 300 की कीमतों की घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है.
TVS Ronin Agonda के बारे में जानकारी
कंपनी की मानें तो Ronin Agonda एक लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट है, जो साउथ गोवा के अगोंडा बीच से प्रेरित है. इसमें व्हाइट पेंट स्कीम मिलती है, जिसे फ्यूल टैंक पर पांच-स्ट्राइप वाले ग्राफिक्स से पूरा किया गया है. इसके साथ ही डिज़ाइन में 'Agonda' भी लिखा गया है.
हेडलाइट काउल को भी टैंक से मैच करने के लिए उसी शेड में फिनिश किया गया है. कीमत की बात करें तो, 1.31 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च हुई नई Ronin Agonda इसके बेस वेरिएंट से करीब 5,300 रुपये ज्यादा महंगा है. TVS Ronin के बेस वेरिएंट को 1.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है.
स्किन के अंदर, Ronin Agonda में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें मौजूदा 225.9 cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो 7,750 rpm पर 20.12 bhp की पावर और 3,750 rpm पर 19.93 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसमें स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच वाला पांच-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है.
TVS Apache RTX 300 20th एनिवर्सरी एडिशन
Apache RTX 300, TVS के 20th एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में शामिल होने वाला लेटेस्ट मॉडल बन गया है, जो Apache नेमप्लेट के दो दशक पूरे होने का निशान है. इस स्पेशल एडिशन में दूसरे एनिवर्सरी मॉडल्स की तरह ही शैंपेन गोल्ड और ब्लैक कलर थीम दी गई है, साथ ही लिमिटेड-एडिशन बैजिंग भी है.
इसके फ्यूल टैंक पर 20 साल की याद को चिन्हित करने के लिए एक लोगो लगाया गया है, जबकि डुअल-टोन गोल्ड और ब्लैक व्हील्स इस मोटरसाइकिल को स्टैंडर्ड वर्शन से और अलग बनाते हैं. इन कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा, TVS RTX 300 पहले जैसा ही है.
इंजन की बात करें तो इस कंपनी TVS Apache RTX 300 में नया 299.1cc, RT-XD4 इंजन इस्तेमाल किया है, जो 9,000 rpm पर 35.5 bhp की पावर और 7,000 rpm पर 28.5 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा जाता है, जिसमें बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और राइड-बाय-वायर सिस्टम लगाया गया है.