TVS Ntorq 150 को मिला एक नया शानदार Spectral Green कलर ऑप्शन, कीमत 1.22 लाख रुपये
TVS Motor ने अपने स्कूटर TVS Ntorq 150 के लिए एक नया Spectral Green कलर ऑप्शन पेश किया है. इसकी कीमत 1.22 लाख रुपये है.
Published : November 10, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor ने अपने स्कूटर TVS Ntorq 150 के लिए एक नया Spectral Green कलर ऑप्शन पेश किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने इस स्पेशल कलर ऑप्शन को इसके केवल TFT वेरिएंट में ही पेश किया है, जिससे इस स्कूटर में कुल चार कलर ऑप्शन हो गए हैं. इसमें डार्क ऑलिव बॉडी फिनिश मिलती है, जिस पर ग्रे और फ्लोरोसेंट येलो कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं, जिन पर TVS Ntorq 150 की ब्रांडिंग भी मिलती है.
TVS Ntorq 150 के नए कलर ऑप्शन
इस स्कूटर की नई कलर स्कीम में फ्रंट फेंडर और रियर बॉडी पैनल पर फ्लोरोसेंट येलो कलर के हिस्से भी शामिल किए गए हैं. वहीं, इसकी लाइनअप के बाकी तीन कलर्स के विपरीत, 'स्पेक्ट्रल ग्रीन' का लुक थोड़ा सिम्पल लगता है, लेकिन इसमें खास विज़ुअल एलिमेंट्स को बरकरार रखा गया है.
TVS Ntorq 150 Spectral Green का इंजन
नए कलर ऑप्शन के अलावा, TVS Ntorq 150 में तकनीकी रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस स्कूटर में अभी भी मौजूदा 149.7cc, सिंगल-सिलेंडर, थ्री-वाल्व, एयर-कूल्ड इंजन ही लगाया गया है, जो 13 bhp की पीक पावर और 14.2 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.
TVS Ntorq 150 के हार्डवेयर
इसके हार्डवेयर की बात करें तो, यह स्कूटर अंडरबोन चेसिस पर बनाया गया है, जिसमें आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं. स्कूटर में आगे और पीछे दोनों तरफ 12-इंच के अलॉय व्हील लगाए गए हैं. और इसमें ब्रेकिंग के लिए आगे 220 mm की डिस्क और पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक लगाया गया है. स्कूटर का कर्ब वेट 115 kg, सीट हाइट 770 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 155 mm रखा गया है.
TVS Ntorq 150 Spectral Green के फीचर्स और कीमत
नए 'स्पेक्ट्रल ग्रीन' कलर को केवल TFT वेरिएंट में ही पेश किया गया है, इसलिए यह स्कूटर के 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ आता है. इस डिस्प्ले में TVS की 'SmartXonnect' तकनीक के ज़रिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कई अन्य कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं.
इसके अलावा, स्कूटर में दो राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और TVS 'iGo Assist' जैसे फीचर्स मिलते हैं. कीमत की बात करें तो TVS Ntorq 150 का स्टैंडर्ड वेरिएंट 1,12,900 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है, वहीं TFT डिस्प्ले से लैस वर्ज़न की कीमत 1,22,100 रुपये (एक्स-शोरूम) है.