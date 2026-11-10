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TVS Ntorq 150 को मिला एक नया शानदार Spectral Green कलर ऑप्शन, कीमत 1.22 लाख रुपये

TVS Ntorq 150 का नया Spectral Green कलर ऑप्शन ( फोटो - TVS Motor Company )

हैदराबाद: भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor ने अपने स्कूटर TVS Ntorq 150 के लिए एक नया Spectral Green कलर ऑप्शन पेश किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने इस स्पेशल कलर ऑप्शन को इसके केवल TFT वेरिएंट में ही पेश किया है, जिससे इस स्कूटर में कुल चार कलर ऑप्शन हो गए हैं. इसमें डार्क ऑलिव बॉडी फिनिश मिलती है, जिस पर ग्रे और फ्लोरोसेंट येलो कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं, जिन पर TVS Ntorq 150 की ब्रांडिंग भी मिलती है.

TVS Ntorq 150 के नए कलर ऑप्शन

इस स्कूटर की नई कलर स्कीम में फ्रंट फेंडर और रियर बॉडी पैनल पर फ्लोरोसेंट येलो कलर के हिस्से भी शामिल किए गए हैं. वहीं, इसकी लाइनअप के बाकी तीन कलर्स के विपरीत, 'स्पेक्ट्रल ग्रीन' का लुक थोड़ा सिम्पल लगता है, लेकिन इसमें खास विज़ुअल एलिमेंट्स को बरकरार रखा गया है.

TVS Ntorq 150 का नया Spectral Green कलर ऑप्शन (फोटो - TVS Motor Company) TVS Ntorq 150 Spectral Green का इंजन

नए कलर ऑप्शन के अलावा, TVS Ntorq 150 में तकनीकी रूप से कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस स्कूटर में अभी भी मौजूदा 149.7cc, सिंगल-सिलेंडर, थ्री-वाल्व, एयर-कूल्ड इंजन ही लगाया गया है, जो 13 bhp की पीक पावर और 14.2 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.