तमिलनाडु में अगले 4 सालों में 2,000 करोड़ का निवेश करेगी TVS Motor, 1,000 लोगों को मिलेगा रोजगार
TVS Motor ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. TVS Motor राज्य में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.
Published : November 26, 2026 at 11:20 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक नॉन-बाइंडिंग समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस MoU के तहत अगले चार सालों में TVS Motor राज्य में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है. जानकारी के अनुसार, यह समझौता 25 नवंबर, 2026 को राज्य सरकार की नोडल एजेंसी, 'Guidance' के माध्यम से किया गया.
इस प्रस्तावित निवेश योजना के तहत, TVS Motor चार सालों में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करने और 1,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की योजना बना रही है. कंपनी ने लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स (SEBI) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है.
कंपनी द्वारा साइन किए गए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत, तमिलनाडु सरकार लागू कानूनों के दायरे में रहते हुए कंपनी को बुनियादी ढांचागत सहयोग और विनियामक सहायता प्रदान करेगी. इस सहयोग का उद्देश्य प्रस्तावित निवेश को सुगम बनाना है.
कंपनी द्वारा दायर की गई फाइलिंग में इस समझौते को 'Non-binding' बताया गया है और इसमें उन विशिष्ट परियोजनाओं या फेसेलिटी का उल्लेख नहीं किया है, जिनमें प्रस्तावित निवेश किया जाएगा. इसके साथ ही, इसमें निवेश का कोई वर्ष-वार विवरण भी नहीं दिया गया है.
TVS Motor Company ने बताया कि इस सौदे में दोनों पक्षों के बीच शेयरहोल्डिंग से जुड़ा कोई समझौता शामिल नहीं हुआ है और न ही यह 'रिलेटेड-पार्टी ट्रांजैक्शन' की श्रेणी में आता है. इस समझौते के तहत कोई भी शेयर जारी करने का प्रस्ताव नहीं है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में TVS Motor ने अपनी सबसे लोकप्रिय स्कूटर TVS Jupiter के 1 करोड़ यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है. कंपनी ने TVS Jupiter के 1,00,00,000वें यूनिट का उत्पादन तमिलनाडु में अपने होसुर प्लांट से रोलआउट की. बता दें कि TVS Motor ने साल 2013 में अपनी TVS Jupiter को लॉन्च किया था.