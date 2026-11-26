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तमिलनाडु में अगले 4 सालों में 2,000 करोड़ का निवेश करेगी TVS Motor, 1,000 लोगों को मिलेगा रोजगार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - TVS Motor )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक नॉन-बाइंडिंग समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इस MoU के तहत अगले चार सालों में TVS Motor राज्य में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है. जानकारी के अनुसार, यह समझौता 25 नवंबर, 2026 को राज्य सरकार की नोडल एजेंसी, 'Guidance' के माध्यम से किया गया.

इस प्रस्तावित निवेश योजना के तहत, TVS Motor चार सालों में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करने और 1,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने की योजना बना रही है. कंपनी ने लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स (SEBI) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है.

कंपनी द्वारा साइन किए गए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत, तमिलनाडु सरकार लागू कानूनों के दायरे में रहते हुए कंपनी को बुनियादी ढांचागत सहयोग और विनियामक सहायता प्रदान करेगी. इस सहयोग का उद्देश्य प्रस्तावित निवेश को सुगम बनाना है.