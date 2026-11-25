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TVS Jupiter ने पार किया 1 करोड़ यूनिट्स के प्रोडक्टशन का आंकड़ा, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

TVS Jupiter डुअल-टोन ( फोटो - TVS Motor Company )

हैदराबाद: देश में बिक्री के मामले में Honda Activa अभी भी नंबर-वन बनी हुई है, लेकिन TVS Jupiter ठीक इसके बाद दूसरे नंबर पर है. अपने फीचर्स और तकनीक के चलते यह स्कूटर ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. TVS Jupiter ने अब एक और उपलब्धि हासिल करते हुए, देश में कुल एक करोड़ यूनिट के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह स्कूटर TVS Motor Company के सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों में से एक है और कंपनी के अनुसार, एक करोड़ यूनिट के उत्पादन के आंकड़े तक पहुंचने वाला यह सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला मॉडल है.

कंपनी ने TVS Jupiter के 1,00,00,000वें यूनिट का उत्पादन तमिलनाडु में अपने होसुर प्लांट से रोलआउट की. बता दें कि TVS Motor ने साल 2013 में अपनी TVS Jupiter को लॉन्च किया था. इसके बाद से Jupiter को अपनी पहली 50 लाख यूनिट्स के उत्पादन तक पहुंचने में नौ साल लग गए. TVS Jupiter के कलर ऑप्शन (फोटो - TVS Motor Company) हैरानी की बात यह है कि, अगली 50 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा करने में इसे केवल चार साल का समय लगा, जिससे इसका कुल उत्पादन एक करोड़ तक पहुंच गया. बता दें कि TVS Jupiter रेंज को कंपनी ने इसकी लॉन्च के बाद से काफी विकसित किया है. इसमें सबसे हालिया बड़ा बदलाव साल 2024 में किया गया, जब कंपनी ने एक दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार TVS Jupiter 110 को पूरी तरह से अपडेट किया. इन बदलावों में एक ज्यादा स्पेस वाला लेआउट, लंबी सीट और कुछ अतिरिक्त फीचर्स शामिल किए गए थे.