TVS Jupiter ने पार किया 1 करोड़ यूनिट्स के प्रोडक्टशन का आंकड़ा, कंपनी की बड़ी उपलब्धि
TVS Motor की स्कूटर TVS Jupiter रेंज ने 1 करोड़ यूनिट्स के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है.
Published : November 25, 2026 at 11:56 AM IST
हैदराबाद: देश में बिक्री के मामले में Honda Activa अभी भी नंबर-वन बनी हुई है, लेकिन TVS Jupiter ठीक इसके बाद दूसरे नंबर पर है. अपने फीचर्स और तकनीक के चलते यह स्कूटर ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. TVS Jupiter ने अब एक और उपलब्धि हासिल करते हुए, देश में कुल एक करोड़ यूनिट के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह स्कूटर TVS Motor Company के सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पादों में से एक है और कंपनी के अनुसार, एक करोड़ यूनिट के उत्पादन के आंकड़े तक पहुंचने वाला यह सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला मॉडल है.
कंपनी ने TVS Jupiter के 1,00,00,000वें यूनिट का उत्पादन तमिलनाडु में अपने होसुर प्लांट से रोलआउट की. बता दें कि TVS Motor ने साल 2013 में अपनी TVS Jupiter को लॉन्च किया था. इसके बाद से Jupiter को अपनी पहली 50 लाख यूनिट्स के उत्पादन तक पहुंचने में नौ साल लग गए.
हैरानी की बात यह है कि, अगली 50 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा करने में इसे केवल चार साल का समय लगा, जिससे इसका कुल उत्पादन एक करोड़ तक पहुंच गया. बता दें कि TVS Jupiter रेंज को कंपनी ने इसकी लॉन्च के बाद से काफी विकसित किया है.
इसमें सबसे हालिया बड़ा बदलाव साल 2024 में किया गया, जब कंपनी ने एक दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार TVS Jupiter 110 को पूरी तरह से अपडेट किया. इन बदलावों में एक ज्यादा स्पेस वाला लेआउट, लंबी सीट और कुछ अतिरिक्त फीचर्स शामिल किए गए थे.
इसके साथ ही इसके डिज़ाइन में भी बदलाव किया गया था. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, TVS Jupiter अपने पहले ही साल में 5 लाख यूनिट की बिक्री तक पहुंचने वाला सबसे तेज़ स्कूटर बन गया.
TVS Jupiter 110 का इंजन
अपडेट किए गए TVS Jupiter के इंजन की बात करें तो इसमें 113 cc का इंजन मिलता है, जो लगभग 8 bhp की पावर और 9.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस स्कूटर में CVT गियरबॉक्स मिलता है, और इसके साथ ही एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर भी मिलता है, जो पीक टॉर्क को बढ़ाकर 9.8 Nm तक पहुंचा देता है.
इस उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए, TVS Motor Company के इंडिया 2W बिज़नेस में 'पीपल मोबिलिटी' के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अनिरुद्ध हलदर ने कहा कि, "पिछले एक दशक में, भारत की सामूहिक सोच बदली है. हम कमी की मानसिकता से आगे बढ़कर आत्मविश्वास, विकास और प्रचुरता की ओर बढ़े हैं, जहां ग्राहक अब और अधिक पाने की चाह रखते हैं."
हलदर ने आगे कहा कि, "एक करोड़ भारतीयों के लिए, TVS Jupiter उनके रोज़मर्रा के सफ़र का हिस्सा रहा है और उनके जीवन में खुशियां लेकर आया है. यह उपलब्धि उस भरोसे को दर्शाती है, जो TVS Jupiter ने बनाया है, और जो हमारे ग्राहकों ने हम पर जताया है. मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे-जैसे भारत तरक्की करता रहेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा, हमारे सामने ऐसी और भी कई उपलब्धियां आएंगी."