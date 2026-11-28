जल्द लॉन्च होने वाला है TVS Jupiter 125 का नया ABS वर्जन, जानें क्या होगा खास
TVS Motor अपनी लोकप्रिय स्कूटर TVS Jupiter 125 का एक नया ABS वर्जन बाजार में उतारने वाली है.
Published : November 28, 2026 at 3:06 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor अपनी लोकप्रिय स्कूटर TVS Jupiter 125 का एक नया ABS वर्जन बाजार में उतारने वाली है. कंपनी ने इसके मौजूदा वर्जन को साल 2021 में बाजार में उतारा गया था और उसके बाद से अब तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि कंपनी की TVS Jupiter ने 1 करोड़ यूनिट्स के प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर दिया है.
कंपनी अपने इस फैमिली स्कूटर का एक नया वेरिएंट लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें सिंगल-चैनल ABS दिया जाएगा. माना जा रहा है कि भले ही यह सबसे महंगा वेरिएंट हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए जाएंगे.
सिंगल-चैनल ABS TVS Jupiter 125 में क्या खास
बता दें कि TVS Motor अभी Jupiter 125 को चार वेरिएंट्स में बेच रही है, जिसमें सबसे टॉप वाले 'SmartXonnect' वेरिएंट की कीमत 91,235 रुपये है. अगर TVS Raider 125 और Suzuki Access 125 से तुलना करें तो आने वाले ABS वेरिएंट की कीमत इनसे लगभग 4,000 से 7,000 रुपये ज्यादा हो सकती है.
हालांकि, TVS Jupiter 125 में 'SmartXonnect' वेरिएंट वाला TFT डिस्प्ले नहीं दिया जाता है. इसके बजाय, इसमें वही नेगेटिव LCD दिया जाता है, जो इसके नीचे वाले वेरिएंट में मिलता है, जिसे DT (डुअल टोन) SXC के नाम से पेश किया जाता है, और इसकी कीमत 90,550 रुपये है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि TVS Raider SXC DD – जो टॉप से दूसरे नंबर का वेरिएंट है – इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक और सिंगल-चैनल ABS मिलता है. इसकी कीमत 1.01 लाख रुपये है, जो इसके नीचे वाले नॉन-ABS SSE वेरिएंट से 3,800 रुपये अधिक है.
वहीं दूसरी ओर, Suzuki Access 125 की बात करें तो इसके 'राइड कनेक्ट ABS' वेरिएंट की कीमत 98,432 रुपये और 'राइड कनेक्ट नॉन-ABS' वेरिएंट की कीमत 91,627 रुपये है, जिनकी कीमतों में 6,805 रुपये का अंतर है.
भारत में, 150cc से कम क्षमता वाले स्कूटरों में Suzuki Access 125 उन दो स्कूटरों में से एक है, जिनमें सिंगल-चैनल ABS मिलता है. वहीं, दूसरा स्कूटर 'VLF Mobster 135' है. इसकी कीमत 1.30 लाख रुपये रखी गई है, और इसमें डुअल-चैनल ABS का फीचर मिलता है, जिसने काफी लोगों का ध्यान खींचा है.
इन दोनों स्कूटर के अलावा, अगर आप भारत में सिंगल-चैनल ABS वाला स्कूटर खरीदना चाहता है, तो आपको ज्यादा क्षमता वाले स्कूटर देखने होंगे. इन स्कूटर्स की लिस्ट में Yamaha Aerox 155, Hero Xoom 160 और Aprilia SXR GT 175 hp-e जैसे स्कूटर्स शामिल हैं. इन सभी की कीमत 1.30 लाख रुपये या उससे अधिक है.
ABS का फीचर जुड़ने के अलावा, स्कूटर के डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. हैरान करने वाली बात यह है कि इसके छोटे वर्जन TVS Jupiter 110 को 2024 में पूरी तरह से अपडेट किया गया था, जिसमें इसके डिज़ाइन से लेकर फीचर्स तक सब कुछ बदल दिया गया था.
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें मौजूदा 124.8cc का इंजन ही इस्तेमाल किया जाएगा, जो 8.57hp की पावर और 11.1Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसमें इंटीग्रेटेड स्टार्टर-मोटर-जनरेटर का सपोर्ट भी दिया जाएगा. जानकारी के अनुसार ABS फीचर वाला TVS Jupiter 125 डीलरों तक पहुंचना शुरू हो गया है, और कंपनी जल्द ही इसे लॉन्च करेगी.