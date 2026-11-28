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जल्द लॉन्च होने वाला है TVS Jupiter 125 का नया ABS वर्जन, जानें क्या होगा खास

TVS Jupiter 125 ( फोटो - TVS Motor Company )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor अपनी लोकप्रिय स्कूटर TVS Jupiter 125 का एक नया ABS वर्जन बाजार में उतारने वाली है. कंपनी ने इसके मौजूदा वर्जन को साल 2021 में बाजार में उतारा गया था और उसके बाद से अब तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि कंपनी की TVS Jupiter ने 1 करोड़ यूनिट्स के प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर दिया है.

कंपनी अपने इस फैमिली स्कूटर का एक नया वेरिएंट लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें सिंगल-चैनल ABS दिया जाएगा. माना जा रहा है कि भले ही यह सबसे महंगा वेरिएंट हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए जाएंगे.

सिंगल-चैनल ABS TVS Jupiter 125 में क्या खास

बता दें कि TVS Motor अभी Jupiter 125 को चार वेरिएंट्स में बेच रही है, जिसमें सबसे टॉप वाले 'SmartXonnect' वेरिएंट की कीमत 91,235 रुपये है. अगर TVS Raider 125 और Suzuki Access 125 से तुलना करें तो आने वाले ABS वेरिएंट की कीमत इनसे लगभग 4,000 से 7,000 रुपये ज्यादा हो सकती है. TVS Jupiter 125 (फोटो - TVS Motor Company) हालांकि, TVS Jupiter 125 में 'SmartXonnect' वेरिएंट वाला TFT डिस्प्ले नहीं दिया जाता है. इसके बजाय, इसमें वही नेगेटिव LCD दिया जाता है, जो इसके नीचे वाले वेरिएंट में मिलता है, जिसे DT (डुअल टोन) SXC के नाम से पेश किया जाता है, और इसकी कीमत 90,550 रुपये है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि TVS Raider SXC DD – जो टॉप से ​​दूसरे नंबर का वेरिएंट है – इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक और सिंगल-चैनल ABS मिलता है. इसकी कीमत 1.01 लाख रुपये है, जो इसके नीचे वाले नॉन-ABS SSE वेरिएंट से 3,800 रुपये अधिक है.