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1.54 लाख में लॉन्च हुआ TVS iQube S का नया 4.7 kWh बैटरी पैक वेरिएंट, मिलेगी 175 किमी की रेंज

TVS iQube S का नया 4.7 kWh बैटरी वेरिएंट हुआ लॉन्च ( फोटो - TVS Motor Company )

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube लाइनअप को अपडेट करते हुए, TVS iQube S के लिए एक नया 4.7 kWh बैटरी पैक पेश किया है. कंपनी ने इस स्कूटर को 1.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. TVS iQube S पहले एक छोटे 3.5 kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध था, जिसे अब इस बड़े यूनिट ने बदल दिया है. राजधानी दिल्ली में, TVS iQube S 4.7 kWh की कीमत 1.37 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जिसमें केंद्र और राज्य की सब्सिडी शामिल है. TVS iQube S का नया 4.7 kWh बैटरी वेरिएंट (फोटो - TVS Motor Company) TVS iQube S 4.7 kWh की रेंज

नई TVS iQube S 4.7 kWh में एक हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 4.4 kW की अधिकतम पावर और 140 Nm का पीक टॉर्क प्रदान करती है. इस स्कूटर की टॉप स्पीड 82 kmph बताई गई है और यह 4.3 सेकंड में 0 से 40 kmph की रफ़्तार पकड़ सकता है.