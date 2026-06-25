ETV Bharat / technology

TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर ने 10 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया पार

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor के सबसे पॉपुलर टू-व्हीलर्स में से एक ने एक अहम उपलब्धि हासिल की है. TVS Motor ने अपनी होसुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में अपने TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के दस लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है. बता दें कि TVS iQube को कंपनी ने साल 2020 में लॉन्च किया था.

समय के साथ यह इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स चार्ट में टॉप पर पहुंच गया है, और हाल के दिनों में इस स्कूटर ने उतने ही लोकप्रिय Bajaj Chetak के साथ टॉप स्पॉट को पीछे छोड़ दिया है. एक प्रेस रिलीज में TVS Motor ने बताया कि कैसे TVS iQube के कस्टमर्स ने मिलकर 14.94 बिलियन किलोमीटर से ज़्यादा की राइडिंग की है, जिससे पिछले छह सालों में 522,969 टन CO₂ एमिशन कम करने में मदद मिली है.

TVS Motor Company के चेयरमैन सुदर्शन वेणु ने कहा कि, "एक मिलियन TVS iQubes का रोलआउट यह दिखाता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भारत में किस पैमाने पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है. यह माइलस्टोन इंजीनियरिंग, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में सालों के इन्वेस्टमेंट पर बना है, जिससे हम दुनिया के लिए भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किए गए वर्ल्ड-क्लास इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन बना पाए हैं."