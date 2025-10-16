ETV Bharat / technology

TVS ने लॉन्च की अपनी पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300, किलर लुक के साथ कीमत है सस्ती

TVS Motor ने अपनी नई एडवेंचर बाइक TVS RTX 300 ADV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 1.99 लाख है.

TVS Apache RTX 300 ADV
TVS Apache RTX 300 ADV बाइक भारत में हुई लॉन्च (फोटो - TVS Motor Company)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 10:26 AM IST

5 Min Read
हैदराबाद: बाइक निर्माता कंपनी TVS Motor ने अपनी नए एडवेंचर मोटरसाइकिल TVS RTX 300 ADV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 1.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. ग्राहक इस मोटरसाइकिल को कुल तीन वेरिएंट - Base, Top और BTO में खरीद सकते हैं. इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 2.29 लाख रुपये रखी गई है.

TVS Apache RTX 300 ADV के हार्डवेयर
कंपनी ने नई TVS Apache RTX 300 को एक एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल के तौर पर पेश किया है, ऐसे में यह पूरी तरह से एक ऑफ-रोडर नहीं है. इस बाइक के लॉन्च इवेंट के दौरान TVS ने यह बात स्पष्ट की कि यह मोटरसाइकिल मुख्य रूप से टारमैक सड़कों पर चलने के लिए डिजाइन की गई है, हालांकि इसमें हल्की-फुल्की ऑफ-रोड राइडिंग के लिए पर्याप्त बहुमुखी प्रतिभा है.

TVS Apache RTX 300 ADV
TVS Apache RTX 300 ADV (फोटो - TVS Motor Company)

इस बाइक को बिल्कुल नए स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर बनाया गया है. इसमें आगे की तरफ 41mm USD फोर्क और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है. बाइक में दोनों तरफ सस्पेंशन ट्रेवल 180mm है, जबकि इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 200mm रखा गया है. बाइक में आगे की तरफ 19 -इंच और पीछे की तरफ 17-इंच का व्हील सेटअप दिया गया हैं.

इस बाइक में इस्तेमाल किए गए, टायरों के बारे में TVS Motor का कहना है कि इन्हें इस बाइक के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है. ब्रेकिंग का काम करने के लिए बाइक में दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, जो डुअल-चैनल ABS के साथ आती है. TVS RTX की सीट हाइट 835mm रखी गई है, जबकि इसका कर्ब वेट 180 किलोग्राम रखा गया है.

TVS Apache RTX 300 ADV के फीचर्स
इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, बाइक में प्रभावशाली फीचर्स की एक पूरी लिस्ट मिलती है. इसमें चार राइडिंग मोड - Urban, Rain, Tour और Rally - दिए गए हैं. ये राइडिंग मोड्स ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल को एडजस्ट करते हैं. इसके अलावा इसके सभी वेरिएंट्स में क्रूज़ कंट्रोल का फीचर स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

वहीं इसके हाई-स्पेक वेरिएंट में, डेडिकेटेड स्विचगियर वाला 5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसके माध्यम से सारे प्रमुख फीचर्स एक्सेस किए जा सकते हैं. इसे TVS SmartXonnect ऐप के माध्यम से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद इसमें Google मैप्स मिररिंग और अन्य कनेक्टेड फीचर्स का फायदा उठाया जा सकता है.

TVS Apache RTX 300 ADV
TVS Apache RTX 300 ADV (फोटो - TVS Motor Company)

TVS ने पैनियर, टॉप बॉक्स और टैंक बैग सहित कई टूरिंग एक्सेसरीज़ के लिए Givi के साथ भी साझेदारी की है. इसके अलावा, एल्पाइनस्टार्स के साथ अपने मौजूदा सहयोग के तहत, TVS Motor डुअल-स्पोर्ट हेलमेट से लेकर राइडिंग बूट्स तक, एडवेंचर राइडिंग गियर की एक नई सीरीज लॉन्च करेगी.

TVS Apache RTX 300 ADV का इंजन
इसके इंजन की बात करें तो TVS Motor ने नई Apache RTX 300 में बिल्कुल नया 299cc, RT-XD4 इंजन इस्तेमाल किया है. इस इंजन को पहली बार MotoSoul 2024 में प्रदर्शित किया गया था. यह इंजन 9,000 rpm पर 35.5 bhp की पावर और 7,000 rpm पर 28.5 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जिससे यह Apache RR 310 के बाद कंपनी की दूसरी सबसे पावरफुल बाइक बन जाती है.

TVS Apache RTX 300 ADV
TVS Apache RTX 300 ADV (फोटो - TVS Motor Company)

इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है, और इसमें एक बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी दिया गया है. TVS Motor का यह भी कहना है कि इसे लो-एंड टॉर्क पर ज़ोर देते हुए पूरे रेव बैंड में लीनियर परफॉर्मेंस देने के लिए ट्यून किया गया है.

TVS Apache RTX 300 ADV के वेरिएंट्स और कीमत
जैसा कि हमने बताया कि TVS Apache RTX 300 को कुल तीन वेरिएंट्स - Base, Top और BTO यानी बिल्ट टू ऑर्डर - में उतारा गया है. जहां कंपनी ने इसके बेस वेरिएंट में राइड मोड्स और क्रूज कंट्रोल के साथ ज्यादातर फीचर्स दिए हैं, जिसके चलते इसकी कीमत 1.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. वहीं इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 2.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

TVS Apache RTX 300 ADV
TVS Apache RTX 300 ADV (फोटो - TVS Motor Company)

इसके टॉप वेरिएंट में डीआरएल के साथ क्लास-D हेडलैंप, 5-इंच का TFT क्लस्टर और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं कंपनी ने इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट BTO को 2.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जिसके चलते इस वेरिएंट में एडजस्टेबल सस्पेंशन और टीपीएमएस जैसे फीचर्स मिलते हैं.

TVS Apache RTX 300 ADV के प्रतिद्वंद्वी
इन शुरुआती कीमतों पर, बेस TVS Apache RTX की कीमत Suzuki V-Storm SX और Yezdi Adventure के लगभग समान है, जिनकी कीमत 1.98 लाख रुपये है, वहीं यह KTM 250 Adventure से काफी कम है, जिसकी कीमत 2.40 लाख रुपये है.

