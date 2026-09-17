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त्योहारी सीजन से पहले TVS Apache रेंज और Ronin को मिले नए फीचर्स, जानें क्या हुए अपडेट

TVS Apache रेंज नए फीचर्स के साथ अपडेट ( फोटो - TVS Motor Company )

कलर ऑप्शन पर नजर डालें तो इसमें आर्कटिक टील के साथ शैंपेन गोल्ड अलॉय व्हील्स, मैट ब्लैक, रेसिंग रेड और मरीन ब्लू कलर ऑप्शन शामिल हैं. कीमत की बात करें तो नई Apache RTR 160 4V की कीमत 1,41,440 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

TVS Apache RTR 160 4V के अपडेट्स वहीं TVS Apache RTR 160 4V में मिलने वाले अपडेट्स की बात करें तो इसमें नया TFT मैप मिररिंग वेरिएंट शामिल किया गया है. इस अपग्रेड में Google मैप मिररिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट और एक टाइप-C चार्जिंग पोर्ट का फीचर शामिल किया गया है.

यह बाइक मैट ब्लैक और पर्ल व्हाइट के साथ रेड एलॉय व्हील्स, और साथ ही आर्कटिक टील और ग्रेनाइट ग्रे कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध है. TVS Apache RTR 160 की कीमत पर नजर डालें तो इसे 1,27,990 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचा रहा है.

TVS Apache RTR 160 के अपडेट्स सबसे पहले Apache RTR 160 की बात करें तो इसमें अब TCS वेरिएंट के साथ डुअल-चैनल ABS का फीचर दिया गया है. ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ, इस मोटरसाइकिल में हज़ार्ड लैंप और नया LED टेल लैंप का फीचर भी जोड़ा गया है.

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने त्योहारों के मौसम से पहले अपने पूरे TVS Apache पोर्टफोलियो के लिए एक अपडेट जारी किया है. इन बदलावों से Apache 160 और Apache 200 RTR मॉडल में एक्स्ट्रा सेफ्टी और कनेक्टिविटी फीचर्स शामिल किए गए हैं, जबकि Apache 310 रेंज में नए कॉस्मेटिक अपडेट और Apache RR 310 में एक नया फीचर जोड़ा गया है. इसके अलावा, TVS ने अपनी Ronin को भी नए फीचर्स और कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है.

TVS Apache RTR 200 4V के अपडेट्स

वहीं, TVS Apache RTR 200 4V की बात करें तो इस बाइक के लिए भी मैप मिररिंग वाला TFT वेरिएंट पेश किया गया है. Google मैप मिररिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-C चार्जर के अलावा, इस बाइक में फ्रंट एडजस्टेबल USD सस्पेंशन भी मिलता है.

TVS Apache RTR 200 4V (फोटो - TVS Motor Company)

यह सेपांग ब्लू के साथ रेड एलॉय व्हील्स, आर्मरी ग्रीन, रेसिंग रेड और मैट ब्लैक कलर में बेची जा रही है, जिनकी शुरुआती कीमत 1,49,990 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

TVS Apache RR 310 के अपडेट्स

इस रेंज में सबसे ऊपर, TVS ने Apache RR 310 और Apache RTR 310 दोनों के लिए ब्लैक डायमंड एडिशन पेश किया है. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों मोटरसाइकिलों में ऑल-ब्लैक फिनिश मिलने वाली है. Apache RR 310 में की-लेस इग्निशन भी मिलता है, जो RTR 310 में पहले से ही दिया गया था.

TVS Apache RR 310 (फोटो - TVS Motor Company)

दोनों मोटरसाइकिलों में TVS के इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स का सेट जारी रखा गया है, जिसमें रेस ट्यून्ड डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (RT-DSC), क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और ड्रैग टॉर्क कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Apache RR 310 एक टॉप वेरिएंट में क्विकशिफ्टर और नई लिवरी के साथ भी पेश की गई है. Apache RR 310 ब्लैक डायमंड एडिशन की शुरुआती कीमत 2,87,790 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि क्विकशिफ्टर और नई लिवरी वाले Apache RTR 310 के टॉप वेरिएंट की शुरुआती कीमत 2,48,990 रुपये है.

TVS Apache RTR 310 (फोटो - TVS Motor Company)

TVS Ronin के अपडेट्स

Apache सीरीज के अलावा, TVS Motor ने अपनी लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड मोटरसाइकिल TVS Ronin को भी त्योहारी सीजन से पहले अपडेट कर दिया है और इसके नए वेरिएंट और फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक को कंपनी नियो-रेट्रो स्टाइलिंग के साथ आरामदायक राइडिंग कैरेक्टर और शहरी सफर व लंबी राइड दोनों के लिए पेश करती है.

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इसके लिए एक नया बेस वेरिएंट पेश किया गया है, जिसमें अब डुअल-चैनल ABS के साथ नई लिवरी भी मिलती है. बेस वेरिएंट अब सनलिट येलो और डेज़र्ट मिराज कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 1.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

TVS Ronin (फोटो - TVS Motor Company)

वहीं, मिड-स्पेक TVS Ronin को कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट के साथ अपडेट किया गया है. कंपनी ने इसे ग्लेशियर सिल्वर और चारकोल एम्बर कलर ऑप्शन में पेश किया है, और इसकी कीमत 1.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

वहीं, TVS Ronin के टॉप-स्पेक मॉडल की बात करें तो इसमें अब ट्रैक्शन कंट्रोल, एक टाइप-C चार्जर और एक प्रीमियम सीट दी गई है. इसका टॉप वेरिएंट निम्बस ग्रे और मिडनाइट ब्लू कलर में पेश किया गया है. इसकी कीमत 1.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.