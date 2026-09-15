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Nvidia CEO को ट्रंप का लाइव कॉल: AI खतरे को बताया घिनौनी साज़िश, ओबामा ने रखी अलग राय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोट के दुनिया पर कब्जे वाली बातें एक बड़ा होक्स और बीमार साजिश हैं.

Jensen Huang sided with Trump but acknowledged Coxon's warning and advised caution.
जेन्सन हुआंग ने ट्रंप का साथ दिया, लेकिन Coxon की चेतावनी को सराहा और सतर्क रहने की सलाह भी दी. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 4:47 PM IST

7 Min Read
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हैदराबाद: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एकदम साफ और तीखा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि एआई से इंसानियत पर खतरा या रोबोट के कब्जे वाली बातें एक बड़ा होक्स यानी फरेब या झांसा है. ट्रंप ने इसे “sick conspiracy” यानी बीमार साजिश करार दिया और कहा कि ये सब अमेरिका की तरक्की रोकने और चीन को फायदा पहुंचाने वाली साजिश है.

ये बयान तब आया है, जब एआई इंडस्ट्री के अंदर ही सुरक्षा को लेकर एक बड़ी और भारी बहस छिड़ी हुई है. Anthropic और OpenAI जैसे कंपनियों के सीईओ खुद एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया है.

NVIDIA के सीईओ को ट्रंप ने स्टेज पर किया कॉल

14 सितंबर को लॉस एंजिल्स में All-In Summit चल रहा था. इस समिट में NVIDIA के सीईओ Jensen Huang स्टेज पर इंटरव्यू दे रहे थे. उसी वक्त उनका फोन बजा, उठाया तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप थे. हुआंग ने ट्रंप का कॉल स्पीकर पर डाल दिया और फिर ट्रंप की बात को समिट में पहुंचे सभी लोगों ने सुना.

ट्रंप ने फोन पर नविडिया सीईओ से बिल्कुल साफ कहा, “रोबोट्स का कब्ज़ा नहीं होगा. AI बाकी दुनिया पर कब्ज़ा नहीं करेगा. यह सब एक धोखा है.”

ट्रंप ने डेटा सेंटर्स की तारीफ की और कहा कि ये अगले 20-25 साल का तेल है. ये राज्यों और लोगों को अमीर बनाते हैं. ट्रंप ने जोर दिया कि अमेरिका को एआई में चीन से आगे रहना चाहिए. हुआंग ने सभी इस बात पर सहमति जताई और कहा कि एआई को लेकर निराशावाद वैज्ञानिक आधार पर नहीं टिका है.

ट्रंप ने इससे पहले ट्रूथ सोशल पर भी पोस्ट किया था. उन्होंने एआई खतरों की बातों को होक्स यानी एक झांसा या धोखा बताया. उनका कहना था कि अमेरिका के पास पहले से ही पर्याप्त पावर है और इसके लिए अतिरिक्त नियमों की जरूरत नहीं है.

हालांकि, NVIDIA के सीईओ ने ट्रंप से सहमति जरूर जताई, लेकिन साथ ही एंथ्रोपिक के पूर्व रिसर्चर जेकब कॉक्सन की चेतावनी की सराहना भी की. हुआंग ने कहा कि कॉक्सन ने अपनी चिंता सामने रखने के लिए बहुत बड़ा साहस दिखाया है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी कंपनी को लगे कि हालात उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो उसे अपनी रफ्तार धीमी या पेस करनी चाहिए. इसका मतलब है कि हुआंग की पोजिशन ट्रंप की तरह बिल्कुल एकतरफा नहीं, बल्कि थोड़ी बैलेस्ड है.

पहले क्या हुआ था: इस्तीफे और चेतावनियां

ये सब बात-विवाद अचानक नहीं हुआ है, बल्कि पिछले करीब एक हफ्ते से एआई के खतरों को लेकर एआई इंडस्ट्री के अंदर ही काफी बहस और बयानबाजी चल रही है. कुछ दिन पहले एंथ्रोपिक से जुड़े दो पूर्व अधिकारियों ने इस्तीफा देकर एआई के बड़े खतरों की बात कही थी.

Jacob Coxon ने कंपनी छोड़ी और चेतावनी दी कि एआई कंपनियां सेल्फ-इंप्रूविंग सुपरइंटेलिजेंस की दौड़ में लगी हैं. उन्होंने कहा कि अगल एआई ग्रो करने की इतनी तेज रफ्तार पर लगाम नहीं लगाई गई तो अगले एक दशक में इंसानियत भी खतरे में पड़ सकती है.

इसके बाद एंथ्रोपिक के ही सेफ्टी टीम में स्केलेबल ओवरसाइट टीम संभाल चुके Joe Benton सामने आए. उन्होंने भी एक ब्लॉग पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दो हफ्ते पहले ही इस्तीफा दिया था और अब अपनी बात रखने का सही समय है. बेंटन ने भी लगभग वही चेतावनी दोहराई, जो जेकब ने कही थी. उन्होंने भी कहा कि एआई कंपनियां सुरक्षा पर कम खर्च कर रही हैं. सुपरइंटेलिजेंस की दौड़ में नियंत्रण खोने का खतरा भी है. अब जो बेंटन एंथ्रोपिक छोड़कर स्वतंत्र संगठन METR से जुड़ रहे हैं.

इसी दौरान एंथ्रोपिक ने अपनी थ्रेट इंटेलीजेंस रिपोर्ट भी जारी की. उसमें कंपनी ने बताया कि लोगों ने क्लॉड मॉडल का गलत इस्तेमाल साइबर अटैक, निगरानी, हथियार और बायोलॉजिकल रिसर्च जैसे कामों में करने की कोशिश की. कंपनी ने इनका पता लगाया और उन्हें रोका.

एंथ्रोपिक और ओपनएआई के सीईओ की राय

एंथोपिक के सीईओ Dario Amodei ने एक लंबा ब्लॉग पोस्ट लिखा, जिसका टाइटल था - "We Must Pace the Frontier”. उन्होंने कहा कि एआई की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ रही है. सेफ्टी का काम उस रफ्तार के साथ नहीं चल पा रहा है. इस कारण क्षमता बढ़ाने की रफ्तार को जानबूझकर धीमा करना चाहिए. एंथ्रोपिक सीईओ ने इसके लिए कई खास स्टेप्स का प्रस्ताव भी रखा. उनमें से एक embedded evaluators है, यानी बाहरी विशेषज्ञों को कंपनी के अंदर कर्मचारी जैसी एक्सेस दी जाए. एंथ्रोपिक ने खुद इस कदम को उठाने का ऐलान भी किया.

ChatGPT की कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने तुरंत इस बात से सहमति जताई. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि वो भी फ्रंटियर की रफ्तार को पेस करने की जरूरत मानते हैं. ओपनएआई भी स्वतंत्र इवेल्यूएटर्स को एप्लाई-लाइक एक्सेस यानी कंपनी के अधिकारी जैसा अधिकार देने को तैयार है.

एंथ्रोपिक और ओपनएआई के सीईओ के सुझाव पर डोनाल्ड ट्रंप का रुख बिल्कुल उल्टा है. जहां अमोडेई और अल्टमैन रफ्तार धीमी करने और ज्यादा निगरानी की बात कर रहे हैं, वहीं ट्रंप इसे अमेरिका की प्रगति रोकने की साजिश बता रहे हैं.

बराक ओबामा ने रखी अपनी राय

एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ने की रफ्तार से होने वाले संभावित नुकसान की इस बहस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कूद पड़े हैं. उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में कहा कि फ्रंटियर एआई कंपनियों के हेड्स का रफ्तार स्लो करने पर सहमत होना एक अच्छा और जरूरी पहला कदम है. ओबामा ने खुद को न तो एआई को तेजी से बढ़ाने वाला बताया और न ही एआई के प्रति निराशावादी सोच दर्शाया.

उनके अनुसार, टेक्नोलॉजी मेडिसिन, एनर्जी और एजुकेशन में बड़ी कामयाबी ला सकती है या फिर आर्थिक असमानता और तबाही भी, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अभी क्या फैसले लिए जाते हैं. ओबामा ने जोर दिया कि ये फैसले सिर्फ एआई कंपनियों पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर छोड़े जाने चाहिए.

दो अलग-अलग नजरिए

एक तरफ इंडस्ट्री के अंदर के लोग कह रहे हैं कि एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि उसपर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इसपर अपनी सहमति जता रहे हैं.

वहीं, दूसरी तरफ अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है. ट्रंप का बिल्कुल साफ कहना है कि अमेरिका एआई में पीछे नहीं रहेगा. डेटा सेंटर और एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि रोबोट दुनिया पर कब्जा नहीं करेंगे.

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