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ट्रंप और बड़े टेक लीडर्स ने एआई पर किया समझौता, जानें AI कंपनियों ने क्या-क्या करने का वादा किया

मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में, AI कंपनियों के बड़े अधिकारियों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (बीच में) बोल रहे हैं; उनके साथ बाईं ओर Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग और दाईं ओर एलन मस्क मौजूद हैं. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने और एआई कंपनियों के बड़े नेताओं ने एक डील साइन की है. यह मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई. इसका मकसद एआई को लेकर आम अमेरिकियों के मन में बैठे डर को कम करना था. इस डील की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है, यानी इसे मानना कंपनियों की अपनी मर्जी पर है.

इस डील पर ट्रंप के साथ एंथ्रोपिक (Anthropic) के सीईओ डारियो अमोदेई (Dario Amodei), गूगल के सुंदर पिचाई (Sundar Pichai), मेटा के मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg), एनवीडिया (Nvidia) के जेन्सन हुआंग (Jensen Huang), xAI के संस्थापक एलन मस्क (Elon Musk) और ओपनएआई (OpenAI) के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन (Greg Brockman) ने दस्तखत किए हैं. आपको बता दें कि xAI अब स्पेसएक्स (SpaceX) का हिस्सा है. ट्रंप ने इस डील के डॉक्यूमेंट देर रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए शेयर किया. एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका नाम "द वाइट हाउस एकॉर्ड ऑन सुपरइंटेलिजेंस" है. इस डील में कुछ कुछ स्वैच्छिक कदम बताए गए हैं. पहला: कंपनियां अपने अंदर मजबूत नियंत्रण व्यवस्था बनाएंगी. दूसरा: कंपनियां एक स्वतंत्र बाहरी ऑडिटर से जांच कराएंगी कि यह व्यवस्था सही चल रही है या नहीं. तीसरा: हर कंपनी के बोर्ड में एक कमेटी होगी, जो अंदर और बाहर के ऑडिटरों की रिपोर्ट देखेगी. इस समझौते में यह भी लिखा है कि आगे चलकर इन कदमों को कानून और नियम बनाना ठीक हो सकता है. इसका मतलब है कि भविष्य में इस समझौते को मानने के लिए सख्ती भी की जा सकती है. ट्रंप ने कहा कि वो देख पा रहे हैं कि एआई कंपनियां खुद अपनी जबदस्त निगरानी कर रही हैं. उन्होंने समझौते को नैतिक रूप से बाध्यकारी भी बताया है. ट्रंप के अनुसार लगभग 10 लोगों की एक कमेटी बनेगी, जो पूरे मामले पर नजर रखेगी. इसके साथ वो इंडस्ट्री से बात करके आने वाले दिनों में किसी को इस समझौते की निगरानी का जिम्मेदारी देंगे. इस समझौते के कुछ कदम ऐसे हैं, जो ये कंपनियां पहले से किसी न किसी रूप में उठा रही थीं.