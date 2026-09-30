ट्रंप और बड़े टेक लीडर्स ने एआई पर किया समझौता, जानें AI कंपनियों ने क्या-क्या करने का वादा किया
ट्रंप और छह टेक दिग्गजों ने वाइट हाउस में स्वैच्छिक एआई समझौते पर दस्तखत किए, जिसमें सभी कंपनियां अपनी निगरानी खुद करेंगी.
Published : September 30, 2026 at 9:07 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने और एआई कंपनियों के बड़े नेताओं ने एक डील साइन की है. यह मीटिंग व्हाइट हाउस में हुई. इसका मकसद एआई को लेकर आम अमेरिकियों के मन में बैठे डर को कम करना था. इस डील की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है, यानी इसे मानना कंपनियों की अपनी मर्जी पर है.
इस डील पर ट्रंप के साथ एंथ्रोपिक (Anthropic) के सीईओ डारियो अमोदेई (Dario Amodei), गूगल के सुंदर पिचाई (Sundar Pichai), मेटा के मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg), एनवीडिया (Nvidia) के जेन्सन हुआंग (Jensen Huang), xAI के संस्थापक एलन मस्क (Elon Musk) और ओपनएआई (OpenAI) के प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन (Greg Brockman) ने दस्तखत किए हैं. आपको बता दें कि xAI अब स्पेसएक्स (SpaceX) का हिस्सा है.
ट्रंप ने इस डील के डॉक्यूमेंट देर रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के जरिए शेयर किया. एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका नाम "द वाइट हाउस एकॉर्ड ऑन सुपरइंटेलिजेंस" है. इस डील में कुछ कुछ स्वैच्छिक कदम बताए गए हैं.
- पहला: कंपनियां अपने अंदर मजबूत नियंत्रण व्यवस्था बनाएंगी.
- दूसरा: कंपनियां एक स्वतंत्र बाहरी ऑडिटर से जांच कराएंगी कि यह व्यवस्था सही चल रही है या नहीं.
- तीसरा: हर कंपनी के बोर्ड में एक कमेटी होगी, जो अंदर और बाहर के ऑडिटरों की रिपोर्ट देखेगी.
इस समझौते में यह भी लिखा है कि आगे चलकर इन कदमों को कानून और नियम बनाना ठीक हो सकता है. इसका मतलब है कि भविष्य में इस समझौते को मानने के लिए सख्ती भी की जा सकती है.
ट्रंप ने कहा कि वो देख पा रहे हैं कि एआई कंपनियां खुद अपनी जबदस्त निगरानी कर रही हैं. उन्होंने समझौते को नैतिक रूप से बाध्यकारी भी बताया है. ट्रंप के अनुसार लगभग 10 लोगों की एक कमेटी बनेगी, जो पूरे मामले पर नजर रखेगी. इसके साथ वो इंडस्ट्री से बात करके आने वाले दिनों में किसी को इस समझौते की निगरानी का जिम्मेदारी देंगे. इस समझौते के कुछ कदम ऐसे हैं, जो ये कंपनियां पहले से किसी न किसी रूप में उठा रही थीं.
बैठक में किए गए बाकी बड़े ऐलान
ये कंपनियां एआई का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर रही है. इसमें देशभर में बन रहे डेटा सेंटर्स भी शामिल हैं, जिनका स्थानीय लोग काफी विरोध कर रहे हैं. ट्रंप के अनुसार कंपनियां इस विरोध को कम करने के लिए स्थानीय स्कूलों को ज्यादा पैसा देंगी या बिजली का खर्च घटाने के कदम उठाएंगी. उन्होंने दावा किया है कि अगर डेटा सेंटर का विरोध जारी रहा तो कंपनियों को दूसरे देशों में जाना पड़ सकता है.
इसके अलावा ट्रंप ने America.gov नाम का एआई चैटबॉट भी पेश किया, जो लोगों को सरकारी सेवाओं में मदद करेगा. विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि जल्द ही इसी से पहली बार पासपोर्ट का एप्लिकेशन पूरी तरह ऑनलाइन हो सकेगा. अभी इसके लिए प्रोसेसिंग सेंटर जाना पड़ता है. वहां ट्रंप ने यह भी कहा कि वो एआई टेक्नोलॉजी की रफ्तार को कभी नहीं रोकेंगे और एआई पर गार्डरेल जैसी पाबंदियों का सपोर्ट नहीं करेंगे. ट्रंप ने कहा कि वो एआई को आई को 'सुपर इंटेलिजेंस' कहना पसंद करते हैं.
ट्रंप ने एआई टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को अमेरिका और चीन की रेस बताई है, इसमें एक जीतेगा और एक हारेगा. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते शी जिनपिंग के वाशिंगटन दौरे में दोनों देश एआई से जुड़ी घटनाओं के लिए एक कॉन्टैक्ट चैनल बनाने पर राजी हुए थे. हालांकि, फिर भी ट्रंप ने कहा है कि वो इस मामले में चीन से ज्यादा सपोर्ट नहीं लेना चाहते.
किसने क्या कहा
एआई ग्रोथ की स्पीड को कम करने की बात करने वाले एंथ्रोपिक डेरियो अमोदेई ने कहा कि टेक्नोलॉजी में खतरे हैं और उनसे निपटने का तरीका अभी तय किया जाना बाकी है. एबीसी के मुताबिक, अमोदेई और जुकरबर्ग दोनों ने इसे 'एक शुरुआत' बताया. ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सीएनबीसी पर कहा कि कंपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रही है और कभी-कभी मॉडल ट्रेन न करना भी इसी का हिस्सा है. एक दिन पहले ही उनकी कंपनी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण एक नए मॉडल का रोलआउट रोका था.