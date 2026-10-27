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कम स्टोरेज वाले एंड्रॉयड फोन के लिए लॉन्च हुई Truecaller Lite ऐप, मिलेंगे ओरिजनल ऐप जैसे ही फीचर्स

Truecaller Lite ऐप हुई लॉन्च ( फोटो - Truecaller )

हैदराबाद: कॉलर की पहचान करने वाली ऐप 'Truecaller' ने अपने ऐप का एक Lite वर्जन, 'Truecaller Lite' भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इस ऐप को उन एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें स्टोरेज और मेमोरी कम होती है. कंपनी का दावा है कि 'Truecaller Lite' में मुख्य ऐप के सभी ज़रूरी फ़ीचर्स दिए गए हैं.

इनमें कॉलर ID, स्पैम और फ़्रॉड कॉल को ब्लॉक करना, कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स और नंबर सर्च करना जैसे फीचर्स शामिल है. हालांकि, ऐप का Lite वर्जन सिर्फ 10MB के आसपास स्टोरेज लेता है और 4GB तक RAM वाले डिवाइस पर चल सकता है.

Truecaller Lite के फीचर्स

कंपनी का कहना है कि Truecaller Lite एक अलग, नेटिव एंड्रॉइड ऐप है, जिसे खास तौर पर कम मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर वाले स्मार्टफ़ोन के लिए शुरू से तैयार किया गया है. कंपनी ने दावा किया है कि इस ऐप को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह कम स्टोरेज, मेमोरी और मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हुए, मुख्य रूप से कॉलिंग और स्पैम से सुरक्षा जैसे ज़रूरी फ़ीचर्स पर काम करती है. Truecaller Lite ऐप के फीचर्स (फोटो - Truecaller) एक बयान में, Truecaller के सीईओ ऋषित झुनझुनवाला ने कहा कि, "कंपनी ने यह ऐप उन यूज़र्स के अनुरोध पर विकसित किया है, जिनके पास पुराने या एंट्री-लेवल एंड्रॉइड स्मार्टफोन हैं. इन यूज़र्स के पास या तो मुख्य ऐप के लिए पर्याप्त स्टोरेज नहीं थी, या फिर उन्हें लगा कि मुख्य ऐप उनके डिवाइस पर ठीक से नहीं चल रहा था."