कम स्टोरेज वाले एंड्रॉयड फोन के लिए लॉन्च हुई Truecaller Lite ऐप, मिलेंगे ओरिजनल ऐप जैसे ही फीचर्स
'Truecaller' ने अपने ऐप का एक Lite वर्जन, 'Truecaller Lite' भारत में लॉन्च कर दिया है. इस ऐप का साइज छोटा रखा गया है.
Published : October 27, 2026 at 4:03 PM IST
हैदराबाद: कॉलर की पहचान करने वाली ऐप 'Truecaller' ने अपने ऐप का एक Lite वर्जन, 'Truecaller Lite' भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इस ऐप को उन एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें स्टोरेज और मेमोरी कम होती है. कंपनी का दावा है कि 'Truecaller Lite' में मुख्य ऐप के सभी ज़रूरी फ़ीचर्स दिए गए हैं.
इनमें कॉलर ID, स्पैम और फ़्रॉड कॉल को ब्लॉक करना, कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स और नंबर सर्च करना जैसे फीचर्स शामिल है. हालांकि, ऐप का Lite वर्जन सिर्फ 10MB के आसपास स्टोरेज लेता है और 4GB तक RAM वाले डिवाइस पर चल सकता है.
Truecaller Lite के फीचर्स
कंपनी का कहना है कि Truecaller Lite एक अलग, नेटिव एंड्रॉइड ऐप है, जिसे खास तौर पर कम मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर वाले स्मार्टफ़ोन के लिए शुरू से तैयार किया गया है. कंपनी ने दावा किया है कि इस ऐप को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह कम स्टोरेज, मेमोरी और मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हुए, मुख्य रूप से कॉलिंग और स्पैम से सुरक्षा जैसे ज़रूरी फ़ीचर्स पर काम करती है.
एक बयान में, Truecaller के सीईओ ऋषित झुनझुनवाला ने कहा कि, "कंपनी ने यह ऐप उन यूज़र्स के अनुरोध पर विकसित किया है, जिनके पास पुराने या एंट्री-लेवल एंड्रॉइड स्मार्टफोन हैं. इन यूज़र्स के पास या तो मुख्य ऐप के लिए पर्याप्त स्टोरेज नहीं थी, या फिर उन्हें लगा कि मुख्य ऐप उनके डिवाइस पर ठीक से नहीं चल रहा था."
Truecaller से मिली जानकारी के अनुसार, कॉलर की पहचान करने वाले इस ऐप के 'Lite' वर्ज़न की पहुंच उसी डेटाबेस और डिटेक्शन सिस्टम तक है, जो इसके मुख्य ऐप में हैं. इसके साथ ही, यह उन्हीं प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स का पालन करता है.
कंपनी ने यह भी दावा किया कि स्पैम और फ्रॉड कॉल से सुरक्षा दोनों ही ऐप्स में एक जैसी है. ऐसे में Truecaller Lite का इस्तेमाल करके यूज़र्स कॉल उठाने से पहले ही कॉलर की पहचान कर सकते हैं और अनचाही कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं. यह कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स और नंबर सर्च की सुविधा को भी एक ही जगह पर लाता है.
इसकी मेन ऐप की तरह ही, इसके Lite वर्जन में भी after-call screen का फीचर दिया गया है, जो यूज़र्स को दिखाती है कि उन्होंने अभी किससे बात की है. इसमें आने वाली (इनकमिंग) और जाने वाली (आउटगोइंग) दोनों तरह की कॉल्स शामिल हैं.
हालांकि, कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि Truecaller के कुछ फीचर्स 'Truecaller Lite' में उपलब्ध नहीं हैं. इनमें मैसेजिंग, वॉयस मेल, फैमिली प्रोटेक्शन और AI असिस्टेंट जैसे फीचर्स शामिल हैं. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि ऐप का साइज़ छोटा रहे और यह तेज़ चले.