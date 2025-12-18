ETV Bharat / technology

Truecaller ने भारत में लॉन्च किया फ्री Voicemail फीचर, 12 भाषाओं में करेगा सपोर्ट

Truecaller का नया voicemail फीचर यूज़र्स को spam कॉल्स से बचाते हुए मैसेज सुनने या पढ़ने का आसान और प्राइवेट तरीका देता है.

Truecaller has launched free AI voicemail for Android users in India, featuring on-device storage and transcription in 12 Indian languages.
Truecaller ने भारत में Android यूज़र्स के लिए फ्री AI voicemail लॉन्च किया, जिसमें on-device storage और 12 भारतीय भाषाओं में ट्रांस्क्रिप्शन मिलता है. (फोटो क्रेडिट: Truecaller)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: Truecaller ने भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक नया और फ्री एआई-पावर्ड वॉयसमेल फीचर लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह पारंपरिक वॉयसमेल सिस्टम से बिल्कुल अलग, ज्यादा स्मार्ट, प्राइवेट और यूज़र्स फ्रेंडली एक्सपीरियंस देता है. इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि वॉयसमेल मैसेज सीधे यूज़र्स के फोन में सेव होते हैं, यानी आपको किसी भी नंबर पर कॉल करने या PIN याद रखने की झंझट नहीं होगी.

ट्रूकॉलर का यह नया वॉयसमेल फीचर स्पैम या अनचाहे कॉल्स से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यूज़र्स अब अनजान या परेशान करने वाले कॉल्स को उठाने के बजाय वॉयसमेल पर भेज सकते हैं. Truecaller के मुताबिक, वॉयसमेल सेटअप करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं और यह पूरी तरह फ्री है, जिसमें अनलिमिटेड वॉयसमेल का ऑप्शन मिलता है.

Truecaller Voicemail की खास बातें

Truecaller Voicemail को कॉलिंग एक्सपीरियंस के बीच में रखा गया है, जिससे यह ऐप सिर्फ Caller ID तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक डेली-यूज़ कम्यूनिकेशन प्लेटफॉर्म बनता है. कंपनी का कहना है कि यह कदम स्पैम और फ्रॉड कॉल्स के खिलाफ उनकी लड़ाई को और मजबूत बनाता है. इस फीचर के साथ यूज़र्स को कई स्मार्ट टूल्स भी मिलते हैं:

  • Voicemail मैसेज सीधे डिवाइस पर रिकॉर्ड और स्टोर होते हैं
  • Automatic spam protection और smart call categorisation
  • Playback speed कंट्रोल, जिससे मैसेज तेज या स्लो सुना जा सकता है
  • AI-powered transcription जो कुछ ही सेकंड में मैसेज को टेक्स्ट में बदल देती है
Users can use the free voicemail feature in 12 Indian languages.
यूज़र्स भारत की 12 भाषाओं में फ्री वॉयसमेल फीचर यूज़ कर सकते हैं. (फोटो क्रेडिट: Truecaller)

12 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट

Truecaller Voicemail की एक बड़ी ताकत इसका कई भारतीय भाषाओं में सपोर्ट मिलना है. यह फीचर 12 भारतीय भाषाओं में वॉयसमेल ट्रांस्क्रिप्शन (voicemail transcription) सपोर्ट करता है. इनमें हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू भाषा शामिल हैं. इससे यूज़र्स चुपचाप मैसेज पढ़ सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें सुनने का मन ना हो.

