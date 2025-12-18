ETV Bharat / technology

Truecaller ने भारत में लॉन्च किया फ्री Voicemail फीचर, 12 भाषाओं में करेगा सपोर्ट

हैदराबाद: Truecaller ने भारत में एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक नया और फ्री एआई-पावर्ड वॉयसमेल फीचर लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह पारंपरिक वॉयसमेल सिस्टम से बिल्कुल अलग, ज्यादा स्मार्ट, प्राइवेट और यूज़र्स फ्रेंडली एक्सपीरियंस देता है. इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि वॉयसमेल मैसेज सीधे यूज़र्स के फोन में सेव होते हैं, यानी आपको किसी भी नंबर पर कॉल करने या PIN याद रखने की झंझट नहीं होगी. ट्रूकॉलर का यह नया वॉयसमेल फीचर स्पैम या अनचाहे कॉल्स से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यूज़र्स अब अनजान या परेशान करने वाले कॉल्स को उठाने के बजाय वॉयसमेल पर भेज सकते हैं. Truecaller के मुताबिक, वॉयसमेल सेटअप करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं और यह पूरी तरह फ्री है, जिसमें अनलिमिटेड वॉयसमेल का ऑप्शन मिलता है.