ETV Bharat / technology

Truecaller का नया Family Protection फीचर, Scam Calls से पूरी फैमिली होगी सुरक्षित

Truecaller ने नया Family Protection फीचर पेश किया है, जहां फैमिली ग्रुप में स्कैम कॉल अलर्ट, रियल टाइम कंट्रोल और Shared Blocklist जैसी सुरक्षा मिलती है. ( फोटो क्रेडिट: Truecaller )

हैदराबाद: ट्रूकॉलर ने अपने Android और iPhone यूजर्स के लिए एक नया Family Protection फीचर पेश किया है. इसका मकसद है कि परिवार के हरेक लोगों को स्कैम कॉल्स से बचाया जा सके और जरूरत पड़ने पर घर के किसी टेक एक्सपर्ट या किसी जिम्मेदार सदस्य को रियल-टाइम में हस्तक्षेप करने का मौका मिले. ट्रूकॉलर के द्वारा किए गए पोस्ट के मुताबिक यह फीचर अभी फ्री वर्जन में मिलेगा और एक फैमिली ग्रुप में पांच लोगों को जोड़ा जा सकेगा. Truecaller Family Protection फीचर क्या है इस फीचर में परिवार के पांच लोग एक Trusted Family Group बना सकते हैं. ग्रुप का एक सदस्य Family Admin होता है, जिसे पूरे सिस्टम पर कंट्रोल मिलता है. आइए जानते हैं कि ट्रूकॉलर के फैमिली ग्रुप में क्या-क्या कर सकते हैं: एडमिन को पता चल जाएगा कि कौन-से सदस्य को Suspected Scam Call आया है ग्रुप की Shared Blocklist पूरे परिवार में काम करेगी एडमिन तय करेगा कि कॉल्स को कैसे हैंडल करना है परिवार के सभी लोगों को स्कैम कॉल्स से बचाया जा सकेगा Android यूजर्स को मिलेगा एक्स्ट्रा फायदा Truecaller ने Android के लिए एक खास रियल टाइम कंट्रोल फीचर दिया है. एडमिन कॉल को लाइव मॉनिटर कर सकता है

एडमिन दूर से ही कॉल एंड कर सकता है

एडमिन मेंबर को तुरंत अलर्ट कर सकता है

एडमिन किसी शक वाली कॉल पर हस्तक्षेप कर सकता है यह खास तौर पर बुजुर्ग माता पिता, छोटे बच्चों या उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो फोन स्कैम को जल्दी समझ नहीं पाते. Truecaller ने एडमिन को कुछ एक्स्ट्रा विजिबिलिटी भी दी है, जिससे परिवार के लोग बेहतर तरीके से कनेक्टेड रह सकें. (फोटो क्रेडिट: Truecaller)