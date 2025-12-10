Truecaller का नया Family Protection फीचर, Scam Calls से पूरी फैमिली होगी सुरक्षित
Truecaller ने Family Protection फीचर लॉन्च किया है जिससे पांच लोगों का फैमिली ग्रुप बनाकर स्कैम कॉल्स पर रियल-टाइम में सुरक्षा मिल सकती है.
Published : December 10, 2025 at 5:36 PM IST
हैदराबाद: ट्रूकॉलर ने अपने Android और iPhone यूजर्स के लिए एक नया Family Protection फीचर पेश किया है. इसका मकसद है कि परिवार के हरेक लोगों को स्कैम कॉल्स से बचाया जा सके और जरूरत पड़ने पर घर के किसी टेक एक्सपर्ट या किसी जिम्मेदार सदस्य को रियल-टाइम में हस्तक्षेप करने का मौका मिले. ट्रूकॉलर के द्वारा किए गए पोस्ट के मुताबिक यह फीचर अभी फ्री वर्जन में मिलेगा और एक फैमिली ग्रुप में पांच लोगों को जोड़ा जा सकेगा.
Truecaller Family Protection फीचर क्या है
इस फीचर में परिवार के पांच लोग एक Trusted Family Group बना सकते हैं. ग्रुप का एक सदस्य Family Admin होता है, जिसे पूरे सिस्टम पर कंट्रोल मिलता है. आइए जानते हैं कि ट्रूकॉलर के फैमिली ग्रुप में क्या-क्या कर सकते हैं:
- एडमिन को पता चल जाएगा कि कौन-से सदस्य को Suspected Scam Call आया है
- ग्रुप की Shared Blocklist पूरे परिवार में काम करेगी
- एडमिन तय करेगा कि कॉल्स को कैसे हैंडल करना है
- परिवार के सभी लोगों को स्कैम कॉल्स से बचाया जा सकेगा
Android यूजर्स को मिलेगा एक्स्ट्रा फायदा
Truecaller ने Android के लिए एक खास रियल टाइम कंट्रोल फीचर दिया है.
- एडमिन कॉल को लाइव मॉनिटर कर सकता है
- एडमिन दूर से ही कॉल एंड कर सकता है
- एडमिन मेंबर को तुरंत अलर्ट कर सकता है
- एडमिन किसी शक वाली कॉल पर हस्तक्षेप कर सकता है
यह खास तौर पर बुजुर्ग माता पिता, छोटे बच्चों या उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो फोन स्कैम को जल्दी समझ नहीं पाते.
फैमिली एडमिन को और कौनसी जानकारी मिलेगी
Truecaller ने एडमिन को कुछ एक्स्ट्रा विजिबिलिटी भी दी है, जिससे परिवार के लोग बेहतर तरीके से कनेक्टेड रह सकें.एडमिन रियल टाइम में नीचे लिखी हुई चीजों को देख सकता है:
- किस सदस्य का फोन एक्टिव है
- बैटरी लेवल कितना है
- कॉल के दौरान मेंबर उपलब्ध है या नहीं
यह फीचर मोबाइल सिक्योरिटी के साथ-साथ परिवार में दिमाग में शांति भी देता है.
फ्री और प्रीमियम Family Protection में क्या अंतर है
Truecaller ने Family Protection दो लेवल पर रखा है, जो कुछ इस प्रकार हैं:
|फीचर
|Free Family Protection
|Premium Family Protection
|फैमिली ग्रुप साइज़
|5 मेंबर्स
|5 मेंबर्स
|स्कैम कॉल अलर्ट
|हां
|एडवांस्ड अलर्ट
|रियल टाइम कॉल कंट्रोल (Android)
|हां
|हां
|Shared Blocklist
|हां
|हां
|High Risk Calls Auto Reject
|नहीं
|हां
|एड-फ्री एक्सपीरियंस
|नहीं
|हां
|एडवांस्ड स्पैम ब्लॉकिंग
|नहीं
|हां
प्रीमियम फैमिली प्लान में सुरक्षा ज्यादा टाइट है और यूजर्स को विज्ञापन मुक्त अनुभव भी मिलता है.
Truecaller का मकसद क्या है
कंपनी चाहती है कि लोग ऐप को सिर्फ Caller ID के लिए न बल्कि एक कंप्लीट कम्यूनिकेशन सेफ्टी टूल की तरह इस्तेमाल करें.Truecaller का कहना है कि Family Protection से ऐप की रोजमर्रा में उपयोग बढ़ेगा, यूजर्स प्रीमियम प्रोटेक्शन लेने की तरफ आकर्षित होंगे, कंपनी की Recurring Revenue और User Loyalty बढ़ेगी.
कहां लॉन्च हुआ और इंडिया में कब आएगा
Truecaller ने इस फीचर को फेज़-वाइज़ रोलआउट किया है. इसे सबसे पहले इन देशों में लॉन्च किया जा रहा है:
- Sweden
- Chile
- Malaysia
- Kenya
कंपनी के अनुसार फीचर को भारत में Q1 2026 में रोलआउट किया जाएगा.