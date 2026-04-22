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हाईवे सुरक्षा में नया कदम, जानें कैसे ट्रक माउंटेड अटेन्यूएटर्स बचाएगा लोगों की जान

हाईवे पर आधुनिक चेतावनी सिस्टम और सुरक्षा उपकरण दुर्घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और जानें बचा रहे हैं. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: भारत में नेशनल हाइवेज़ का तेसी से विस्तार हो रहा है और इसके साथ ही सड़कों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं. अब विकास का मतलब सिर्फ चौड़ी सड़कें बनाना नहीं, बल्कि उन पर चलने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है. इसी दिशा में ट्रक माउंटेड अटेन्यूएटर्स यानी TMA जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग भी बढ़ा है, जो सड़क निर्माण और रखरखाव कार्यों में अहम भूमिका निभा रही है. हाईवे पर काम करने वाले लेबर्स अक्सर बेहद जोखिम भरे माहौल में काम करते हैं. तेज रफ्तार वाहनों और सीमित दृश्यता के कारण दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है. ऐसे में टीएमए एक सुरक्षा कवर की तरह काम करता है. यह एक विशेष उपकरण होता है, जिसे ट्रक के पीछे लगाया जाता है और टक्कर की स्थिति में यह झटके को सोख लेता है. इससे आगे काम कर रहे लेबर्स और टक्कर मारने वाले वाहन के चालक, दोनों की सुरक्षा होती है. दुर्घटना से पहले भी खतरे को करेगा कम