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6-7 अप्रैल को लॉन्च हो सकती है Triumph की 350cc बाइक्स, कंपनी ने की इवेंट की घोषणा

Triumph Speed 400 ( फोटो - Triumph Motorcycle India )

हैदराबाद: इस महीने की शुरुआत में ही जानकारी सामने आई थी कि ब्रिटिश प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle भारतीय बाजार में अपनी छोटी 350cc रेंज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. अब, कंपनी ने आगामी 6-7 अप्रैल को एक इवेंट तय किया है, जिससे इस नई रेंज के जल्द ही लॉन्च होने की अटकलें तेज हो गई हैं. खास बात यह है कि इस रेंज को 18 प्रतिशत वाले कम टैक्स स्लैब उतारा जाएगा, जिससे ग्राहकों को फायदा मिलेगा. Triumph सब-350cc रेंज में क्या मिलेगा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bajaj Auto और Triumph Triumph एक साथ मिलकर, भारत के लिए 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर काम कर रही है, जिससे ऐसी बाइक्स पर लगने वाले 18 प्रतिशत के कम टैक्स का फ़ायदा उठाया जा सके. भारत सरकार ने सितंबर 2025 में GST 2.0 लागू होने के बाद, इन बाइक्स के इंजन साइज़ की वजह से इन पर लगने वाला टैक्स बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया था. Triumph Motorcycle की कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर टैक्स की दर कम होगी, जिससे Bajaj इन बाइक्स की कीमत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी रख सकेगी. इससे Triumph Motorcycle को देश में Royal Enfield जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ ज़्यादा असरदार तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलेगी. Royal Enfield को अपनी मुख्य बाइक रेंज के 350cc की श्रेणी में होने का फ़ायदा मिलता है.