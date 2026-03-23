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6-7 अप्रैल को लॉन्च हो सकती है Triumph की 350cc बाइक्स, कंपनी ने की इवेंट की घोषणा

Triumph Motorcycle भारत में छोटी 350cc रेंज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने 6-7 अप्रैल को एक इवेंट तय किया है.

Triumph Speed 400
Triumph Speed 400 (फोटो - Triumph Motorcycle India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: इस महीने की शुरुआत में ही जानकारी सामने आई थी कि ब्रिटिश प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle भारतीय बाजार में अपनी छोटी 350cc रेंज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. अब, कंपनी ने आगामी 6-7 अप्रैल को एक इवेंट तय किया है, जिससे इस नई रेंज के जल्द ही लॉन्च होने की अटकलें तेज हो गई हैं. खास बात यह है कि इस रेंज को 18 प्रतिशत वाले कम टैक्स स्लैब उतारा जाएगा, जिससे ग्राहकों को फायदा मिलेगा.

Triumph सब-350cc रेंज में क्या मिलेगा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Bajaj Auto और Triumph Triumph एक साथ मिलकर, भारत के लिए 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर काम कर रही है, जिससे ऐसी बाइक्स पर लगने वाले 18 प्रतिशत के कम टैक्स का फ़ायदा उठाया जा सके. भारत सरकार ने सितंबर 2025 में GST 2.0 लागू होने के बाद, इन बाइक्स के इंजन साइज़ की वजह से इन पर लगने वाला टैक्स बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया था.

Triumph Motorcycle की कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर टैक्स की दर कम होगी, जिससे Bajaj इन बाइक्स की कीमत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी रख सकेगी. इससे Triumph Motorcycle को देश में Royal Enfield जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ ज़्यादा असरदार तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलेगी. Royal Enfield को अपनी मुख्य बाइक रेंज के 350cc की श्रेणी में होने का फ़ायदा मिलता है.

Triumph 350cc इंजन में क्या है खास
कंपनी के आने वाला नए 350cc से कम का इंजन पूरी तरह से नया यूनिट होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि यह Triumph के मौजूदा 400cc प्लेटफ़ॉर्म का ही एक छोटा रूप हो सकता है. हालांकि इसके सटीक स्पेसिफिकेशन्स के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह बोर को कम करके कम डिस्प्लेसमेंट हासिल करेगा, जिससे यह 350cc के निशान से ठीक नीचे आ जाएगा.

इस बदले हुए सेटअप के कारण मौजूदा इंजन की तुलना में इसकी पीक पावर में लगभग 3 से 5hp की कमी आ सकती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Triumph का मौजूदा 399cc वाला सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन इसकी ज़्यादातर बाइक्स में 40hp की पावर और 37.5Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जबकि Thruxton में यह थोड़ा ज़्यादा, यानी 42hp की पावर देता है.

चूंकि Bajaj सबसे पहले Triumph के डाउनसाइज़िंग का काम संभाल रहा है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि KTM 390 रेंज, और साथ ही Bajaj की अपनी Dominar 400 और NS400Z भी इसी राह पर चलेंगी. हालांकि, इन मॉडल्स के लिए फिलहाल कोई स्पष्ट समय-सीमा सामने नहीं आई है.

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