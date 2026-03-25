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Triumph की लिमिटेड-एडिशन Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition का खुलासा, देखें डिजाइन

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition का खुलासा ( फोटो - Triumph Motorcycle )

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मोटरसाइकिल की सिर्फ़ एक यूनिट ही एक रैंडम ड्रॉ के ज़रिए दी जाएगी, इसलिए राइडर्स को Distinguished Gentleman’s Ride 2026 के लिए रजिस्टर करना होगा और कैंपेन खत्म होने से पहले अपने चारों प्रोफ़ाइल बैज अनलॉक करने होंगे. इसके लिए कुछ नियम व शर्तें लागू हैं:

इस साल की शुरुआत में पेश किए गए Triumph Speed ​​Twin 1200 Cafe Racer Limited Edition पर आधारित, DGR Edition खास स्टाइलिंग और नए मटीरियल के साथ इसे एक कदम और आगे ले जाता है. इस स्पेशल एडिशन की सिर्फ 800 यूनिट्स ही बनाए जाएंगे.

आपको इस मोटरसाइकिल का नाम थोड़ा लंबा और मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे इस साल की 'Distinguished Gentleman’s Ride' के लिए 'Gentlefolk' इनाम के तौर पर बनाया गया है, और असल में यह एक 'लिमिटेड एडिशन मॉडल' का भी एक 'लिमिटेड एडिशन' है.

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycles अपने मौजूदा मॉडल्स के बेहद खास स्पेशल एडिशन लाने के लिए जानी जाती है, और इस बार कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिल के साथ कुछ अनोखा काम किया है. इस ब्रिटिश कंपनी ने अपनी Triumph Speed ​​Twin 1200 के लिए एक बिल्कुल अनोखा Cafe Racer DGR Edition पेश किया है.

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Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition के डिजाइन

नए Speed ​​Twin 1200 DGR Edition में एक खास कलर स्कीम मिलती है, जो क्लासिक ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन से प्रेरित है. इसमें Competition Green और Aluminium Silver बॉडी पेंट के साथ Aluminium Silver व्हील्स और एक कलर-कोडेड Competition Green हेडलाइट बाउल का मेल रखा गया है.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition (फोटो - Triumph Motorcycle)

जानकारी के अनुसार, इसका स्टाइल 1960 के दशक के असली ब्रिटिश कैफे रेसर्स से लिया गया है. इसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार्स और एक नई Harris Tweed बुलेट सीट लगाई गई है, जिसके बारे में Triumph ने दावा किया है कि यह Outer Hebrides के असली, हाथ से बुने हुए कपड़े से बनी है.

बाइक में लगाए गए क्लिप-ऑन एक एग्रेसिव राइडिंग पोज़िशन देते हैं, जिसमें राइडर नीचे की ओर झुककर फ्यूल टैंक के चारों ओर सिमट जाता है. इसके अलावा, पीछे के काउल के साथ सिंगल-सीट सेटअप इसे एक मुकम्मल कैफ़े रेसर लुक देता है.

वहीं, मशीन से बने बार-एंड मिरर इसके आकार को ज़्यादा सुव्यवस्थित बनाते हैं, जबकि रिब्ड क्लच और अल्टरनेटर बैज, काले हेड बोल्ट कवर और तराशे हुए नी पैड जैसी बारीकियां इसे सबसे अलग बनाती हैं. इनके साथ '15 Years of Dapper' की वर्षगांठ वाला ग्राफ़िक और नंबर बोर्ड भी मिलता है, और साथ ही उन लोगों के लिए एक अनोखा 'सर्टिफ़िकेट ऑफ़ ऑथेंटिसिटी' भी, जिन्हें चीज़ें जमा करने का शौक़ है.

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition (फोटो - Triumph Motorcycle)

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer DGR Edition के हार्डवेयर और इंजन

Triumph Speed ​​Twin 1200 को पावर देने के लिए Bonneville 1200 मिलने वाला पैरेलल-ट्विन इंजन ही इस्तेमाल किया जाता है, जो 270-डिग्री फायरिंग ऑर्डर के साथ 8,000 rpm तक की तेज़ आवाज़ पैदा करता है. जिससे एक खास एहसास मिलता है, और इसमें एक लो-इनर्शिया क्रैंकशाफ़्ट भी मिलता है, जो जोरदार थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है. इसके साथ, यह बाइक 7,750 rpm पर 105 bhp की पावर और 4,250 rpm पर 112 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.