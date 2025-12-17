ETV Bharat / technology

नई Triumph Tracker 400 हुई पेश, जानें क्या भारत में होगी लॉन्च

अगले हिस्से में गोल LED हेडलैंप, ट्रैकर-स्टाइल साइड पैनल, सीट काउल, और कम बॉडीवर्क जैसी डिटेल्स इसके पुराने ज़माने के लुक को और मज़बूत बनाते हैं. मोटरसाइकिल के ज़्यादातर पार्ट्स Triumph Speed 400 से लिए गए हैं.

Triumph Tracker 400 की डिजाइन इसके डिजाइन की बात करें तो Tracker 400 को एक क्लीन, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन दिया गया है, जो फ्लैट-ट्रैक एस्थेटिक्स के हिसाब से है. इसकी मुख्य खासियतों में एक फ्लैट और लंबी सीट, घुटनों के लिए जगह वाला एक पतला फ्यूल टैंक, और एक छोटा, मोटा टेल सेक्शन मिलता है, जो मोटरसाइकिल को एक बेहतरीन लुक प्रदान करता है.

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने यूके में अपनी 400cc लाइन-अप को बढ़ाते हुए एक नई Triumph Tracker 400 को लॉन्च किया है. यह एक रेट्रो-स्टाइल रोडस्टर मोटरसाइकिल है, जो क्लासिक फ्लैट-ट्रैक मोटरसाइकिलों से प्रेरित है. हालांकि यह Speed 400 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है, और Tracker 400 में Thruxton 400 का स्पोर्टी इंजन ट्यून मिलता है. यह कंपनी की छोटी-कैपेसिटी रेंज में एक ज़्यादा आकर्षक और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड पेशकश बन जाती है.

Triumph Tracker 400 के हार्डवेयर

Tracker 400 में हाइब्रिड पेरिमीटर स्टील फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सस्पेंशन का काम अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और गैस-चार्ज्ड रियर मोनोशॉक से लिया गया है. ब्रेकिंग दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक से मैनेज होती है, जिसे डुअल-चैनल ABS सपोर्ट करता है. यह मोटरसाइकिल 17-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है, जिसमें रोड-फोकस्ड, नॉबी-स्टाइल टायर्स लगे हैं जो इसके ट्रैकर-प्रेरित लुक को पूरा करते हैं.

Triumph Tracker 400 के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Tracker 400 काफी अच्छी तरह से इक्विप्ड है, जिसमें फुल-LED लाइटिंग, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर मिलते हैं.

Triumph Tracker 400 का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें जाना-पहचाना 398.15cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो Speed 400 के साथ शेयर किया गया है, लेकिन Thruxton 400 स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से ट्यून किया गया है.

यह इंजन 9,000rpm पर लगभग 41.5bhp की पावर और 7,500rpm पर 37.5Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जिससे एक ज़बरदस्त मिड-रेंज पंच मिलता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ आती है.

भारतीय बाजार में लॉन्च की बात करें तो Triumph Tracker 400 को भारत में ही बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना कम है. इसका मुख्य कारण हाल ही में GST से जुड़ी कीमतों में बढ़ोतरी है. हालांकि, न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो Bajaj रिवाइज्ड GST नियमों के हिसाब से एक नए 350cc इंजन पर काम कर रहा है, इसलिए इस बाइक के 350cc इंजन वाले वर्जन को भारत में लॉन्च करने पर विचार किया जा सकता है.