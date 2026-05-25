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Triumph Tiger 900 Alpine और Desert एडिशन भारत में हुए लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Triumph Tiger 900 Alpine Edition भारत में लॉन्च ( फोटो - Triumph Motorcycle India )

Triumph Tiger 900 Alpine Edition एक टूरिंग स्पेशलिस्ट Triumph Tiger 900 Alpine एडिशन GT Pro वेरिएंट पर आधारित है और इसका मकसद हाईवे और लंबी दूरी की राइड्स में स्मूद राइड देना है. ब्लू एक्सेंट के साथ स्नोडोनिया व्हाइट कलर स्कीम के साथ, यह टूरर मोटरसाइकिल सड़क पर एक प्रीमियम, सादा लुक देती है.

दोनों स्पेशल एडिशन टू-व्हीलर्स की बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट या पास के Triumph डीलरशिप पर जाकर शुरू हो गई है. भारत में, इन स्पेशल मोटरसाइकिलों का मुकाबला BMW F 900 GS/ F 900 GS Adventure, KTM 890 Adventure R, Ducati DesertX, Suzuki V-Storm 800DE, और Honda Translap XL750 से होगा.

Triumph Tiger 900 Alpine और Desert Editions की कीमत Triumph Tiger 900 Alpine एडिशन की कीमत 15.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और Desert एडिशन की कीमत 16.05 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. पहला स्पेशल एडिशन टू-व्हीलर स्नोडोनिया व्हाइट/ग्राफिक ब्लैक/एजियन ब्लू शेड में आता है, जबकि दूसरा मॉडल अर्बन ग्रे/सैफायर ब्लैक कलर में आता है.

हैदराबाद: Triumph Motorcycle ने भारत में अपनी प्रीमियम एडवेंचर मोटरसाइकिल लाइनअप को बढ़ाया है. इसके लिए कंपनी ने Triumph Tiger 900 के दो नए स्पेशल एडिशन - Alpine Edition और Desert Edition - को पेश किए हैं. इन दोनों वेरिएंट्स में खास कलर स्कीम, फैक्ट्री-फिटेड एक्सेसरीज़ और टूरिंग व ऑफ-रोडिंग राइडिंग के लिए बेहतर कैरेक्टर दिया गया है.

विज़ुअल अपडेट के अलावा, Alpine एडिशन में फैक्ट्री-फिटेड इंजन प्रोटेक्शन बार और स्टैंडर्ड तौर पर एक अक्रापोविक एग्जॉस्ट दिया गया है. कंपनी का कहना है कि यह पैकेज टूरिंग कम्फर्ट को बढ़ाने के साथ-साथ स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. मोटरसाइकिल में प्रीमियम साइकिल पार्ट्स, TFT इंस्ट्रूमेंटेशन, कई राइडिंग मोड और स्टैंडर्ड GT Pro में मिलने वाला एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज का पूरा सेट है.

Triumph Tiger 900 Desert Edition (फोटो - Triumph Motorcycle India)

Triumph Tiger 900 Desert Edition एक ऑफ-रोडर बाइक

नई Triumph Tiger 900 Desert Edition ज़्यादा मज़बूत Tiger 900 Rally Pro वेरिएंट से प्रेरित है. इसमें एडवेंचर-फोकस्ड स्टाइलिंग डिटेल्स और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के साथ बाजा ऑरेंज हाइलाइट्स हैं, जो इसे एक मकसद वाला, एक्सपीडिशन-रेडी कैरेक्टर देते हैं.

Triumph ने Desert Edition में स्टैंडर्ड तौर पर फ्यूल टैंक प्रोटेक्शन बार, लॉन्ग-ट्रेवल सस्पेंशन और एक अक्रापोविक साइलेंसर मिलता है. मोटरसाइकिल में 21-इंच का फ्रंट व्हील और 17-इंच का रियर व्हील लगाया गया है — यह कॉम्बिनेशन सीरियस ऑफ-रोड राइड्स के लिए बहुत अच्छा है.

Triumph Tiger 900 Desert Edition (फोटो - Triumph Motorcycle India)

खास बात यह है कि स्टैंडर्ड रैली प्रो के मुकाबले एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ और यूनिक स्टाइलिंग देने के बावजूद, डेजर्ट एडिशन की कीमत 10,000 रुपये कम है, जो इसे एडवेंचर राइडर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाती है.

Triumph Tiger 900 Alpine और Desert Editions के पावरट्रेन

दोनों स्पेशल एडिशन मोटरसाइकिल में ट्रायम्फ का 888cc लिक्विड-कूल्ड इनलाइन ट्रिपल-सिलेंडर T-प्लेन इंजन लगा है, जो 9,500 rpm पर 106.52 bhp और 6,850 rpm पर 90 Nm का टॉर्क देता है. इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है, जिसमें स्टैंडर्ड तौर पर बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर लगा है. दोनों मॉडल में प्रीमियम सस्पेंशन हार्डवेयर और एडवांस्ड राइडर एड्स भी दिए गए हैं.