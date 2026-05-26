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13.91 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च हुई Triumph Street Triple 765 RX, देखें कैसा है डिजाइन

Triumph Motorcycle ने भारतीय बाजार में ट्रैक-फोकस्ड Triumph Street Triple 765 RX को लॉन्च किया है. इसकी कीमत 13.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Triumph Street Triple 765 RX
नई Triumph Street Triple 765 RX भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Triumph Motorcycles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने भारतीय बाजार में ट्रैक-फोकस्ड Triumph Street Triple 765 RX को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 13.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. नई Street Triple 765 RX एक लिमिटेड-एडिशन मॉडल के तौर पर उतारा गया है.

इस मोटरसाइकिल में Triumph Street Triple 765 RS के मुकाबले कुछ प्रीमियम हार्डवेयर के साथ-साथ स्पोर्टियर एर्गोनॉमिक्स भी दिए गए हैं, ताकि यह ट्रैक राइडिंग के लिए बेहतर हो. Triumph Motorcycle के मुताबिक, नई Street Triple 765 RX का प्रोडक्शन लिमिटेड संख्या में किया जाएगा, और यह 2026 के आखिर तक ही उपलब्ध होगी.

Triumph Street Triple 765 RX
Triumph Street Triple 765 RX (फोटो - Triumph Motorcycles)

Triumph Street Triple 765 RX का डिजाइन
नए RX में एक खास मैट एल्युमिनियम कलर स्कीम दिया गया है, जिसमें रेड कलर का सबफ्रेम, पिन-स्ट्राइप वाले व्हील और ट्रिपल क्लैंप, सीट और साइलेंसर पर RX ब्रांडिंग दी गई है. नई Street Triple 765 RX में क्लिप-ऑन हैंडलबार मिलते हैं, जो RS की तुलना में और भी ज़्यादा स्पोर्टी राइडिंग पोज़िशन देते हैं, और पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन्स हार्डवेयर के रूप में ज़्यादा प्रीमियम सस्पेंशन देते हैं.

मोटरसाइकिल में आगे की तरफ़ ओहलिन्स NIX30 41 mm अपसाइड डाउन फोर्क का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पीछे की तरफ़ ओहलिन्स STX40 मोनोशॉक इस्तेमाल किया गया है. ब्रेकिंग के लिए, बाइक में आगे की तरफ़ ट्विन 310mm फ्लोटिंग डिस्क इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें ब्रेम्बो स्टाइलमा फोर-पिस्टन मोनोब्लॉक कैलिपर्स से पकड़ा गया है. व्हील्स पर पिरेली डियाब्लो सुपरकोर्सा SP V3 टायर लगाए गए हैं.

Triumph Street Triple 765 RX
Triumph Street Triple 765 RX (फोटो - Triumph Motorcycles)

Triumph Street Triple 765 RX का इंजन
बाइक में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 765cc इनलाइन-थ्री, 12-वॉल्व DOHC इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 12,000 rpm पर 128.2 bhp की पावर और 9,500 rpm पर 80 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है.

कंपनी का दावा है कि Street Triple 765 RX का वेट वेट 188 kg रखा गया है और इसमें 15-लीटर का फ्यूल टैंक और 839 mm की सीट हाइट है. नई RX की कीमत 13.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, और Street Triple 765 RX की कीमत Street Triple 765 RS से लगभग एक लाख रुपये ज़्यादा है.

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