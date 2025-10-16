ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Triumph Speed Triple 1200 RX बाइक, जानें क्या है कीमत

नई Triumph Speed Triple 1200 RX भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Triumph Motorcycle India )

Triumph Speed Triple 1200 RX के फीचर्स Speed Triple का RX वेरिएंट इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. यह काफी हद तक Speed Triple 1200 RS पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ उल्लेखनीय अपग्रेड भी किए गए हैं. सबसे पहले, इसमें एक स्पोर्टी राइडर ट्रायंगल दिया गया है, जिसमें क्लिप-ऑन नीचे और राइडर से दूर लगे हैं. इसके अलावा, बाइक के फुट पेग ज़्यादा पीछे की ओर हैं और थोड़े ऊंचे लगाए गए हैं.

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने भारतीय बाजार में अपनी Triumph Speed Triple 1200 RX को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 23.07 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल है और दुनिया भर में इसके सिर्फ 1,200 यूनिट ही उत्पादित किए जाएंगे.

इस बाइक में RX ग्राफ़िक्स के साथ एक विशेष नियॉन येलो-ब्लैक कलर का स्कीम भी दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए इस बाइक में ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर्स और ब्रेम्बो एमसीएस रेडियल मास्टर-सिलेंडर से जुड़े ट्विन-डिस्क सेटअप का इस्तेमाल किया गया है. इस एप्लिकेशन में भी, Speed Triple में ओहलिन्स स्मार्ट ईसी 3.0 एक्टिव सस्पेंशन और ओहलिन्स एसडी ईसी स्टीयरिंग डैम्पर मौजूद हैं.

नई Triumph Speed Triple 1200 RX का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Triumph Motorcycle India)

Triumph Speed Triple 1200 RX का इंजन

Speed Triple RX के इंजन की बात करें तो इसमें वही 1,163cc, इनलाइन-थ्री लिक्विड-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो 10,750rpm पर 180 bhp की पावर और 8,750rpm पर 128 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. नई RX में एक विशेष अक्रापोविक एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है.

नई Triumph Speed Triple 1200 RX (फोटो - Triumph Motorcycle India)

हालांकि यह एग्जॉस्ट कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना हुआ है, लेकिन इससे वज़न में कोई कमी नहीं आई है. कंपनी ने बाइक का कर्ब वजन 199 किलोग्राम रखा है. इस वजन के साथ Speed Triple 1200 RX सबसे हल्के लीटर-क्लास स्ट्रीटफाइटर्स में से एक है.

नई Triumph Speed Triple 1200 RX (फोटो - Triumph Motorcycle India)

Triumph Speed Triple 1200 RX की कीमत

Speed Triple 1200 RX को कंपनी ने 23.07 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है, जबकि इसका स्टैंडर्ड Speed Triple 1200 RS वर्जन 21.76 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा है. इसका RX वर्जन स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में 1.31 लाख रुपये ज्यादा महंगा है. RX की दुनिया भर में 1200 यूनिट्स ही उपलब्ध हैं, हालांकि कंपनी ने भारत के लिए आवंटित कुल यूनिट्स की संख्या का खुलासा नहीं किया है.