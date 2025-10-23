ETV Bharat / technology

Triumph ने अपनी Bonneville और Scrambler रेंज को किया अपडेट, जानें क्या हुए बदलाव

2026 Triumph Scrambler 900 के अपडेट Triumph Scrambler 900 से शुरुआत करें तो कंपनी ने इसमें एक रिफाइंड चेसिस, एडवांस शोवा सस्पेंशन और रेडियल माउंटेड ब्रेक का इस्तेमाल किया है. इसके अलावा, इसमें हल्के एल्युमीनियम रिम्स के साथ-साथ लीन-सेंसिटिव ऑप्टिमाइज़्ड कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल, दोनों नए फ़ीचर भी दिए गए हैं. इसके अलावा, इस अपडेट में नया डिज़ाइन किया गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फुल-एलईडी लाइटिंग भी शामिल हैं. बता दें कि कंपनी ने Triumph Scrambler 1200 XE में भी इसी तरह के अपग्रेड किए हैं.

मौजूदा समय में Triumph Bonneville और Scrambler रेंज में Bobber, Speedmaster, T100, T120, और T120 Black और Scrambler 900, Scrambler 1200 XE शामिल हैं. कंपनी ने इन सभी बाइक्स को अपडेट कर दिया है, हालांकि ये पूरी तरह से ओवरहाल नहीं हैं, लेकिन ये बदलाव लाइनअप को नया बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं.

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने कुछ समय पहले ही अपने 29 नए और अपडेटेड मॉडल पेश करने की योजना के बारे में जानकारी दी थी. अब ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी ने अपनी बाइक्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया है. इसकी शुरुआत कंपनी ने अपने Bonneville और Scrambler लाइनअप को अपडेट करने से की है.

Triumph Bonneville Bobber और Speedmaster के अपडेट

Bonneville Bobber और Speedmaster की बात करें तो, दोनों में अब बड़ा 14-लीटर का फ्यूल टैंक और नया बॉडीवर्क दिया गया है. जहां Bobber में ज़्यादा चौड़ी और गद्देदार सीट का इस्तेमाल किया गया है, वहीं Speedmaster में राइडर और पीछे बैठने वाले के लिए चौड़ी सीटें और बेहतर हैंडलबार दिए गए हैं.

इसके अलावा, बाइक में क्रूज़ कंट्रोल अब स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है, और दोनों मॉडलों में नए हल्के एल्युमीनियम पुर्ज़े लगाए गए हैं. Triumph T120 और T120 Black में भी ये इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड दिए गए हैं.

2026 Triumph Bonneville Bobber (फोटो - Triumph Motorcycle)

साल 2026 तक, सभी Bonneville मॉडल अब लीन-सेंसिटिव ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, USB-C चार्जिंग और फुल LED लाइटिंग के साथ स्टैंडर्ड तौर पर पेश किए जाते हैं. Triumph T100, T120 और T120 Black में नए हैंड-फ़िनिश्ड पेंट स्कीम, कोचलाइन डिटेलिंग और संशोधित साइड पैनल ग्राफ़िक के साथ विज़ुअल रिफ़्रेश भी दिया गया है.

Bonneville और Scrambler के पावरट्रेन

Scrambler 900 में 900cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल जारी है, जो 64 बीएचपी की पावर और 80 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है. यही इंजन Bonneville T100 में भी इस्तेमाल किया गया है.

2026 Triumph Scrambler 900 (फोटो - Triumph Motorcycle)

इसके अलावा, Triumph Scrambler 1200 XE में 1,200cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन देखने को मिलता है, जो 89 बीएचपी की पावर और 110 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन कॉन्फ़िगरेशन Bonneville के बाकी मॉडलों, जैसे T120, Bobber और Speedmaster, में भी इस्तेमाल किया गया है.

ये सात अपडेटेड मॉडल Triumph की पहले घोषित 29 बाइकों की पेशकश का हिस्सा हैं. इसके अलावा, कंपनी पहले ही सात मॉडल पेश कर चुकी है, जिनमें नई TXP इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रेंज शामिल है, जो तीन साल की उम्र से ही युवा राइडर्स के लिए है. इसके अलावा, TF 450-X, TF 250-C और TF 450-C क्रॉस-कंट्री मॉडल भी शामिल हैं. Bonneville और Scrambler रेंज के साथ, 15 नई या रिफ्रेश्ड मोटरसाइकिलें अभी भी अनावरण की प्रतीक्षा में हैं.