भारत में लॉन्च हुईं नई Triumph Bonneville T40, T40 Black और T4, जानें क्या है कीमत
Triumph Motorcycle ने भारत में नई Triumph Bonneville T40, T40 Black और Bonneville T4 को लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 2.55 लाख रुपये है.
Published : October 7, 2026 at 12:52 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने भारतीय बाजार में नई Triumph Bonneville T40, T40 Black और Bonneville T4 को लॉन्च किया है. इनके साथ ही, मशहूर Bonneville डिज़ाइन अब 350cc रेंज में ज़्यादा लोगों की पहुंच में आ गया है. कीमत की बात करें तो इन बाइक्स की कीमत T4 के लिए 2.55 लाख रुपये और T40 व T40 Black के लिए 2.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
दोनों मोटरसाइकिलों में इस सीरीज़ की खास स्टाइलिंग बरकरार रखी गई है, जिसमें खास आकार का टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, गोल LED हेडलाइट, पीशूटर एग्ज़ॉस्ट, स्पोक वाले व्हील और दो रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल किए गए हैं.
नई Triumph Bonneville T40 और T40 Black की स्टाइलिंग
नई Triumph Bonneville T40 में हेरिटेज-स्टाइल वाले टू-टोन पेंट स्कीम पेश की गई हैं, जिसमें फ्यूल टैंक पर हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्रिपिंग, क्रोम एक्सेंट और ब्रश किए हुए एल्युमीनियम इंजन कवर मिलते हैं. यह बाइक एजियन ब्लू और फ्यूजन व्हाइट, मेरिडियन ब्लू और टैंजरीन ऑरेंज, और न्यू इंग्लैंड व्हाइट और जेट ब्लैक कलर में पेश की गई है.
वहीं दूसरी ओर, Triumph T40 Black का लुक ज़्यादा डार्क है. इसमें मैट प्यूटर ग्रे और मैट फैंटम ब्लैक पेंटवर्क, ब्लैक कलर की इंजन केसिंग और ग्लॉस-ब्लैक अलॉय रिम्स के साथ अलग रंग के स्टील स्पोक्स दिए गए हैं. वहीं, Triumph T4 को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिनमें फैंटम ब्लैक, कार्निवल रेड और कॉम्पिटिशन ग्रीन कलर शामिल हैं.
नई Triumph Bonneville T40 सीरीज का इंजन
इंजन की बात करें तो इन दोनों मोटरसाइकिलों में Triumph के लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर 350cc TR सीरीज़ इंजन का एक खास वर्जन इस्तेमाल किया गया है, जो Triumph की 400 रेंज की दूसरी मोटरसाइकिलों में भी इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 7,000 rpm पर 28.6 bhp की पावर और 5,500 rpm पर 31.2 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.
Triumph Motorcycle ने Bonneville के लिए सिलेंडर हेड में बदलाव किया है और खास तौर पर ट्यून किया गया है, जिसमें कम और मिड-रेंज पर आसानी से मिलने वाली परफॉर्मेंस पर ज़ोर दिया गया है. इन मोटरसाइकिलों में पांच राइडिंग मोड — Road, Rain, Eco और दो कस्टमाइज़ेबल मोड दिए गए हैं. इसके साथ ही इसमें क्रूज़ कंट्रोल, लीन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है.
नई Triumph Bonneville T40 और T40 Black के फीचर्स
अपनी रेट्रो स्टाइलिंग के बावजूद, नई Bonneville T40 और T40 Black में एक नया 4-इंच का गोल TFT डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और Triumph के नेविगेशन ऐप के ज़रिए फुल-मैप नेविगेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है.
राइडर्स डिस्प्ले और हैंडलबार स्विचगियर के ज़रिए फ़ोन कॉल, म्यूज़िक कंट्रोल, रूट प्लानिंग और कस्टमाइज़ेबल विजेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, नई Triumph Bonneville T4 मोटरसाइकिल की बात करें तो इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, राइड मोड्स और डुअल-चैनल ABS के साथ कलर LCD डिस्प्ले मिलती है.
इस वेरिएंट में लीन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, कस्टम राइड मोड्स और USB-C चार्जिंग जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं. अन्य फीचर्स की बात करें तो इन बाइक्स में पूरी तरह से LED लाइटिंग, अपने-आप बंद होने वाले इंडिकेटर, इमरजेंसी डिसेलरेशन वॉर्निंग और USB-C चार्जिंग सॉकेट जैसे फीचर्स मिलते हैं.