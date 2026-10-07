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भारत में लॉन्च हुईं नई Triumph Bonneville T40, T40 Black और T4, जानें क्या है कीमत

Triumph Bonneville T40 और T40 Black ( फोटो - Instagram/indiatriumph )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने भारतीय बाजार में नई Triumph Bonneville T40, T40 Black और Bonneville T4 को लॉन्च किया है. इनके साथ ही, मशहूर Bonneville डिज़ाइन अब 350cc रेंज में ज़्यादा लोगों की पहुंच में आ गया है. कीमत की बात करें तो इन बाइक्स की कीमत T4 के लिए 2.55 लाख रुपये और T40 व T40 Black के लिए 2.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

दोनों मोटरसाइकिलों में इस सीरीज़ की खास स्टाइलिंग बरकरार रखी गई है, जिसमें खास आकार का टियरड्रॉप फ्यूल टैंक, गोल LED हेडलाइट, पीशूटर एग्ज़ॉस्ट, स्पोक वाले व्हील और दो रियर शॉक एब्जॉर्बर शामिल किए गए हैं. नई Triumph Bonneville T40 और T40 Black की स्टाइलिंग

नई Triumph Bonneville T40 में हेरिटेज-स्टाइल वाले टू-टोन पेंट स्कीम पेश की गई हैं, जिसमें फ्यूल टैंक पर हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्रिपिंग, क्रोम एक्सेंट और ब्रश किए हुए एल्युमीनियम इंजन कवर मिलते हैं. यह बाइक एजियन ब्लू और फ्यूजन व्हाइट, मेरिडियन ब्लू और टैंजरीन ऑरेंज, और न्यू इंग्लैंड व्हाइट और जेट ब्लैक कलर में पेश की गई है. Triumph Bonneville T4 (फोटो - Instagram/indiatriumph) वहीं दूसरी ओर, Triumph T40 Black का लुक ज़्यादा डार्क है. इसमें मैट प्यूटर ग्रे और मैट फैंटम ब्लैक पेंटवर्क, ब्लैक कलर की इंजन केसिंग और ग्लॉस-ब्लैक अलॉय रिम्स के साथ अलग रंग के स्टील स्पोक्स दिए गए हैं. वहीं, Triumph T4 को कंपनी ने तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है, जिनमें फैंटम ब्लैक, कार्निवल रेड और कॉम्पिटिशन ग्रीन कलर शामिल हैं.