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Triumph Bonneville T40 और Bonneville T4 की बुकिंग हुई शुरू, जानें कैसे कर सकते हैं बुक

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle India ने हाल ही में अपनी नई Triumph Bonneville T40 और Bonneville T4 को लॉन्च किया है, और अब कंपनी इनकी बुकिंग शुरू कर दी है. इनमें सबसे सस्ता मॉडल Triumph Bonneville T4 है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.55 लाख रुपये है.

वहीं, थोड़े ज़्यादा फ़ीचर्स और डुअल-टोन कलर वाली Bonneville T40 की कीमत 2.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इन दोनों मॉडल्स की बुकिंग अब Triumph India की वेबसाइट पर शुरू हो गई है और इच्छुक ग्राहक इन्हें 4,999 रुपये की अग्रिम राशि के साथ बुक कर सकते हैं.

इसके अलावा, Triumph Bonneville T40 और T4 के लिए 350 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन में भी कंपनी ने कई बदलाव किए हैं. इन बाइक्स का चेसिस, सस्पेंशन और फ़ीचर्स भी बाकी Triumph 400 रेंज से अलग हैं.

Triumph Bonneville सीरीज की मजबूत छाप Triumph T40 और T4 मॉडल अपनी शानदार हेरिटेज-इंस्पायर्ड 'Bonneville' डिज़ाइन और 350 cc TR सीरीज़ इंजन से मिलने वाली जानी-पहचानी परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट की वजह से पहली ही नज़र में लोगों के दिलों पर ज़बरदस्त छाप छोड़ते हैं.

इंजन के पावर आउटपुट की बात करें तो इसका लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर 350cc TR सीरीज़ इंजन 7,000 rpm पर 28.6 bhp की पावर और 5,500 rpm पर 31.2 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. Triumph ने Bonneville के लिए सिलेंडर हेड में बदलाव किया है और इसे खास तौर पर ट्यून किया गया है.

इसमें कम और मिड-रेंज पर आसानी से मिलने वाली परफॉर्मेंस पर ज़ोर दिया गया है. इन मोटरसाइकिलों में पांच राइडिंग मोड — Road, Rain, Eco और दो कस्टमाइज़ेबल मोड दिए गए हैं. इसके साथ ही इसमें क्रूज़ कंट्रोल, लीन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है.

नई Triumph Bonneville T40 के फीचर्स

अपनी रेट्रो स्टाइलिंग के बावजूद, नई Bonneville T40 और T40 Black में एक नया 4-इंच का गोल TFT डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और Triumph के नेविगेशन ऐप के ज़रिए फुल-मैप नेविगेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

राइडर्स डिस्प्ले और हैंडलबार स्विचगियर के ज़रिए फ़ोन कॉल, म्यूज़िक कंट्रोल, रूट प्लानिंग और कस्टमाइज़ेबल विजेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, नई Triumph Bonneville T4 मोटरसाइकिल की बात करें तो इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, राइड मोड्स और डुअल-चैनल ABS के साथ कलर LCD डिस्प्ले मिलती है.

Triumph Bonneville T40 (फोटो - Instagram/indiatriumph)

इस वेरिएंट में लीन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, कस्टम राइड मोड्स और USB-C चार्जिंग जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं. अन्य फीचर्स की बात करें तो इन बाइक्स में पूरी तरह से LED लाइटिंग, अपने-आप बंद होने वाले इंडिकेटर, इमरजेंसी डिसेलरेशन वॉर्निंग और USB-C चार्जिंग सॉकेट जैसे फीचर्स मिलते हैं.