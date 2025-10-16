ETV Bharat / technology

Triumph की मोटरसाइकिलों की कीमतों में हुआ इजाफा, 1.58 लाख रुपये तक बढ़ गए दाम

Triumph Motorcycle ने GST 2.0 में हुए बदलावों के बाद अपनी वेबसाइट पर संशोधित कीमतों को अपडेट कर दिया है.

Triumph Scrambler 900
Triumph Scrambler 900 (फोटो - Triumph Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने हाल ही में GST 2.0 में हुए बदलावों के बाद अपनी वेबसाइट पर संशोधित कीमतों को अपडेट कर दिया है. कंपनी ने पहले ही जानकारी दी थी कि वह अपनी Scrambler 400 X और Thruxton 400 जैसे भारत में निर्मित 400cc मॉडल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

गौरतलब है कि कंपनी ने हाल ही में अपनी Triumph Speed 400 और Speed T4 जैसे लोकप्रिय मॉडलों की कीमतों में भी हाल ही में कटौती की थी, लेकिन बाकी मॉडलों की कीमतों में 1.58 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है.

Triumph बाइक्स की कीमतों की लिस्ट
दिलचस्प बात यह है कि एक ही मॉडल के कई वेरिएंट्स की कीमतों में एक समान बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ऐसे में अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, कि क्या यह मूल्य सुधार GST से संबंधित नहीं है या Triumph ने GST के बोझ का कुछ हिस्सा वहन करने का निर्णय लिया है.

Triumph मोटरसाइकिल की कीमतें
मॉडलपुरानी कीमतेंनई कीमतेंकीमत में अंतर
Triumph Trident 6608.49 - 8.64 लाख रुपये8.99 - 9.14 लाख रुपये50,000 रुपये
Triumph Daytona 6609.72 - 9.87 लाख रुपये9.88 - 10.03 लाख रुपये15,950 रुपये
Triumph Speed Twin 9009.09 - 9.59 लाख रुपये9.71 - 10.21 लाख रुपये62,000 रुपये
Triumph Scrambler 9009.59 - 10.39 लाख रुपये10.25 - 11.05 लाख रुपये66,000 रुपये
Triumph Street Triple 765 R10.17 - 10.47 लाख रुपये10.86 - 11.16 लाख रुपये69,660 रुपये
Triumph Street Triple 765 RS12.10 - 12.40 लाख रुपये12.93 - 13.23 लाख रुपये82,900 रुपये
Triumph Bonneville T10010.19 लाख रुपये10.85 लाख रुपये66,000 रुपये
Triumph Bonneville T120 Black11.09 - 11.59 लाख रुपये11.85 - 12.35 लाख रुपये76,000 रुपये
Triumph Bonneville T12011.09 - 11.89 लाख रुपये11.85 - 12.65 लाख रुपये76,000 रुपये
Triumph Bonneville Bobber12.05 - 12.85 लाख रुपये12.87 - 13.67 लाख रुपये82,000 रुपये
Triumph Bonneville Speedmaster12.05 - 12.85 लाख रुपये12.87 - 13.67 लाख रुपये82,000 रुपये
Triumph Scrambler 1200 X11.83 - 12.33 लाख रुपये12.64 - 13.14 लाख रुपये81,000 रुपये
Triumph Speed Twin 120012.95 - 13.45 लाख रुपये13.84 - 14.34 लाख रुपये89,000 रुपये
Triumph Speed Triple 1200 RS20.39 लाख रुपये21.76 लाख रुपये1,36,900 रुपये
Triumph Tiger 1200 Rally Explorer21.89 - 22.29 लाख रुपये22.29 - 22.69 लाख रुपये40,010 रुपये
Triumph Rocket 3 Storm R22.49 लाख रुपये24.03 लाख रुपये1,54,000 रुपये
Triumph Rocket 3 Storm GT23.09 लाख रुपये24.67 लाख रुपये1,58,000 रुपये

कंपनी ने अपनी पोर्टफोलियो में सबसे कम कटौती अपनी Triumph Daytona 660 में की है, जिसकी कीमत अब 16,000 रुपये बढ़ गई है और अब इसकी शुरुआती कीमत 9.72 लाख रुपये की बजाय 9.88 लाख रुपये हो गई है. वहीं Trident 660, जो इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है और 400cc मॉडल के बाद Triumph के पोर्टफोलियो में सबसे किफायती मोटरसाइकिल है, अब 50,000 रुपये महंगी हो गई है.

इसके अलावा, Triumph India के पोर्टफोलियो की सबसे महंगी बाइक्स में से एक, रेंज-टॉपिंग Tiger 1200 Rally Explorer, सिर्फ़ 40,000 रुपये महंगी है, जिसकी कीमत 21.89 लाख रुपये से बढ़कर 22.29 लाख रुपये हो गई है. Triumph Tiger रेंज की बाकी बाइक्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

कंपनी ने सबसे बड़ी बढ़ोतरी अपनी Rocket 3 Storm GT में की है, जिसकी कीमत अब 1.58 लाख रुपये बढ़कर 24.67 लाख रुपये हो गई है. बता दें कि हाल ही में Triumph ने अगले कुछ महीनों में कई उत्पाद लॉन्च और अपडेट की योजना का खुलासा किया है, जिनमें से पहला लॉन्च 21 अक्टूबर को होने वाला है.

