Triumph की मोटरसाइकिलों की कीमतों में हुआ इजाफा, 1.58 लाख रुपये तक बढ़ गए दाम
Triumph Motorcycle ने GST 2.0 में हुए बदलावों के बाद अपनी वेबसाइट पर संशोधित कीमतों को अपडेट कर दिया है.
Published : October 16, 2025 at 4:43 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने हाल ही में GST 2.0 में हुए बदलावों के बाद अपनी वेबसाइट पर संशोधित कीमतों को अपडेट कर दिया है. कंपनी ने पहले ही जानकारी दी थी कि वह अपनी Scrambler 400 X और Thruxton 400 जैसे भारत में निर्मित 400cc मॉडल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
गौरतलब है कि कंपनी ने हाल ही में अपनी Triumph Speed 400 और Speed T4 जैसे लोकप्रिय मॉडलों की कीमतों में भी हाल ही में कटौती की थी, लेकिन बाकी मॉडलों की कीमतों में 1.58 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है.
Triumph बाइक्स की कीमतों की लिस्ट
दिलचस्प बात यह है कि एक ही मॉडल के कई वेरिएंट्स की कीमतों में एक समान बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ऐसे में अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, कि क्या यह मूल्य सुधार GST से संबंधित नहीं है या Triumph ने GST के बोझ का कुछ हिस्सा वहन करने का निर्णय लिया है.
|Triumph मोटरसाइकिल की कीमतें
|मॉडल
|पुरानी कीमतें
|नई कीमतें
|कीमत में अंतर
|Triumph Trident 660
|8.49 - 8.64 लाख रुपये
|8.99 - 9.14 लाख रुपये
|50,000 रुपये
|Triumph Daytona 660
|9.72 - 9.87 लाख रुपये
|9.88 - 10.03 लाख रुपये
|15,950 रुपये
|Triumph Speed Twin 900
|9.09 - 9.59 लाख रुपये
|9.71 - 10.21 लाख रुपये
|62,000 रुपये
|Triumph Scrambler 900
|9.59 - 10.39 लाख रुपये
|10.25 - 11.05 लाख रुपये
|66,000 रुपये
|Triumph Street Triple 765 R
|10.17 - 10.47 लाख रुपये
|10.86 - 11.16 लाख रुपये
|69,660 रुपये
|Triumph Street Triple 765 RS
|12.10 - 12.40 लाख रुपये
|12.93 - 13.23 लाख रुपये
|82,900 रुपये
|Triumph Bonneville T100
|10.19 लाख रुपये
|10.85 लाख रुपये
|66,000 रुपये
|Triumph Bonneville T120 Black
|11.09 - 11.59 लाख रुपये
|11.85 - 12.35 लाख रुपये
|76,000 रुपये
|Triumph Bonneville T120
|11.09 - 11.89 लाख रुपये
|11.85 - 12.65 लाख रुपये
|76,000 रुपये
|Triumph Bonneville Bobber
|12.05 - 12.85 लाख रुपये
|12.87 - 13.67 लाख रुपये
|82,000 रुपये
|Triumph Bonneville Speedmaster
|12.05 - 12.85 लाख रुपये
|12.87 - 13.67 लाख रुपये
|82,000 रुपये
|Triumph Scrambler 1200 X
|11.83 - 12.33 लाख रुपये
|12.64 - 13.14 लाख रुपये
|81,000 रुपये
|Triumph Speed Twin 1200
|12.95 - 13.45 लाख रुपये
|13.84 - 14.34 लाख रुपये
|89,000 रुपये
|Triumph Speed Triple 1200 RS
|20.39 लाख रुपये
|21.76 लाख रुपये
|1,36,900 रुपये
|Triumph Tiger 1200 Rally Explorer
|21.89 - 22.29 लाख रुपये
|22.29 - 22.69 लाख रुपये
|40,010 रुपये
|Triumph Rocket 3 Storm R
|22.49 लाख रुपये
|24.03 लाख रुपये
|1,54,000 रुपये
|Triumph Rocket 3 Storm GT
|23.09 लाख रुपये
|24.67 लाख रुपये
|1,58,000 रुपये
कंपनी ने अपनी पोर्टफोलियो में सबसे कम कटौती अपनी Triumph Daytona 660 में की है, जिसकी कीमत अब 16,000 रुपये बढ़ गई है और अब इसकी शुरुआती कीमत 9.72 लाख रुपये की बजाय 9.88 लाख रुपये हो गई है. वहीं Trident 660, जो इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है और 400cc मॉडल के बाद Triumph के पोर्टफोलियो में सबसे किफायती मोटरसाइकिल है, अब 50,000 रुपये महंगी हो गई है.
इसके अलावा, Triumph India के पोर्टफोलियो की सबसे महंगी बाइक्स में से एक, रेंज-टॉपिंग Tiger 1200 Rally Explorer, सिर्फ़ 40,000 रुपये महंगी है, जिसकी कीमत 21.89 लाख रुपये से बढ़कर 22.29 लाख रुपये हो गई है. Triumph Tiger रेंज की बाकी बाइक्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
कंपनी ने सबसे बड़ी बढ़ोतरी अपनी Rocket 3 Storm GT में की है, जिसकी कीमत अब 1.58 लाख रुपये बढ़कर 24.67 लाख रुपये हो गई है. बता दें कि हाल ही में Triumph ने अगले कुछ महीनों में कई उत्पाद लॉन्च और अपडेट की योजना का खुलासा किया है, जिनमें से पहला लॉन्च 21 अक्टूबर को होने वाला है.