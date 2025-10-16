ETV Bharat / technology

Triumph की मोटरसाइकिलों की कीमतों में हुआ इजाफा, 1.58 लाख रुपये तक बढ़ गए दाम

Triumph Scrambler 900 ( फोटो - Triumph Motorcycle )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने हाल ही में GST 2.0 में हुए बदलावों के बाद अपनी वेबसाइट पर संशोधित कीमतों को अपडेट कर दिया है. कंपनी ने पहले ही जानकारी दी थी कि वह अपनी Scrambler 400 X और Thruxton 400 जैसे भारत में निर्मित 400cc मॉडल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. गौरतलब है कि कंपनी ने हाल ही में अपनी Triumph Speed 400 और Speed T4 जैसे लोकप्रिय मॉडलों की कीमतों में भी हाल ही में कटौती की थी, लेकिन बाकी मॉडलों की कीमतों में 1.58 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. Triumph बाइक्स की कीमतों की लिस्ट

दिलचस्प बात यह है कि एक ही मॉडल के कई वेरिएंट्स की कीमतों में एक समान बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ऐसे में अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, कि क्या यह मूल्य सुधार GST से संबंधित नहीं है या Triumph ने GST के बोझ का कुछ हिस्सा वहन करने का निर्णय लिया है.