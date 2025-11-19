ETV Bharat / technology

धोखाधड़ी रोकने के लिए TRAI ने SMS कंटेंट टेम्प्लेट में वेरिएबल्स की प्री-टैगिंग की अनिवार्य

एक बार 60 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर, गैर-अनुपालक टेम्पलेट्स का उपयोग करके भेजे गए संदेशों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और वितरित नहीं किया जाएगा ( फोटो - TRAI )

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को कमर्शियल कम्यूनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले SMS सामग्री टेम्प्लेट में सभी परिवर्तनशील कम्पोनेंट्स की पूर्व-टैगिंग अनिवार्य करने का निर्देश दिया है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्राप्तकर्ता के आधार पर या समय के साथ बदलने वाले यूआरएल, एप्लिकेशन डाउनलोड लिंक और कॉलबैक नंबर जैसे परिवर्तनशील कम्पोनेंट्स को अब स्पष्ट रूप से टैग किया जाना चाहिए. बयान में आगे कहा गया है कि नई आवश्यकता के तहत, प्रेषकों को टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन के समय प्रत्येक वेरिएबल फ़ील्ड को स्पष्ट रूप से टैग करना होगा, इसका मतलब, उस उद्देश्य को साफ करना होगा, जिसके लिए वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है. संचार मंत्रालय ने कहा कि, "उदाहरण के लिए, किसी वेरिएबल को #url# के रूप में टैग करने का अर्थ है कि वेरिएबल में एक URL है. जब तक ये वेरिएबल फ़ील्ड पहले से टैग नहीं किए जाते, एक्सेस प्रदाता यह निर्धारित करने के लिए उनकी पहचान या स्क्रब नहीं कर सकते कि सम्मिलित मान श्वेतसूचीबद्ध डोमेन, नंबर या लिंक से हैं या नहीं."