धोखाधड़ी रोकने के लिए TRAI ने SMS कंटेंट टेम्प्लेट में वेरिएबल्स की प्री-टैगिंग की अनिवार्य

प्री-टैगिंग एक मानकीकृत टेम्पलेट के अंदर विशिष्ट, परिवर्तनशील कम्पोनेंट्स की पहचान और वर्गीकरण की प्रक्रिया है.

Once the 60-day period is over, messages sent using non-compliant templates will be rejected and not delivered.
एक बार 60 दिन की अवधि समाप्त हो जाने पर, गैर-अनुपालक टेम्पलेट्स का उपयोग करके भेजे गए संदेशों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और वितरित नहीं किया जाएगा (फोटो - TRAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 5:17 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सभी एक्सेस प्रदाताओं को कमर्शियल कम्यूनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले SMS सामग्री टेम्प्लेट में सभी परिवर्तनशील कम्पोनेंट्स की पूर्व-टैगिंग अनिवार्य करने का निर्देश दिया है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्राप्तकर्ता के आधार पर या समय के साथ बदलने वाले यूआरएल, एप्लिकेशन डाउनलोड लिंक और कॉलबैक नंबर जैसे परिवर्तनशील कम्पोनेंट्स को अब स्पष्ट रूप से टैग किया जाना चाहिए.

बयान में आगे कहा गया है कि नई आवश्यकता के तहत, प्रेषकों को टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन के समय प्रत्येक वेरिएबल फ़ील्ड को स्पष्ट रूप से टैग करना होगा, इसका मतलब, उस उद्देश्य को साफ करना होगा, जिसके लिए वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है.

संचार मंत्रालय ने कहा कि, "उदाहरण के लिए, किसी वेरिएबल को #url# के रूप में टैग करने का अर्थ है कि वेरिएबल में एक URL है. जब तक ये वेरिएबल फ़ील्ड पहले से टैग नहीं किए जाते, एक्सेस प्रदाता यह निर्धारित करने के लिए उनकी पहचान या स्क्रब नहीं कर सकते कि सम्मिलित मान श्वेतसूचीबद्ध डोमेन, नंबर या लिंक से हैं या नहीं."

प्री-टैगिंग परिवर्तनशील क्षेत्रों की ऑटोमेटेड पहचान और स्क्रबिंग में मदद करती है. अनिवार्य प्री-टैगिंग की शुरुआत के साथ, इन परिवर्तनशील तत्वों को अब प्रमुख संस्थाओं (पीई) द्वारा पहले से ही वर्गीकृत और रजिस्टर किया जाना होगा, जिससे उन्हें पता लगाया जा सकेगा और वे जवाबदेह बनेंगे. एक्सेस प्रदाताओं और प्रमुख संस्थाओं को 60 दिनों के अंदर मौजूदा टेम्प्लेट में संशोधन पूरा करना होगा.

इस स्वीकृति अवधि की समाप्ति के बाद, गैर-अनुपालन टेम्प्लेट का इस्तेमाल करके भेजे गए संदेशों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उन्हें वितरित नहीं किया जाएगा. अनावश्यक कमर्शियल कम्यूनिकेशन (UCC) से संबंधित कई जांचों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चला है कि पूर्वनिर्धारित टैगिंग की अनुपस्थिति का नियमित रूप से धोखाधड़ी और फ़िशिंग गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया गया है.

पूर्वनिर्धारित टैगिंग के अभाव में अपंजीकृत या दुर्भावनापूर्ण URL, ऐप लिंक और कॉलबैक नंबरों को बिना पता लगे स्वीकृत टेम्प्लेट में डाला जा सकता था. मंत्रालय के इस निर्देश का उद्देश्य SMS में परिवर्तनशील फ़ील्ड की पूर्ण दृश्यता सुनिश्चित करके और एक्सेस प्रदाताओं को कठोर सामग्री स्क्रबिंग लागू करने में सक्षम बनाकर स्पैम-रोधी और धोखाधड़ी-रोधी ढांचे को और मज़बूत करना है.

