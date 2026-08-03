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TRAI ने लॉन्च किया नया MyCall ऐप, अब यूजर्स दे सकेंगे कॉल क्वालिटी की रेटिंग.

TRAI चेयरमैन के मुताबिक ऐप सिर्फ लोकेशन और सिग्नल डेटा लेता है, यूजर का नाम-नंबर कभी कलेक्ट नहीं किया जाता. ( Image Credit: ETV Bharat )

हैदराबाद: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने सोमवार को अपने पुराने MyCall ऐप का नया और अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है. इस ऐप के जरिए अब यूजडर्स अपनी कॉल क्वालिटी को रेट कर सकेंगे और कॉल ड्रॉप, आवाज में देरी या नेटवर्क से जुड़ी दूसरी समस्याओं की शिकायत भी सीधे दर्ज करा सकेंगे. TRAI का कहना है कि इस ऐप से मिलने वाला यूज़र फीडबैक टेलीकॉम कंपनियों और खुद रेगुलेटर को नेटवर्क की कमियां पहचानने और सर्विस बेहतर बनाने में मदद करेगा. नया MyCall ऐप कैसे करेगा काम? इस ऐप का नया वर्ज़न लॉन्च करते वक्त TRAI के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि इस ऐप की इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आम कंज्यूमर के कॉलिंग एक्सपीरियंस और नेटवर्क के टेक्निकल पैरामीटर्स को एक साथ जोड़ सके. उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यह ऐप पूरी तरह वॉलंटरी रहेगा और इसे न तो फोन की कॉलिंग इंटरफेस में जोड़ा जाएगा और न ही इसे इस्तेमाल करना अनिवार्य किया जाएगा. इस ऐप में यूज़र्स को हर कॉल के बाद 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग देने का ऑप्शन मिलेगा. अगर किसी कॉल को 3 स्टार या उससे कम रेटिंग मिलती है, तो ऐप खुद यूज़र से पूछेगा कि क्या दिक्कत हुई, जैसे कॉल ड्रॉप, इको की समस्या, आवाज रुक-रुक कर आना या एक ही तरह की आवाज़ आना या फिर कॉल कनेक्ट होने में हो रही परेशानी इत्यादि. आप अपनी समस्या को बता पाएंगे.