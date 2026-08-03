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TRAI ने लॉन्च किया नया MyCall ऐप, अब यूजर्स दे सकेंगे कॉल क्वालिटी की रेटिंग.

RAI ने रिवैम्प्ड MyCall ऐप लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स 1 से 5 स्टार तक कॉल क्वालिटी रेट कर सकेंगे.

According to the TRAI Chairman, the app only collects location and signal data; the user's name and number are never collected.
TRAI चेयरमैन के मुताबिक ऐप सिर्फ लोकेशन और सिग्नल डेटा लेता है, यूजर का नाम-नंबर कभी कलेक्ट नहीं किया जाता. (Image Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने सोमवार को अपने पुराने MyCall ऐप का नया और अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है. इस ऐप के जरिए अब यूजडर्स अपनी कॉल क्वालिटी को रेट कर सकेंगे और कॉल ड्रॉप, आवाज में देरी या नेटवर्क से जुड़ी दूसरी समस्याओं की शिकायत भी सीधे दर्ज करा सकेंगे. TRAI का कहना है कि इस ऐप से मिलने वाला यूज़र फीडबैक टेलीकॉम कंपनियों और खुद रेगुलेटर को नेटवर्क की कमियां पहचानने और सर्विस बेहतर बनाने में मदद करेगा.

नया MyCall ऐप कैसे करेगा काम?

इस ऐप का नया वर्ज़न लॉन्च करते वक्त TRAI के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि इस ऐप की इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आम कंज्यूमर के कॉलिंग एक्सपीरियंस और नेटवर्क के टेक्निकल पैरामीटर्स को एक साथ जोड़ सके. उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यह ऐप पूरी तरह वॉलंटरी रहेगा और इसे न तो फोन की कॉलिंग इंटरफेस में जोड़ा जाएगा और न ही इसे इस्तेमाल करना अनिवार्य किया जाएगा.

इस ऐप में यूज़र्स को हर कॉल के बाद 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग देने का ऑप्शन मिलेगा. अगर किसी कॉल को 3 स्टार या उससे कम रेटिंग मिलती है, तो ऐप खुद यूज़र से पूछेगा कि क्या दिक्कत हुई, जैसे कॉल ड्रॉप, इको की समस्या, आवाज रुक-रुक कर आना या एक ही तरह की आवाज़ आना या फिर कॉल कनेक्ट होने में हो रही परेशानी इत्यादि. आप अपनी समस्या को बता पाएंगे.

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस ऐप को आज नहीं, बल्कि करीब 9 साल पहले ही लॉन्च किया था. अब इसे एंड्रॉयड 12 और उसके बाद के वर्ज़न वाले एंड्रॉयड वर्ज़न के साथ कंपैटिबल बनाया गया है. इसके अलावा नए वर्जन में कवरेज टेस्ट, भाषिणी के जरिए मल्टीलैंग्वेज सपोर्ट और बेहतर नेटवर्क एनालिटिक्स जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

TRAI ने प्राइवेसी को लेकर क्या कहा?

प्राइवेसी को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए लाहोटी ने कहा कि यह ऐप सिर्फ सिग्नल स्ट्रेंथ और लोकेशन जैसी जरूरी टेक्निकल जानकारी ही कलेक्ट करता है. यह ऐप यूज़र का नाम या मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं लेता. उन्होंने कहा कि अगर कोई यूज़र लोकेशन या सिग्नल डेटा शेयर करने से मना करता है, तो डेटा की टेक्निकल वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन चूंकि नाम-नंबर जैसी पर्सनल जानकारी कभी ली ही नहीं जाती, इसलिए प्राइवेसी को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है.

यह एनोनिमाइज्ड डेटा टेलीकॉम कंपनियों को रोज़ मिलेगा, जबकि TRAI इसका इस्तेमाल टाइम-टाइम पर होने वाली क्वालिटी रिव्यू में करेगा. हालांकि, लाहोटी ने यह भी साफ किया कि सिर्फ यूजर रेटिंग के आधार पर किसी भी कंपनी पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, इसके लिए टेक्निकल और मेजरेबल पैरामीटर्स ही आधार बनेंगे.

फिलहाल, यह ऐप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जबकि एपल ऐप स्टोर पर यह ऐप टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है. TRAI ने यह भी बताया कि आने वाले समय में एग्रीगेटेड कंज्यूमर फीडबैक को एक पब्लिक डैशबोर्ड के जरिए सबके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, हालांकि इसकी अभी कोई तय टाइमलाइन सामने नहीं आई है.

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