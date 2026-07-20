ETV Bharat / technology

TRAI ने Truecaller को दिया निर्देश, 1600 सीरीज़ की कॉल्स को 'Frequently Blocked' के तौर पर टैग न करे

TRAI ने कहा कि 140 सीरीज़ के नंबरों को DND फ़्रेमवर्क के ज़रिए ब्लॉक किया जाना चाहिए. ( फोटो - IANS Photo )

हैदराबाद: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने Truecaller द्वारा 140 और 1600 नंबर सीरीज़ से आने वाली कॉल्स पर 'frequently blocked' (अक्सर ब्लॉक किया गया) बैज दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है. TRAI का कहना है कि ऐसे लेबल टेलीकॉम ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं और सही कमर्शियल और सरकारी कम्युनिकेशन को लेकर बेवजह शक पैदा कर सकते हैं. यह बात TRAI के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी ऐप 1600 नंबर सीरीज़ से आने वाली फ़ोन कॉल्स को ब्लॉक नहीं कर सकता. यह सीरीज़ रेगुलेटेड संस्थाओं और सरकार के कम्युनिकेशन के लिए रिज़र्व है. इसमें यह भी कहा गया कि 140 नंबर सीरीज़ से आने वाली प्रमोशनल कॉल्स को कोई ऐप टैग या फ़िल्टर नहीं कर सकता और उन्हें सिर्फ़ DND रजिस्ट्री के ज़रिए ही ब्लॉक किया जा सकता है. TRAI के एक सीनियर अधिकारी ने समाचार एजेंसी IANS को बताया कि किसी भी हाल में 1600 सीरीज़ के नंबरों को इस तरह से टैग नहीं किया जाना चाहिए कि ग्राहक उन्हें उठाने से बचें, क्योंकि ऐसी कॉल्स में ज़रूरी फ़्रॉड अलर्ट, ट्रांज़ैक्शन वेरिफ़िकेशन, बैंकिंग नोटिफ़िकेशन और सरकारी सूचनाएं शामिल हो सकती हैं. TRAI का मानना ​​है कि रेगुलेटेड नंबर सीरीज़ को 'अक्सर ब्लॉक किए जाने वाले' जैसे लेबल के साथ टैग करने से यूज़र्स भ्रमित हो सकते हैं और रेगुलेटर के तय नियमों के तहत की जाने वाली कॉल्स पर उनका भरोसा कम हो सकता है. अधिकारी ने कहा कि इसके बजाय, Truecaller को यूज़र्स को यह जानकारी देने वाला मैसेज दिखाना चाहिए कि वे TRAI के आधिकारिक 'डू नॉट डिस्टर्ब' (DND) प्रेफरेंस मैनेजमेंट ऐप के ज़रिए 140 सीरीज़ से आने वाले अनचाहे प्रमोशनल कम्युनिकेशंस को ब्लॉक करने का विकल्प चुन सकते हैं.