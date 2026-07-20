TRAI ने Truecaller को दिया निर्देश, 1600 सीरीज़ की कॉल्स को 'Frequently Blocked' के तौर पर टैग न करे
TRAI ने Truecaller द्वारा 140 और 1600 नंबर सीरीज़ से आने वाली कॉल्स पर 'frequently blocked' बैज दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है.
Published : July 20, 2026 at 12:41 PM IST
हैदराबाद: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (TRAI) ने Truecaller द्वारा 140 और 1600 नंबर सीरीज़ से आने वाली कॉल्स पर 'frequently blocked' (अक्सर ब्लॉक किया गया) बैज दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है. TRAI का कहना है कि ऐसे लेबल टेलीकॉम ग्राहकों को गुमराह कर सकते हैं और सही कमर्शियल और सरकारी कम्युनिकेशन को लेकर बेवजह शक पैदा कर सकते हैं.
यह बात TRAI के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी ऐप 1600 नंबर सीरीज़ से आने वाली फ़ोन कॉल्स को ब्लॉक नहीं कर सकता. यह सीरीज़ रेगुलेटेड संस्थाओं और सरकार के कम्युनिकेशन के लिए रिज़र्व है. इसमें यह भी कहा गया कि 140 नंबर सीरीज़ से आने वाली प्रमोशनल कॉल्स को कोई ऐप टैग या फ़िल्टर नहीं कर सकता और उन्हें सिर्फ़ DND रजिस्ट्री के ज़रिए ही ब्लॉक किया जा सकता है.
TRAI के एक सीनियर अधिकारी ने समाचार एजेंसी IANS को बताया कि किसी भी हाल में 1600 सीरीज़ के नंबरों को इस तरह से टैग नहीं किया जाना चाहिए कि ग्राहक उन्हें उठाने से बचें, क्योंकि ऐसी कॉल्स में ज़रूरी फ़्रॉड अलर्ट, ट्रांज़ैक्शन वेरिफ़िकेशन, बैंकिंग नोटिफ़िकेशन और सरकारी सूचनाएं शामिल हो सकती हैं.
TRAI का मानना है कि रेगुलेटेड नंबर सीरीज़ को 'अक्सर ब्लॉक किए जाने वाले' जैसे लेबल के साथ टैग करने से यूज़र्स भ्रमित हो सकते हैं और रेगुलेटर के तय नियमों के तहत की जाने वाली कॉल्स पर उनका भरोसा कम हो सकता है.
अधिकारी ने कहा कि इसके बजाय, Truecaller को यूज़र्स को यह जानकारी देने वाला मैसेज दिखाना चाहिए कि वे TRAI के आधिकारिक 'डू नॉट डिस्टर्ब' (DND) प्रेफरेंस मैनेजमेंट ऐप के ज़रिए 140 सीरीज़ से आने वाले अनचाहे प्रमोशनल कम्युनिकेशंस को ब्लॉक करने का विकल्प चुन सकते हैं.
रेगुलेटर के अनुसार, अलग-अलग नंबरों को लेबल करने के बजाय DND फ्रेमवर्क के बारे में लोगों में ज़्यादा जागरूकता लाना ज़्यादा असरदार समाधान होगा, क्योंकि इससे ग्राहक अपने कम्युनिकेशन से जुड़ी पसंद को व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर सकते हैं.
खास बात यह है कि 1600 सीरीज़ का नंबर सिर्फ़ रेगुलेटेड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस (BFSI) कंपनियों की सर्विस और ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी कॉल के लिए है. इनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं, जिनकी निगरानी रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती हैं.
इस सीरीज़ का इस्तेमाल सरकार और नागरिकों के बीच बातचीत के लिए भी किया जाता है. वहीं, 140 सीरीज़ को अलग-अलग सेक्टर की रजिस्टर्ड कंपनियों की तरफ़ से की जाने वाली प्रमोशनल कॉल के लिए रिज़र्व किया गया है.
रेगुलेटर की ये बातें TRAI और Truecaller के बीच 140 और 1600 नंबर सीरीज़ के लिए लेबल दिखाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई हैं. Truecaller का कहना है कि जब से TRAI ने इन खास नंबर सीरीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी किया है और कॉलर की पहचान करने वाले ऐप्स को इन नंबरों के लिए कम्युनिटी-रिपोर्टेड स्पैम लेबल दिखाने से रोका है, तब से स्पैम कॉल्स बढ़ गए हैं.
कंपनी के मुताबिक, इसकी वजह से कई यूज़र्स 140 और 1600 सीरीज़ से आने वाली कॉल्स को नज़रअंदाज़ कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ज़रूरी बातचीत भी छूट जाती है.