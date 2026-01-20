ETV Bharat / technology

भारत और चीन के बीच व्यापार विवाद बढ़ा, बीजिंग ने WTO में नई दिल्ली की EV नीतियों को दी चुनौती

हैदराबाद: ऑटोमोबाइल, बैटरी और EVs की इंसेंटिव स्कीम को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद बना हुआ है. अब चीन ने भारत के खिलाफ विवाद सुलझाने के लिए एक पैनल बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) से संपर्क किया है, जिससे ऑटोमोबाइल, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए नई दिल्ली की इंसेंटिव स्कीम को लेकर व्यापार विवाद बढ़ गया है. यह अनुरोध इस मुद्दे को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय बातचीत के फेल होने के बाद किया गया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें बीजिंग ने पिछले साल अक्टूबर माह में पहली बार चिंता जताई थी, और आरोप लगाया था कि भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं की शर्तें चीन सहित इम्पोर्टेड सामानों के साथ भेदभाव करती हैं.

दोनों देशों के बीच बीते साल 25 नवंबर, 2025 और इस साल 6 जनवरी, 2026 को बातचीत हुई, लेकिन इससे कोई आपसी सहमति वाला समाधान नहीं निकल पाया. इसके बाद 16 जनवरी को एक कम्युनिकेशन में, चीन ने औपचारिक रूप से WTO की विवाद निपटान संस्था (DSB) से एक पैनल बनाने का अनुरोध किया और कहा कि इस मामले को जिनेवा में 27 जनवरी को होने वाली अगली मीटिंग के एजेंडे में शामिल किया जाए.

किस बात पर चीन की आपत्ति?

सवाल यह उठता है कि आखिर विवाद क्यों हैं. स्कीम को लेकर चीन का तर्क है कि भारत के कुछ उपाय इम्पोर्टेड सामान के बजाय घरेलू सामान के इस्तेमाल पर निर्भर हैं, जिससे विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है. चीन का दावा है कि ये उपाय WTO फ्रेमवर्क के तहत भारत की ज़िम्मेदारियों, खासकर SCM एग्रीमेंट, GATT 1994 और TRIMs एग्रीमेंट के साथ मेल नहीं खाते हैं.

WTO समझौतों का क्या है मतलब?

SCM एग्रीमेंट (सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपाय): यह एग्रीमेंट बताता है कि सरकारें सब्सिडी कैसे दे सकती हैं. यह उन इंसेंटिव पर रोक लगाता है, जो सीधे तौर पर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से जुड़े होते हैं या जिनमें इंपोर्टेड सामान के बजाय घरेलू सामान का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है.

GATT 1994 (टैरिफ और ट्रेड पर जनरल एग्रीमेंट): यह एग्रीमेंट ग्लोबल ट्रेड नियमों की रीढ़ है, जो भेदभाव न करने और इंपोर्टेड और देश में बने सामानों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश देता है.