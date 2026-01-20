ETV Bharat / technology

भारत और चीन के बीच व्यापार विवाद बढ़ा, बीजिंग ने WTO में नई दिल्ली की EV नीतियों को दी चुनौती

ऑटोमोबाइल, बैटरी और EVs की इंसेंटिव स्कीम को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद बना हुआ है.

BYD Sealion 7
BYD Sealion 7 (फोटो - BYD/IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 10:27 AM IST

4 Min Read
हैदराबाद: ऑटोमोबाइल, बैटरी और EVs की इंसेंटिव स्कीम को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद बना हुआ है. अब चीन ने भारत के खिलाफ विवाद सुलझाने के लिए एक पैनल बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन (WTO) से संपर्क किया है, जिससे ऑटोमोबाइल, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए नई दिल्ली की इंसेंटिव स्कीम को लेकर व्यापार विवाद बढ़ गया है. यह अनुरोध इस मुद्दे को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय बातचीत के फेल होने के बाद किया गया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें बीजिंग ने पिछले साल अक्टूबर माह में पहली बार चिंता जताई थी, और आरोप लगाया था कि भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं की शर्तें चीन सहित इम्पोर्टेड सामानों के साथ भेदभाव करती हैं.

दोनों देशों के बीच बीते साल 25 नवंबर, 2025 और इस साल 6 जनवरी, 2026 को बातचीत हुई, लेकिन इससे कोई आपसी सहमति वाला समाधान नहीं निकल पाया. इसके बाद 16 जनवरी को एक कम्युनिकेशन में, चीन ने औपचारिक रूप से WTO की विवाद निपटान संस्था (DSB) से एक पैनल बनाने का अनुरोध किया और कहा कि इस मामले को जिनेवा में 27 जनवरी को होने वाली अगली मीटिंग के एजेंडे में शामिल किया जाए.

किस बात पर चीन की आपत्ति?
सवाल यह उठता है कि आखिर विवाद क्यों हैं. स्कीम को लेकर चीन का तर्क है कि भारत के कुछ उपाय इम्पोर्टेड सामान के बजाय घरेलू सामान के इस्तेमाल पर निर्भर हैं, जिससे विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो रहा है. चीन का दावा है कि ये उपाय WTO फ्रेमवर्क के तहत भारत की ज़िम्मेदारियों, खासकर SCM एग्रीमेंट, GATT 1994 और TRIMs एग्रीमेंट के साथ मेल नहीं खाते हैं.

WTO समझौतों का क्या है मतलब?
SCM एग्रीमेंट (सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपाय): यह एग्रीमेंट बताता है कि सरकारें सब्सिडी कैसे दे सकती हैं. यह उन इंसेंटिव पर रोक लगाता है, जो सीधे तौर पर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से जुड़े होते हैं या जिनमें इंपोर्टेड सामान के बजाय घरेलू सामान का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है.

GATT 1994 (टैरिफ और ट्रेड पर जनरल एग्रीमेंट): यह एग्रीमेंट ग्लोबल ट्रेड नियमों की रीढ़ है, जो भेदभाव न करने और इंपोर्टेड और देश में बने सामानों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश देता है.

TRIMs एग्रीमेंट (ट्रेड-रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स): यह एग्रीमेंट उन इन्वेस्टमेंट उपायों पर रोक लगाता है, जो ट्रेड को बिगाड़ते हैं, जिसमें इंसेंटिव से जुड़ी लोकल कंटेंट की ज़रूरतें शामिल हैं. चीन का कहना है कि भारत की इंसेंटिव-लिंक्ड लोकलाइज़ेशन ज़रूरतें इन सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं.

जांच के दायरे में आईं योजनाएं
बता दें कि चीन की शिकायत में कई प्रोग्राम शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज पर नेशनल प्रोग्राम, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम, और भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की स्कीम शामिल हैं.

विवाद के पीछे EV का दबाव
खास बात यह है कि यह चुनौती ऐसे समय में सामने आई है, जब चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियां ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी और देश में कड़ी कीमत की होड़ के बीच विदेशी बाज़ारों की तलाश कर रही हैं. भारत के तेज़ी से बढ़ते ऑटो और EV बाज़ार को चीनी मैन्युफैक्चरर्स एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं.

चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन (CPCA) से मिली जानकारी के अनुसार, चीनी कंपनियों ने साल के पहले आठ महीनों में लगभग 2.01 मिलियन प्योर इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 51 प्रतिशत ज़्यादा है. हालांकि, चीनी EV एक्सपोर्ट को कई इलाकों में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, जिसने चीन में बनी EVs पर 27 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया है.

भारत-चीन ट्रेड का संदर्भ
बता दें कि चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है, लेकिन ट्रेड में असंतुलन और बढ़ गया है. 2024-25 में, भारत का चीन को एक्सपोर्ट 14.5 परसेंट घटकर 14.25 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि इंपोर्ट 11.52 परसेंट बढ़कर 113.45 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे ट्रेड डेफिसिट 99.2 बिलियन डॉलर हो गया.

